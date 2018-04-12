為什麼我決定成為小孩的「糖果警察」？

今天出版德國明鏡週刊封面文章的第一句話，「我不喜歡可樂也不准喝可樂，因為它裏面有35塊糖」～艾瑪、七歲、2a班級，她的同學大衛點頭說：「當我真的很渴的時候，我只有興趣喝水」。

艾瑪和我的女兒年紀相當，她們也會跟老師講同樣的話，一個班級裡面的同學都在吃蛋糕和糖果，身為「糖果警察」的父母，常常需要面對許多困難的情形，尤其是同學生日或學校的運動同樂會，會面臨很多棘手的社交問題。在充滿垃圾食物的學校裡面，禁止小孩不吃糖果、餅乾和蛋糕，首先要跟老師溝通，老師都能夠諒解這些想法，甚至也會特別幫他們準備水果或其他替代的健康食物。他們也很擔心因為跟同學飲食習慣不一樣，讓小孩在學校社交有問題，甚至會遭到霸凌。

身為糖果警察的父母，在這個世界並不容易生存，同學生日帶來一大堆糖果餅乾，設身處地想想，不吃加以拒絕，是件多麼討人厭的事情；就像在台灣的勸酒文化裡面，不喝就是不給面子，這麼小就讓她們面臨這種狀況，的確對小孩和父母都是非常大的挑戰，尤其每個人要求和需要的層次都不一樣，因為不對所以禁止小孩去做的事情，已經超乎想像的多，用「健康」當理由去控制環境的誘惑，禁止小孩去吃垃圾食物，比革命還要困難。

小孩生日的時候，如果只準備一大堆健康的水果和天然沒有調味的食物，往往都不受到同學的喜愛，畢竟大家已經在加工調味的食物當中，喪失了對食物原本味道的感覺。這樣想想，小時候我們也是這樣吃糖果，為什麼長大之後卻成為糖果警察，是我們太過自以為是，像唐吉軻德一般對抗這整個世界，還是我們發出內心認為這是影響小孩一輩子的大事？

真的笑死人，對於糖的選擇教育這件事，和正義或善良的選擇等量齊觀，我們不用每天面對正義或善良選擇的決定，但是我們卻時時刻刻要面對糖的誘惑。

糖的危害的確有很多相關的研究報告，酒和香煙對健康的影響更不在話下，小孩不能喝酒、抽煙或吸食毒品，這是社會和父母的共識，雖然有例外，但是一般而言禁止小孩抽煙喝酒是自然而然，而且毫不費力，整個社會和教育的體制都會支持。禁止糖果是另外一回事，它對健康的危害並不是這麼劇烈或是立即可見，但是禁止糖果的困難程度，可遠比禁止小孩抽煙喝酒來的困難一百倍。

禁止糖果不容易成功，只能減量，尤其很難百分之百避免，當糖果警察並不容易稱職，跟禁止超速一樣，有時候做得到，有時候做不到，當然更沒有辦法「糖果戒嚴」。

身為糖果警察父母這個事情有幾個意義，第一件事情就是糖果對小孩健康的危害不容忽視，這是重大的影響；第二件就是這件事情雖然很困難，做的時候就知道不可能成功，還是要努力去做；第三件就是當這個世界大部分人都在做的事情，認為自然而然的事情，不一定要順從，要保有自我；第四件事情是跟別人不一樣之下，如何存活，能夠順利社交而不被霸凌，這是一門很高的藝術。

一件事情要得到社會大眾的強烈支持，需要具備三個要件：重大、緊急、不可逆，這件事情我認為是重大，但是缺乏緊急或不可逆的要件，當然不會受到廣大的支持。我沒有把握小孩將來會不會抽煙、喝酒、甚至吸毒，寫下這篇留個紀錄，只要我們身為糖果警察，造成親子之間的某種衝突，可以讓小孩了解這四個意義的一兩個，我想也已經值得。

本文由李忠憲授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

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