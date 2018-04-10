《礦業法》再審一條卻都沒過，就因經濟部堅持不能「溯及既往」

《礦業法修正草案》昨（9）日在立法院經濟委員會進入逐條審查，在場許多立委都對政院版提出質疑，認為應該加嚴標準，然而審查過程中，經濟部幾乎「寸步不讓」，以至於最後關鍵的「原住民諮商同意」和「礦權展限是否應重新核定」條文沒有共識，全數被保留，而在場立委雖然提出臨時動議要求修法完成前應凍結所有礦權展限申請，但也並未處理，環團和立委今天早上召開記者會，要求應儘速再次排審《礦業法》，立委高志鵬也表示將再次提案將所有展限申請凍結到明年。

《環境資訊中心》報導，立院在去（2017）年7月臨時會時，開啟《礦業法》修法討論，之後又過了5個月、到12月底才接續討論，當時逐條討論進行不到一半，爭議條文也大多保留；後續民間團體不斷要求在臨時會繼續處理卻不得回應，又過了3個月後，經濟委員會召委廖國棟將《礦業法》排入議程，但只安排了昨天一天的審查。

《蘋果日報》報導，現行法的第47條在礦業用地土地取得部分過去遭批「霸王條款」，林淑芬版就提出舊礦申請展限時，應該重新申請礦業用地，立委林淑芬認為，對於要取得土地所有權人同意、礦業用地核定等，本來就是基本的，否則修法通過後，新的礦場受管制，但多數過去低度管理的舊礦場反而不在新修法管理範圍內。

《中央社》報導，經濟部次長王美花在會議中不斷反駁立委的質疑，表示，「不知道礦業用地重新核定的目的為何」，認為申請展限時要重新核定礦業用地的做法在國際上沒人這樣，有的國家與台灣一樣，20、25年展限一次，來檢查這展限是否合理，在台灣，經濟部以及地方政府會注意水土保持的問題，每個月都有進行檢查，並強調原住民諮商同意的程序，原民會本來就會幫忙監督，如果沒有踐行程序就要予以停工，這從產業面來看是非常嚴重的處罰，因為水泥有保存時效的問題，實際操作面非常難處理，此說法也被環團和立委林淑芬批評，經濟部在幫水泥業護航。

而引發極大爭議的亞泥案，也多次在審查過程中被提及，立委孔文吉認為，現在的修法是針對整個礦產業，而非針對亞泥個案，亞泥個案已經有總統府原轉會的三方會談在處理，但對此高潞以用質疑，三方會談沒有法律效力，只是政府把族人和業者再找來一次，希望部落能接受，如果經濟部真的覺得三方會談是個好方法，乾脆納入法條中。

另外由於擔心修法還未通過，礦業的展限申請卻一直來，本來昨天審查時周陳秀霞、高潞以用、陳曼麗、高志鵬、林淑芬、尤美女等委員聯合提案，要求修法完成前經濟部凍結展限核准，卻沒時間處理，對此蠻野心足生態協會的律師蔡雅瀅強調，在《礦業法》還沒修正通過前，礦業依然都在申請展限，申請一次就可以給二十年，如果申請過了，很多不合理的狀況變成要等到二十年後才能處理，這樣修法沒辦法真的解決問題。

今天早上環保團體包括地球公民基金會，蠻野心足生態協會和幾位快黨派立委也召開記者會，指出這次的修法主要是針對「免環評」、「免告知」、「免同意」的無限展延的霸權條款，但是這次僅一天的修法卻都沒有處理到爭議條款，讓他們非常失望。

時代力量立委高潞‧以用表示，全台灣有200多個礦場，八成以上在原住民族的土地上，過去這樣的設置都沒經過部落同意，《原基法》2005年通過後，本來相關的《礦業法》、《森林法》都應該要跟著修正，就算沒有修法，根據《原基法》34條，主管機關原民會和其他機關也都要針對規定作出解釋，現在亞泥在原住民土地開礦、展限卻都沒經過部落同意，就是行政官員藐視原基法、知法不守法，高潞‧以用也質疑，原住民諮商同意不能溯及既往也是很荒謬的想法，「為何環評就可以？原住民人權就這樣差別對待？」

經濟委員會召委高志鵬直言，《礦業法》大翻修就是要實踐台灣國土資源和自然環境的轉型正義，既然是轉型正義就要溯及既往，像是促轉條例和不當黨產處理條例，如果沒辦法向後看，「真是大笑話」，高志鵬也說，本來礦務局去年七月的預告版本他和林淑芬委員都覺得大致可以接受，但到了行政院繞一圈卻變成七折八扣，如果行政院沒有調整，拿出誠意來面對委員審查時提的意見，不可能在委員會達成共識，也不排除通過委員提出的版本而非政院版，另外關於凍結展延申請，高志鵬則回應，現在希望凍結到年底，預計明天會再次於經濟委員會提案爭取其他委員支持。

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核稿編輯：羊正鈺