苗栗預算22年零刪減！時代力量提修法要「地方議會」比照國會轉播

立法院的線上議事轉播於2009年正式上線，電視頻道則於2016年開播，現在民眾可以透過許多不同方式即時收看委員開會過程，不過同樣作為監督行政機關的各地方議會，卻經常發生不公開透明的情況。年底地方大選將選出數百位市議員，時代力量立委徐永明和幾位市議員參選人今（10）日呼籲，明天內政委員會將審查《地方制度法》市議會應跟隨立法院的腳步，建置公開透明的議事轉播及查詢系統，以利人民監督。

立法院於2017年2月完成即時轉播設備建置，於有線及無線電視、中華電信MOD及IVOD網路議事轉播系統同步轉播，也建置了歷史回播功能，讓人民可以隨時透過網路查看國會運作狀況。立法院也設有議事查詢系統，方便民眾下載各會議議事錄。

《新頭殼》報導，徐永明指出105年度總預算案審議完成的縣市中，新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義等5個議會，總預算完全沒有任何刪減，其中嘉義縣預算連4年零刪減、新竹縣預算連12年零刪減、苗栗縣預算連22年零刪減。

這個問題其實並非新問題，根據公督盟調查103年度各縣市議會預算刪減狀況就已經發現，22個議會中有8個議會毫無任何預算刪減，分別為花蓮縣、彰化縣、台東縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、新竹縣及苗栗縣，而除了高雄市與嘉義市外，其餘縣市刪減比例也都低於3%以下，根據當年公督盟調查的調查也發現，全台許多議會沒有會議紀錄，沒有轉播，連議員簽到表也不公開，而且議事透明度越差，預算審議就越會放水，選民無法得知利益是否在地方民代跟行政部門的互利共生下被犧牲。

各地方議會也曾傳出民間團體希望入場旁聽時，卻遭到拒絕，甚至發生過大學生進入議會直播總質詢遭到警方強行駕離場，為了推動地方議會改革，更加透明開放，目前包括，台中、台南、宜蘭、南投、嘉義、高雄、桃園、台北等地都有民間團體成立監督聯盟，也有部分市議員訴求議會能更開放透明。

《新頭殼》 報導，徐永明表示，要選舉時大家拼命掛看板希望大家看到，議員在議會中的問政表現卻不希望被市民看到，這是很荒謬的，地方議會不是化外之地，唯有要求更公開透明、強調問政的議會才能讓真正的人才出頭。

另外，立法院內政委員會明天將要審查《地方制度法增訂第54條之1條文草案》，徐永明說，除了秘密會議外，應全程轉播大會會議、施政報告、質詢並全程錄影、錄音，希望能讓地方議會的直播和公開透明法制化。

《聯合新聞網》 報導，時代力量新北市三重蘆洲區議員參選人陳志明指出，新北市議會直播系統只有直播，後端並沒有任何處理，常會導致會議結束後就找不到影片。桃園市中壢區議員參選人劉祐龍也表示，桃園市議會目前也同樣也是會議結束後沒有系統整理直播，影音系統非常雜亂，需要花很久時間搜尋，各項會議記錄也都非常慢，常常這會期開完會，上會期會議記錄還沒出來。

台中市西屯區議員參選人簡嘉佑則強調，不論是在立院或地方議會，因國會的透明化讓國會有很大改變，而這樣的透明程度推廣到各地方議會，讓公民參與並強化監督效益。

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核稿編輯：羊正鈺