澎湃野吉鬧大阪：如何做出看來超好吃的的食品模型？

作者：澎湃野吉

Photo credit：大田出版

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相關書摘 ►澎湃野吉鬧大阪：炸串的鐵則就是醬汁不准蘸兩次！

書籍介紹

《澎湃野吉旅行趣（5）：來去大阪鬧一鬧》，大田出版

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作者：澎湃野吉

譯者：黃廷玉

有穿著華麗豹紋衣，直率操著關西腔的大阪歐巴桑？（此行取材最大目的）

有往日情懷復古街景新世界，誇張閃亮電燈泡一路亮到通天閣。（超有大阪感）

有串炸搭配必備良伴生高麗菜的正確吃法。（切記切記沾醬只能沾一次）

有吃倒大阪的決心，道頓崛的章魚燒，金龍拉麵，什錦燒......（大吃特吃狂吃超級High）

有天神橋筋日本最長的拱廊商店街2.6公里，從一丁目到七丁目。（繼續尋找大阪歐巴桑）

有大阪城，電車失物市集，高聳空中庭園，萬博太陽之塔......眼花撩亂，生猛活潑的大阪，小澎都沒在怕的，（依舊不改雨男+宅男遭遇）。到底大阪有什麼魔力？竟然狂畫了一些不該畫的......（不要怪到大阪頭上啦）。你看了就知道！（澎湃野吉旅行趣，一起作伙來去大阪鬧一鬧）。

Photo credit：大田出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航