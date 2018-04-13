保障失智症患者的財務安全，家屬請優先做這幾件事

文：丁彥伶（資深醫藥記者）

多年不見的好友近來面容憔悴。

她說，這幾年爸爸失智症變得很嚴重，已經認不得人了。更誇張的是，爸爸已經生病躺在床上兩三年了，明明哪也去不了。但從半年前開始，每個月都會入帳的退休金，居然被轉移帳戶，甚至連房地產也差點被過戶了，讓本來為了負擔爸爸住院醫藥費捉襟見肘的財務狀況，更加的困難。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉指出，針對失智症病患的財務問題，有很多解決方案，失智病患和家屬應提早規劃與防範，避免金錢財產被有心人士佔有。

日前南部有位富翁患有失智症，又有譫妄、幻想等症狀，以為自己有神靈附身，竟被有心人發現利用，幾年來用假古董或神器詐騙富翁數億元。家屬發現趕緊報警查扣，但是許多金錢已被挪用購買名車了。

意識清楚時，就該做的幾件事

台灣失智症協會表示，失智症患者可能會因病情惡化，許多行為能力也會跟著喪失，若擔心財務可能被有心人士利用而損失，患者可以在仍有判斷力的時候，到有辦理信託業務的銀行設定「公益信託」。設定自己的財產每個月有多少錢，可以從某個帳戶轉到另一個帳戶使用，來供應基本生活需求。

如果擔心日常費用的需求，因為疾病惡化，越來越高，可以更改設定。而設定信託時，也可以先列出信託人，銀行也有監察人可以協助看管財產不被冒用。

如果患者已經喪失部份行為能力，或沒有行為能力了；前者可以申請「輔助宣告」，後者可以申請「監護宣告」。

什麼是「監護宣告」與「輔助宣告」？

「監護宣告」是針對沒有行為能力的患者，可由監護人幫忙管理不動產等財務。

「輔助宣告」是針對仍有部份行為能力者，雖可以自行購買商品，但是對大型投資，例如：成為獨資、合夥營業或為法人之負責人；或是有不動產、船舶、航空器、汽車；或其他重要財產處分設定負擔、買賣、租賃，或是借貸；以及為遺產分割、贈與、拋棄繼承權等等其他相關權利時，需要由輔助人同意的情況下才能執行。

要申請監護宣告或是輔助宣告，必須具備失智症的診斷證明，由配偶等四等親內的人，到法院申請，還要到法院指定的醫療院所進行鑑定。

之後法院會派員了解，患者目前是屬於何種狀況，再給予監護宣告或是輔助宣告。不過要注意的是，即使有經過這些宣告，仍無法保證病患不會有法律問題。

但是在呈案時，法官可以了解當事人，已經申請了監護宣告或輔助宣告，屆時面臨訴訟時，可以縮短程序，也為患者的財務多了一層保障。

為失智症病患申請辦理「註銷註記」

除了財產的處置，家屬更要注意的是，病患可能會被帶去當成「人頭帳戶」申請信用卡，並因為信用卡被濫用、盜刷而債台高築。此時，可以到信用卡的聯合偵信中心，為失智症病患申請辦理「註銷註記」，除了可以保護患者自身的財務安全，並防範被冒名或是不法操作；註記也可讓登記後的任何卡片的申請案無法通過，確保失智患者的財務安全。

如果仍有失智症其他法律問題，可以到失智症協會、地方法院或是上法律輔助基金詢問，皆能獲得免費諮詢。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航