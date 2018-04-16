職場必備法律常識：公司併購，雇主如何處理好員工去留與年資？

文：馬靜如

公司併購，員工去留？

布拉沃公司在各方面業務中，手機零件的設計製造特別出色，頻頻獲得大獎。這樣優秀的表現，被台灣數一數二的國際大廠優尼克（Unique）公司注意到，積極與布拉沃公司協商，雙方一拍即合，決定由優尼克公司收購布拉沃公司的手機零件製造部門，並要求移轉研發部門的相關業務員工，而留下非手機的業務及員工。大維一方面高興有機會成為國際大廠的員工，另一方面又擔心自己原有權益會不會受到影響，而且，大維覺得他所發明的專利是公司手機成功的命脈，於是要求新公司加薪留用他。

布拉沃公司有一百名員工，總經理錢柏恩（錢總）提了一份建議名單，將留下四十名非手機業務的員工，其他六十名則讓優尼克公司挑選。至於優尼克公司方面，在精挑細選後只想留用其中的五十名員工，對另外十名員工則無意僱用。而這五十名被通知留用的員工中，有五名因為不確定等原因，不想去新公司工作，而拒絕移轉，其中也包括大維，因為他的加薪要求被拒絕了；而因為他的研發也包含非手機業務，布拉沃公司同意繼續僱用他。

錢總要求雅萱妥善處理員工移轉問題，可別搞砸了併購的案子，必須兼顧公司及員工雙方的利益。雅萱深感責任重大，趕緊請教律師相關規定，以做出最好的安排。

相關法規分析

在公司併購的情形（包括合併、分割及收購等類型），依不同的併購態樣而可能產生不同的雇主公司主體變更情形。

在合併案件中，被合併的公司將會消滅，但存續公司的公司主體不受影響。因此對被合併公司的員工來說，可能會發生要移轉至新雇主存續公司的問題；但對存續公司員工來說，則沒有影響。在分割案件中，被分割出去的員工將可能加入新設公司，而有移轉問題。至於在收購案件中，雖然併購雙方的公司都繼續存在（如案例中的布拉沃公司及優尼克公司，以下以「舊公司」稱呼布拉沃公司、「新公司」稱呼優尼克公司），但對於與被併購業務相關的員工來說，因為他們可能隨同被併購的業務一起移轉，將會發生雇主主體變更的問題。

從舊公司的角度來看，要處理的是與員工終止勞動契約的問題；而就新公司的角度來看，則是處理如何接受新員工的問題。新舊公司必須協商好如何銜接這一進一出的關係，而員工有權利決定是否或是在何種條件下加入新公司，就構成了移轉的三方關係（新公司、舊公司及員工）。

有些國家的法令規定，在併購情形下，員工可以「自動移轉」。但依台灣的勞動法令，併購時員工移轉原則上仍必須依照：（1）終止原有僱傭關係；（2）與新公司成立新的僱傭關係的架構來進行。因此，任何一方都可以不同意所謂的「員工移轉」。

假如公司的併購案件屬於企業併購法（簡稱企併法）規定的併購案件，依照該法第16條規定，新公司在併購基準日三十天前，應以書面載明勞動條件，通知商定留用的員工。而收到通知的員工，應該在十日內通知新公司是否同意留用。假如受通知的員工沒有在十日內表達是否同意留用，就被視為已經同意留用（默示同意）。要特別注意的是：企併法規定的通知程序以及默示同意機制，與勞基法第16條規定的預告期間（依年資而定，為十日至三十日）並不一致。如果公司的併購案件屬於企併法規定的併購案件，必須適用企併法程序；但如果公司的併購案件不屬於企併法的併購（例如只是少部分業務及人員的移轉，或是兩家外國公司的台灣分公司之間的移轉），那麼仍需依勞基法規定程序進行，並無「默示同意」的適用。

在新公司依企併法上述規定「以書面載明勞動條件」通知移轉員工時，新公司有權決定給移轉員工的僱傭條件（例如薪水、休假及其他福利），不一定要比照舊公司原有的僱傭條件。不過，實務上比較常見的做法是：為了鼓勵員工同意移轉，新公司就移轉員工的基本薪資等條件會盡量比照舊公司的條件；但為了避免以後新公司有「一國兩制」的管理問題，在休假及福利措施方面則要求移轉員工在加入新公司後，就應該適用新公司的規定。

除了員工到新公司後的勞動條件應該以書面載明外，還要處理留用員工在新舊公司的年資問題。一般常見有兩種做法：

1. 新公司承認年資：依企併法第16條第2項規定，留用員工於併購前在舊公司累積的年資，新公司應予以承認。也就是說，留用員工在舊公司累積的年資，將一併帶到新公司去，如同其僱傭關係沒有中斷過一般。

這條規定，對於留用員工在舊公司有勞基法退休年資（即「舊制」年資）的情形時，特別有實益。依勞工退休金條例的規定，該條例於民國94年7月1日實施後，所有新成立的僱傭關係都要適用該條例規定的退休制度（即「新制」）。如果沒有企併法第16條第2項的規定，則因勞工退休金條例的原則規定，在員工移轉到新公司時，即必須全部適用新制。但因為企併法第16條第2項有特別規定，如果是適用該法的併購案件，員工在舊公司為適用舊制者，在移轉至新公司時，還是可以繼續留在舊制。

2. 舊公司結清年資：雖然企併法第16條第2項規定，留用員工於併購前在舊公司累積的年資，原則上應由新公司予以承認。實務上，併購雙方仍可能希望留用員工不要將累積的年資帶過去新公司。如果希望留用員工加入新公司時，其年資能夠「歸零」，可以由舊公司先與留用員工協商，將員工的舊公司年資先行結清，留用員工再依零年資加入新公司。

至於結清方法，原則上舊制年資應依勞工退休金條例第11條第3項規定，用舊制退休金公式計算；新制年資則比照新制資遣費公式（新制年資×0.5個月平均工資）計算。

在併購案件中，新舊雇主可商定留用哪些員工，而被留用者也可選擇是否接受。因此，可能有部分員工因為沒有被留用或拒絕留用，而無法移轉到新公司。對於這些不移轉的員工，依照企業併購法第17條規定，應該由舊公司依照勞基法的規定進行資遣。公司應該要依勞基法規定為預告或給付預告期間工資，並且給付退休金或資遣費後，終止僱傭關係。值得留意的是，依照民國104年7月8日修正、105年1月8日施行之企業併購法第17條第2項，員工同意留用後，如於併購基準日前因個人因素不願留用，雇主亦應依法發給資遣費或退休金。相較於修正前之企業併購法第17條，現行企業併購法第17條第2項擴大了雇主發放資遣費或退休金之對象。對員工而言，則是放寬其決定是否留任之期限。亦即，如員工原本已同意留用，縱使嗣後（併購基準日前）因個人因素拒絕留用，仍得向雇主請求資遣費或退休金。

Photo Credit: Depositephotos

律師的叮嚀

在企業併購案件中，依併購雙方的財務需求、員工年資及適用退休金制度的情形，就員工移轉有不同的安排，其影響、利弊各有不同。尤其，針對留用員工在新、舊公司年資如何處理的問題，上述兩種做法皆可行。公司宜綜合考量併購雙方需求，還需考量員工的意願決定。

簡要來說，從併購雙方的角度來看，承認留用員工年資的好處是：因為員工年資將會移轉到新公司，在移轉的當下，舊公司不必支出結清年資所需的費用，而可以減輕舊公司在併購交易過程中現金支出的負擔。然而，新公司因為承認留用員工的年資，將造成其日後的資遣或退休成本的負擔。而從員工的角度來看，對於適用舊制的員工來說，如果已快要符合退休條件，而且對新公司的財務能力有信心，可能希望移轉後繼續適用舊制，這樣退休時可以依舊制退休金公式領到較高的退休金。反過來說，如果員工年資尚淺，或希望「十鳥在林，不如一鳥在手」，就會希望舊公司先將年資結清，現金入袋為安，先拿先贏。

公司挑選留用與否的員工必須有正當理由，例如職務性質或對未來工作的適應潛力等，而不可以性別、年齡等理由來挑選，否則將涉及就業歧視的問題。

專家的建議（國際通商法律事務所資深顧問汪士邁提供）

公司併購，在國際法及貿易實務上，通稱為merger and acquisition或簡稱M&A，在市場上是相當常見的商業模式。而M&A依當地法令的不同，也有許多不同的面貌，比如說有上市公司用公開市場上收購的方式（我們會常常看到所謂「惡意收購」就是其中之一），或是非上市公司以現金或其他有價值的財產（例如上市公司股票）來收購特定資產等等。

不管是哪一種M&A，通常都有一些基本的過程，買方一般都會要求做「實地查核」（Due Diligence），針對賣方所要出售的資產或營運做進一步了解，以做為雙方談判的依據及最後價金的計算。而其中要了解的項目很多，包括公司的財務狀態、重要合約、政府執照、主要資產等。其中很重要的一塊，就是員工。而買方在看員工這一塊時，其實有兩個觀念。一是看看有沒有風險，比如員工與公司之間有沒有法律糾紛、退休金有沒有足額提撥等等。另一個觀念是把員工視為一個主要的資產，也就是為什麼要進行M&A的一個主要原因，這在高科技產業尤其明顯。買方可能會要求賣方在交割之前，能確保與一些重要的員工或經理人簽署較長期較嚴謹的僱用契約，或是有一些其他的安排。

買方在實地查核中，針對勞工議題，還應注意公司與經營團隊的委任，或僱用合約中是否有「黃金降落傘」（Golden Parachute）條款。公司的經營階層為因應併購時發生更換經營階層（change of control），通常會與公司簽有特別補償約定，一般稱為「黃金降落傘」。買方要特別注意是否有該類約定，而從買價扣除。「黃金降落傘」通常也訂有股權激勵計畫（option incentive）及高額離職金的約定，就算買家願意支付此等優惠，還需注意請該高階經理人簽署離職保密協定、禁言條款、保證條款，以免產生爭議。

相關書摘 ▶職場必備法律常識：說同事「長得真安全」，你可能已造成職場性騷擾

書籍介紹

本文摘錄自《上班不囧：職場必備法律常識（勞基法新制上路最新修訂版）》，貓頭鷹出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：馬靜如

加班如何計？薪資怎麼算？休假又該有幾天？

身為勞工的你，知道勞基法保障了哪些權利嗎？

身為雇主的你，了解聘僱員工該遵守那些法令嗎？

近年勞基法修法頻頻，光是五年來就7次。修訂項目橫跨工時、資遣、勞動契約、退休等項目，2018年1月勞基法再次修訂通過，並於3月1日正式上路。本次修法影響勞資雙方權益、民生經濟甚巨。勞方該如何自保，資方又該如何管理。不論是新鮮人還是職場老鳥，都該具備職場法律力！

以最「實際」的30件勞資案例，由王牌律師為你生動說故事。從上班第一天到退休，報到、加班、請假、簽同意書？性騷擾！組織工會、退休金、發明專利歸屬……讓您通透了解法令，保障彼此權益。

本書以一個有抱負有理想、剛出社會的年輕人當主角，以故事呈現職場實境，以及與上班族息息相關的職場問題，輕鬆帶出涉及的法律條文。王牌律師用白話文為你講清楚、說明白，釐清大眾誤解或曲解的狀況。同時針對每個實例，配備所有你最想諮詢的重量級企業人資主管或法務專家。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航