影史經典《鬥陣俱樂部》：進入大衛芬奇的「變態」心理世界

文：劉家寧（DCFS編輯部）

1999年的電影《鬥陣俱樂部》，為《班傑明的奇幻旅程》、《控制》、《破案神探》導演David Fincher（大衛芬奇）早期代表作，其獨特敘事手法，與強烈視覺風格，皆令人印象深刻，其電影至今仍是許多影迷心目中的經典之作。

導演David Fincher以黑暗、變態心理的作品聞名，電影極具個人風格，他善於透過鏡頭語言傳遞訊息，帶領觀眾融入角色，深刻體驗故事情節，從小細節中都能發現導演的用心。如《鬥陣俱樂部》中的開場特效，即是從人類心理的「恐懼」神經帶入劇情。

文章將探討《鬥陣俱樂部》的視覺風格設計，分享精心打造的開場特效、淺景深廣角鏡頭運用、「頂光」的燈光設計，以及現實與幻想的色調差異，進入導演David Fincher的「變態」心理世界，體驗獨樹一幟的鏡頭魅力。

諷刺消費主義，小說對導演的啟發

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「只有在失去一切之後，才能得到去做任何事情的自由。」 ——《鬥陣俱樂部》

電影改編自美國作家Chuck Palahniuk的同名小說，導演David Fincher在閱讀完小說後，笑到不能自己，他說：「誰他媽的不想看到信用卡公司被炸毀？」

拍攝廣告起家的Fincher認為，《鬥陣俱樂部》準確描述了他對廣告的看法，如劇中主角從小到大，不停被告知「如果你接受教育，找到一份好工作，擁有好的家具、汽車和衣服，就會獲得幸福」的觀念，事實上非常諷刺。

「看完小說後，我只是對自己說：『如果有人要將它製作成電影，我一定要參與其中！至少我可以把它拍成我心中最好的模樣。』」

挑戰大腦中的恐懼神經──電影片頭的視覺特效

「我們從主角大腦內的『恐懼中樞』出發。」 ——特效總監Kevin Tod Haug

片中長達90秒的開場特效，其實是仿「人腦神經」設計而成，希望觀眾能進入主角扭曲的心靈之中，Fincher說，「這部電影是關於『思想』，一切都奠基於主角腦內的幻想，需要完全以他的視角來說故事。因此，我希望電影也能從『思想』出發，從第一次體驗到的恐懼情緒開始。」

影像從大腦內被稱為「恐懼中樞」的杏仁核（Amygdala）開始，遵循恐懼衝動思考的過程，沿著各種腦內微觀至皮膚毛囊，再將鏡頭帶到被槍指向嘴中的畫面。特效總監Kevin Tod Haug表示，在設計影像方面並不簡單，製作團隊還請醫學插畫師Kathryn Jones，幫忙繪製「大腦地圖」，增加他們對腦內構造的瞭解。

「雖然Fincher想讓大腦通道，看起來像用電子顯微器拍攝而成，但這種外觀，必須要與夜間潛水的感覺結合，才能呈現潮濕、可怕的淺景深之感。」Haug補充，「當我們第一次向飾演主角的Edward Norton，展示粗糙的測試影像時，他說：『我的臉才沒有那麼髒！』我只回他：『你知道，這些都是基於你皮膚的實際照片。』」

與御用攝影師Jeff Cronenweth的合作

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「我想不出有比《鬥陣俱樂部》更好的電影，作為我第一部電影作品。」 ——攝影指導Jeff Cronenweth

片中獨特的影像風格，為導演David Fincher，與《龍紋身的女孩》、《控制》攝影指導Jeff Cronenweth共同打造，而《鬥陣俱樂部》則是開啟兩人長期合作之路的契機，更是Cronenweth拍攝的第一部電影作品。

為什麼選用Super 35格式拍攝

和《火線追緝令》、《致命遊戲》一樣，《鬥陣俱樂部》也使用Super 35格式，並以2.35：1的比例拍攝，使畫面構圖更具靈活性。Cronenweth和Fincher還特地參考上述提到的作品，吸取部分視覺元素，融入《鬥陣俱樂部》之中。

「Fincher喜歡用Super 35，因為它使我們能用更少設備與更小光源拍攝，即使拍攝夜間外景，也可以利用實際現有的照明設備，獲得想要的效果。」Cronenweth說，「像片中有所多場景，即是以城市街燈作為光源。」同時也能讓電影看起來更為寫實。

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淺景深廣角鏡頭

攝影指導Jeff Cronenweth表示，在《鬥陣俱樂部》中，他使用了很多廣角鏡頭，並將光圈開到T2.3，呈現淺景深的效果，突顯角色情緒及劇情重點。他說，「無論是拍攝室內場景或外景，我都希望影像能保持淺景深，以便讓觀眾專注於我們希望他們看到的東西。」

呈現曝光不足的「骯髒」外觀

受到電影《美國風情畫》的影響，Cronenweth希望《鬥陣俱樂部》也能呈現風格化的外觀。因此，無論是服裝、化妝還是場景設計，電影皆以低飽和度色彩為主，並在拍攝外景鏡頭時，故意拉長對比度，塑造稍微曝光不足，又帶點顆粒感的視覺畫面。

Cronenweth說：「你半夜去7-Eleven，門口會有綠色的螢光燈，就像綠光對玻璃包裝紙的效果一樣，我們希望能透過現場光線，呈現人物的光澤感。」

昏暗影像風格呈現——「頂光」的設計

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「你正通過一名瘋子的眼睛看這部電影。」 ——攝影指導 Jeff Cronenweth

《鬥陣俱樂部》主要在晚上拍攝，但即使是白天的場景，Fincher也故意選在陰影處拍攝。受到《教父》攝影師Gordon Willis的影響，Fincher希望觀眾別直接看見演員的臉，而是利用陰影，迫使觀眾注意角色神情，增添故事戲劇性。

為了使燈光看起來更為自然，Cronenweth利用現場光源，採用「頂光」的方式拍攝。他說：「片中有許多場景，是透過現場天花板上的螢光燈照明，保持電影的現實感。另外，頂光也有助於描繪角色的傷口妝容，能呈現傷口樣貌又不會太過明顯。」

現實與幻想的色調差異

主角在沒有泰勒的場景中，色調的選用皆是褪色且蒼白的，看起來較為「現實」，如乏味無聊的辦公室場景。但在有泰勒的場景中，視覺對比則較為強烈且色彩鮮明，隱喻生活增添了些許刺激，也象徵著主角從黯淡憂鬱轉為瘋狂的心境。

Cronenweth說，「在所有正常的情況下，電影的外觀是相當平淡且現實的。然而，在與泰勒在一起的場景中，Fincher希望可以呈現不同感覺，使畫面看起來更加超現實，透過視覺變化隱喻劇情走向。」

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「我覺得人類是變態的，我就保持著那樣的狀態，那是撐起我整個職涯的基礎。」 ——導演 David Fincher

「我的朋友曾經說過每個街區都有一個變態，每個地區總有一個人是有問題的，而我正在尋找那個變態的故事。」Fincher認為《鬥陣俱樂部》是世界上最危險的想法，經典呈現都市人病態的心理世界。或許就是這份瘋狂，才使電影受到許多觀眾喜愛，讓生活在乏味社會的人們得到解脫。

但即使是導演，可能也對這部電影的粉絲感到一絲不安。Fincher說，「我女兒有一名叫做Max的朋友，她告訴我，《鬥陣俱樂部》是Max最喜歡的電影，我告訴她，永遠不要再跟Max說話。」

《鬥陣俱樂部》的聲音設計也十分有趣，若想更加瞭解電影幕後製作，或是導演David Fincher的鏡頭魅力，以下為推薦閱讀清單：

參考資料：artofthetitle、diyphotography、theasc、cinetropolis、variety

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本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航