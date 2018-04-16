皮克斯的創業歷程（二）：一次關鍵合作，與賈伯斯令人摸不著頭緒的關鍵決策

文：鄭聿民

重大轉折期

上一篇我們提到皮克斯創業的種種困境以及關鍵人物：John Lasseter，這一次我們將延續上一篇的內容，來談談皮克斯的關鍵合作以及關鍵決策。

關鍵合作

上一回說到John Lasseter和團隊所做的第一支動畫短片《頑皮跳跳燈》大獲好評，讓他們抱持信心做了第二支短片《小錫兵》，講述一個會打鼓的玩具小兵和一個嬰兒之間的故事，並獲得了奧斯卡最佳動畫短片獎，迪士尼這時才意識到John Lasseter的重要性，多次邀請他回迪士尼，但John Lasseter不為所動，他的要求是：除非迪士尼跟皮克斯合作一部電影，否則他是不會考慮的。

當然迪士尼答應了這項提議，也就是我們要說的關鍵合作。這次合作對皮克斯來說生死攸關，成功就還有未來，若失敗，可能只剩下被收購或是倒閉的選擇了。然而這次的合作相當成功，與迪士尼協議中分得的12.5%票房收入也讓皮克斯起死回生，而這部新電影正是家喻戶曉的《Toy Story玩具總動員》。

關鍵決策

《玩具總動員》可以說改變了整個動畫電影史，但製作動畫電影絕非易事，整部電影從製作到上映長達四年，中間還幾度推翻劇本，甚至暫停製作，終於在1995年末準備上映。

但就在上映前，Steve Jobs卻宣布了一個令人摸不著頭緒的決定：他要將皮克斯上市。這正是我們要說的關鍵決策，他的理由是：如果《玩具總動員》失敗，那他就關閉皮克斯，但若是成功了，甚至一炮而紅，迪士尼就會發現他犯了嚴重的錯誤：培養了一個競爭對手，兩家公司之間的合作協議也勢必要重新談判，因此皮克斯必須準備充足的資金，確保沒有迪士尼也能獨立運作。

最後的結果大家都猜得到了，《玩具總動員》相當成功，為皮克斯帶來1.3億美元的票房收入，而與迪士尼合作的新協議，除了再合作五部電影之外，皮克斯分得的票房收入也從12.5%變成50%，也就此擺脫資金危機。

謀事在人

客觀來說兩家公司的合作看來是天衣無縫，一部電影的成功除了內容，還有很多因素，如宣傳、行銷、包裝等，這些都是皮克斯不擅長的項目，但對迪士尼而言，他們缺少的正是皮克斯的內容創造，因此照理來說合作應該相當完美，但以這兩家公司來看，除了業務層面的合作之外，人事上的合作顯然更為重要。

當時迪士尼的CEO是Michael Eisner，他與Steve Jobs的關係相當不好，Steve Jobs曾公開指責，認為迪士尼太不尊重藝術，正是因為Michael Eisner。首先在合作的五部電影期間，Michael Eisner幾乎不曾到過皮克斯，而且對於動畫技術、故事內容等沒有任何興趣，說白了就是一個實在的商人。但這些並不足以讓Steve Jobs公開指責，真正的導火線是2002年，Michael Eisner寫給董事會的一封郵件：

董事會：「五部電影的協議結束後，皮克斯還會願意繼續合作嗎？」 Michael Eisner：「放心，肯定會的。」 董事會：「你這麼有信心？」 Michael Eisner：「我剛看完一部叫《海底總動員》的樣本片，雖然不錯，但沒有之前的作品優秀，如果到時候要重新談協議，皮克斯肯定會居於劣勢，為了繼續獲利他們肯定想盡辦法保住合作，我們就可用這優勢重新協定。」

這封信犯了兩個錯誤：一是不小心洩漏到《洛杉磯時報》，Steve Jobs看到當然是暴跳如雷，二是《海底總動員》成為了有史以來最賣座的動畫片。正因如此，讓Steve Jobs不願意和迪士尼繼續合作。但前面提到，皮克斯雖然上市，但要與迪士尼這種大公司談合作肯定是較吃虧的，協議中，若皮克斯不與迪士尼合作，則之前合作的所有影片、電影和動畫人物的版權都歸迪士尼所有。要知道這時候的皮克斯已經做出《玩具總動員》、《怪獸電力公司》、《超人特攻隊》等經典作品，如果撕破臉等於所有作品都要拱手讓人，也因為這樣讓Steve Jobs進退兩難。

幸好在2005年，又出現了一位挽救大局的人物，他正是現任的迪士尼CEO，但關於他如何拯救迪士尼與皮克斯，下一篇答案就會揭曉啦！在這之前，讓我們先來看看在重大轉折期，皮克斯的SWOT以及策略分析。

SWOT：

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SWOT策略分析-Pixar的決策：

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個人評論／分析：

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航