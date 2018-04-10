【插畫】華人家長的教育觀

幹幹貓

我們身邊的長輩，從他們生長過程的教育環境，到今日紛亂的網路長輩文，常充斥著相互衝突的訊息，在這樣的資訊混亂下，因為缺乏中心思想，在教育這種屬於百年大計的議題上，更會傾向使用自己的是非判斷和價值觀來做決斷，再加上「年紀大就一定正確」的觀念，就常造成世代的衝突，不但使家庭的關係受到破壞，更可能造成小孩一輩子的陰影。

某方面而言，這就是「教條主義」下的結果：看到一句人們都說是對的話，就不經思考全盤相信，反而讓自己的行為和思考，遭到有心人士的利用。想要打破這樣的制約，我們應該從自己做起，對我們看見的每一件事情抱持懷疑，善盡查證的工作，更重要的是永遠抱持多元開放的心，接納不同的意見，敞開心胸討論溝通。

今天的我們生在民主多元的環境，我們也要用這樣的心態，教育我們的下一代。

►謝謝宥勝的分享，但不能用恐懼讓孩子學習收玩具

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航