黨國史觀洗腦、不願意面對「兩岸戰爭的必然性」的台灣人

文：Hao Chuang

苗博雅發了一篇關於中台戰爭可能性的文章很多人都分享了，顯然她的觀點得到了共鳴，但是我並不同意。苗的文章裡面寫說：

⋯⋯（日本）隨便掰一個小兵失蹤，就可以當成全面發動戰爭的藉口了。

這實在是黨國洗腦教育底下教出來的乖寶寶才會有的歷史觀。蘆溝橋事件的細節，中日雙方說法不同，中國說是日方先挑釁先開火，日本說是中方先挑釁先開火。兩邊的說法都很容易找到，是歷史研究的好題目。對這個問題的爭議性毫無理解，毫不懷疑地直接引用了黨國填鴨教育的史觀，這樣的歷史視野是非常幼稚的。

對1930年代東亞局勢稍有研究的人，大概都可以得到一個「中日之間必定發生戰爭」的結論。結構上的理由是日本的擴張論，而這種擴張論的來源是全世界普遍流行的殖民帝國主義，也就是「強國就是要侵略啊！不然要幹嘛？」的社會達爾文主義在國家民族層級的體現。

戰略上，日本在併吞朝鮮之後，勢必繼續向亞洲內陸深入。主張南向政策的日本海軍和主張西進政策的陸軍之間的鬥爭最後以陸軍的勝利結束，決定了陸路發展的方向。而滿州國和蒙古國分別由日、俄策動扶植成立之後，「日俄必將再戰」的想法也在兩國國內醞釀著。在這個情勢之下，日本其實並不想和中國開戰，因為俄國才是主要敵人，中國既弱，又正在內戰，不管哪一隻部隊，和當時已經現代化的日軍比起來，都可說是毫無戰鬥力可言。對日本來說，只要利用外交壓迫的手段，就可以在華北地區進行軍事部署和後勤準備，然後觀察世界局勢，再決定後續的戰略方向。

也就是說，日本的目標是「逐鹿世界」。這個長期趨勢是從日本擊敗帝俄的戰爭開始的，之後日本並未深度參與一次大戰，而是發展了一段「大正民主」。在一次大戰讓歐洲各國元氣大傷之時，日本正在積極發展經濟和軍事建設，一戰前後的國際局勢，讓日本逐漸意識到「列強並非不可打敗，日本並非東亞小國」，從而建立了爭雄世界的野心。

Photo Credit: Dōmei Tsushin @ public domain 諾門罕戰役中的日軍

在日本的世界觀裡，正處於民國時期的「支那」並不是日本的敵手，只是一個頻繁內戰的混亂中的半殖民地社會，並不是潛在的敵人。日本真正的敵人在陸路上是俄羅斯，在海路上是美國，在殖民地爭奪上是英國、法國控制的中南半島，還有搖搖欲墜的荷屬印尼以及太平洋上的一些小島。

典型中國視角的近代史裡一直把二次大戰亞洲戰區描述為「中日兩國的對抗」，但事實上大和民族根本沒有這樣想。日本在二次大戰中的主要敵人是美英法俄等世界一流國家，日本自己也把自己當作一流國家，一流國家怎麼會去跟二三流國家「對抗」呢？

對日本來說，二次大戰的爆發始於德國入侵比利時，或者日本偷襲珍珠港，至於1937年中日戰爭和1939年日俄諾門罕戰役，都只是「戰前事件」而已。

為什麼中日之間會在1937年爆發戰爭？很明顯地是第二次國共合作的結果，原本中國是處於軍閥割據、國共兩黨內戰的混亂狀態，但由於張學良的個人意志，國共兩黨迎來了意料之外的合作。而這個合作的官方理由是「抗日」，這才是 1937 年中日戰爭爆發的原因：給張學良一個交代，同時給各方勢力一個停戰的理由。

對日本來說，中方發動的戰爭，是一個麻煩也是一個機會。麻煩的是會影響到原本部署中的對俄戰略，也就是以滿州國為基地，派遣軍隊進入中國北方和內蒙古地區，建立包圍態勢，然後視情勢發展對俄國以及俄國扶植的蒙古國發動攻擊。作為機會的原因則是，既然中國人發動了戰爭，那就正好順勢「整頓」華北秩序，趕走這些本來也在華北各地佔據軍事要地的武裝力量，扶植親日的地方勢力，這樣更有利於對抗俄羅斯的準備部署。

所以在蘆溝橋事變之後，日方很迅速地在華北平原部署部隊，沿交通路線上的各大城市展開，企圖控制局勢。但國共兩黨，尤其是國民黨勢力，對這樣「一戰即潰」的成果非常不滿意，國內輿論都將北平天津陷落的戰敗責任歸咎於蔣介石，這對他在國共合作中的領導地位非常不利。蔣在內外壓力之下，於八月初發動了上海戰役，國民政府的戰略思考是：可以憑藉上海地區的地理形勢，預先部署的精銳部隊，趁日本軍隊數量不足（只有陸戰隊一萬人），列強在上海租界的經濟利益⋯⋯等等，很有希望在上海打一場勝仗，挽回蔣個人和國民政府的聲望危機。

Photo Credit: みや東亜 @ CC BY-SA 3.0 盧溝橋事變前的華北形勢

沒想到上海戰役裡國民黨軍隊依然是不堪一擊，而且日本部隊藉由海運和鐵路快速投入戰場。八月十三日上海戰役爆發，九月初國民黨就不敵日軍攻勢，往後撤退。九月中又再度撤退，十一月初日軍調來的增援部隊經由海運從上海和杭州登陸，十一月二十日國民政府就宣佈「轉進陪都重慶」，也就是一次撤退到底，然後十二月初南京就被日軍佔領了。

從蘆溝橋事件到十二月南京陷落，不過短短五個月。國共合作發起的「對日抗戰」至此大局底定，隔年1938年中，蔣介石感覺到大局極度不利於是掘開黃河花園口之後，大致上就結束了。日本開始連絡中國境內各地親日份子，籌組新的南京政府。這就是1937年下半年到1938年中所發生的，國共兩黨口中的「抗日戰爭」。

總結來說，1937年這場戰爭，起因在於國共合作，發起方是不自量力的中國，目的在於對內團結以及內部鬥爭。而戰役失敗的結果，造成國共兩黨矛盾加深，又開始互相戰鬥。表面上依然維持「合作」的表象，但蔣中正則藉由「中日戰爭」的名義，對各地軍閥施加壓力，加強自己的統治力量和正統性。共產黨則趁機擴大地盤，在日軍鞭長莫及的鄉村地區發展基層勢力。

如果將歷史眼光放遠，中日戰爭的起因是日本的擴張。但如果將歷史眼光聚焦在1936－37，那麼中日戰爭的起因是國共合作，是國共兩黨合作將內戰轉為外戰，將「殲滅對方、壯大自己」的目標藉由日本人的武力來完成的私心作祟的結果。

觀看的視野不同，戰爭的直接原因和間接原因的比重就會不同。但歷史的趨勢是一個更宏觀的視野中的景色。二十世紀前半葉，全世界大部分國家都因為各種不同的原因捲入了戰爭，可以說「戰爭」就是這段時期人類歷史的主旋律。相對於這強大的旋律而言，個別國家甚至個人的影響力非常有限，即使努力掙扎，也只能隨波浮沈，儘量爭取最有利的暫時狀態而已。

如果沒有國共合作，日本可能不會主動發起對中戰爭。但如果日俄之間更早發生諾門罕戰役，日本更早認清了帝國陸軍無法戰勝蘇聯部隊的事實而放棄北進，那麼日本可能更早改成「以中國為目標」的戰略，更早且更主動發起對中侵略戰爭。

但這些都只是大海中的小型或者中型波浪，對於「中日必有戰爭」的大形勢而言，沒有決定性的、顛覆性的影響。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 淞滬會戰中，國民政府軍的機槍陣地

同樣的，「中國會不會打台灣？」這個問題從宏觀的大歷史角度來看是沒有意義的。中國一定會攻打台灣，這是毫無疑問的事情，不確定的只有時間和事件而已。舉例來說，中國如果強大，會基於天朝主義向外擴張，第一個目標不一定是台灣，但台灣絕對是最重要的目標之一。

共產黨如果面臨統治危機，為了維持紅色權貴階級專政，發動對外戰爭藉機利用民族主義壓制異己是最簡單的法子。如果中國在攻打台灣之前因為內部壓力而崩潰，取代共產黨的新政權或者淪入割據狀態的地方政權同樣有強烈的理由覬覦台灣的主權。不管怎樣推演，中國或者中國的一部份人攻打台灣都是必然的結果。

我並不是歷史決定論者，我相信個人意志。但其實不管歷史決定論或者自由意志論都只是不存在的極端狀態，我們都知道歷史有其不被人類意志影響的走向和趨勢，但我們也都相信人類可以藉由自由意志對世界的未來做出影響，差別在於正確判斷這兩者的侷限和強大。

歷史觀薄弱的人，傾向於相信簡單的教條，像是「分久必和、合久必分」「邪不勝正」「萬惡的共匪」「喪盡天良的日本軍閥」「中國人的世紀」。不顧現實、一廂情願的人則以為人類可以自由地改變歷史，毫無限制，就像刀切可以斷水那樣的無知。這兩種極端其實都是發生於同樣的人性之中，也就是由「對自己和人類的無知」之中所萌發出來的自我中心的幻想。

Photo Credit: Reuters/達志影像

像苗博雅這樣還會把黨國史觀當成真實歷史脈絡來看待的人，是最不願意面對歷史的趨勢的一群台灣人。他們因為對於歷史的無知，以及自己或者家人和中國社會的聯繫，不願意面對「兩岸戰爭的必然性」這件事，沒辦法真正客觀、宏觀地察覺歷史演進的趨勢；或者鴕鳥地忽視不利於自身處境的明顯危機，或者用委婉的態度拒絕面對最有可能發生的演變趨向；或者過於樂觀地以為「只要我們努力，一定可以和平」。他們只能專注於當前的、正向的、看起來較為光明的某些事件和趨勢，假裝那些暗地裡洶湧滾動的波濤只是海面上的微波碎浪而已。

當然，中國對台灣發動的戰爭，很有可能像是美國在1960年代極盛時期對古巴或者越南發動的戰爭一樣無功而退。也有可能像是波灣和阿富汗那樣師老兵疲。但這些歷史事件的例子，都不足以撼動中國自從馬關條約之後醞釀了上百年的民族主義，更難以撼動中國社會數千年來根深蒂固的天朝主義。這是很悲哀的，是很殘酷的，但也是很現實的。

本文由Hao Chuang授權轉載，原文發表於此

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