東京賽馬場不只有大叔和賭客，年輕人也選在這約會

文：瓶顆

這次因工作關係，讓我必須走訪東京賽馬場一趟，令人驚訝的是，賽馬場除了「賽馬」，東京賽馬場目前更是許多年輕情侶及小家庭歡度週末的人氣景點。

Photo Credit: 瓶顆 東京賽馬場

溫馨祥和的賽馬場

賽馬場只有在有比賽的時候開放，基本上只有週末會營業。雖然入場必須購買門票，不過東京賽馬場的票價很便宜，一個人只要兩百日圓，再加上園內各種賽馬以外的飲食、娛樂設施很豐富，基於這些原因，很多日本人會在假日選擇到賽馬場遊玩。原本預估園內會充滿日本大叔的我，非常驚訝地發現園內的客人比我所想的還要年輕，氛圍更是異常溫馨祥和，到處都可以看到小朋友跑跳，更別提鬱鬱蔥蔥的室外環境，還有地方可以觀馬及騎馬，完全適合攜家帶眷前來。「不對呀，怎麼會和我所想像的差這麼多？這其中一定有詐！」我想。

瞄準年輕族群做行銷

「過去賽馬場的確充斥著大叔，整體氛圍也比現在來得嚇人，垃圾更是滿地飛舞。但是大叔這種生物會慢慢死去，若沒有培養新的客層，那賽馬這項娛樂只能走向凋零。」在賽馬場工作的日本人伯伯帶點幽默地說道。如同這個伯伯所說，東京賽馬場早在很久以前，就將增加年輕人、家庭客設為經營賽馬場的首要目標。這讓我想到在日本電視上看到的賽馬廣告，的確都是針對年輕族群設計，不僅請來年輕演員，更營造出一種健康歡樂的氛圍。

原來實際狀況和我想像之間的落差，是經過漫長的計劃一步一腳印所打造出來的。

賽馬場也有IG景點

在各式各樣有趣的設施及活動裡面，讓我覺得最有趣的是園內的UMAJO CAFÉ直譯是「馬女咖啡」（註）。針對年輕女性所打造出來的小馬造型甜點及粉嫩餐廳裝潢，讓人不禁會心一笑，原來賽馬場也被逼得不得不重視大家拍照打卡上傳的習慣，實在是走在時代的尖端呀。

註：以中文的語感來說，所謂的「馬女」似乎不太好聽？不過這個詞其實是指喜愛賽馬的女子。日本常常會用這種縮寫，來稱呼對某一個領域非常專精或喜愛的人，像是之前就曾用「歷女」這個名詞代稱喜愛歷史的女子。

日本人心中的賽馬魅力

逛了一輪後，對賽馬有了不同認識的我，還是領悟不太到賽馬的魅力，於是我向每週都沈浸在賽馬場的日本前輩提出了我的疑問。「你說賽馬的魅力不在賭，那麼對你來說，賽馬的魅力到底是什麼？」我問。「嗯，對我來說是賽馬背後的故事吧。」前輩笑了笑這樣回答。「對妳來說賽馬可能就只是賭博，不過每一匹馬的背後，都有不一樣的經歷。像是不知道妳有沒有聽過『小栗帽』？」前輩說，「小栗帽」是活躍於日本泡沫經濟時期的名馬，在非常重視血統的賽馬界，出身鄉下且血統平凡的小栗帽一開始並未受到矚目，但牠後來憑藉實力在多場賽事勝出的身姿，讓許多人被牠的努力所感動，媒體更是爭相報導。

「或許大家在牠身上看到了自己？出身平凡卻憑藉實力扭轉乾坤的身影，讓現實生活中鬱鬱不得志的我們動容，甚至受到激勵，進而想要支持這匹馬的那份心情，對我來說就是賽馬最大的魅力。」因為這個緣故，前輩每個禮拜在投注賽馬的時候，比起專注在哪一匹馬能夠獲勝，他更堅持在支持自己鍾愛的馬匹。所以當天，縱使他提出了各種精闢見解，指導我主管贏了不少錢，但他卻為著他的理念，奉獻了白花花的紙鈔。

給外國人玩賽馬的建議

據說台灣在日治時代也有舉辦過賽馬，但後來因為二次大戰停辦，最後沒有延續，因此我想大家對賽馬的規則及玩法應該算是很陌生，再加上語言的障礙，享受賽馬樂趣這件事感覺是難上加難。不過別擔心，推薦大家在下注前先到諮詢處一趟，親切的服務人員會給你很多繁體中文的精美資料，依樣畫葫蘆就沒問題啦。

賽馬雖然是一種賭博，不過在時代的變遷下，享受賽馬樂趣的方式變得更加多元，在日本，賽馬場甚至進化成假日放鬆休閒的好去處，這一點讓我受到非常大的衝擊。作為一個景點，我覺得賽馬場很值得一訪，除了能夠親耳聽到日本大叔們為場上奔馳的馬兒加油的嘶吼聲外，還能打破一些自己長久以來透過媒體所構築的既定印象；然而作為一項娛樂，我還是覺得要有分寸，掌握賭博與休閒活動的分際。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航