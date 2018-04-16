太陽是一團對流中的氣體，一個規模龐大、翻滾沸騰的宇宙烹調鍋

文：葛琳（Lucie Green）

光子的祕密生活

我們學到了太陽透過核聚變的過程維持高熱，並且產生電磁輻射，這意味著我們現在知道光是什麼，以及陽光在哪裡產生——只不過，核聚變產生的是高能、危險的γ射線光子，根本不像我們在地球上認為理所當然，那種幾乎無害、繽紛多彩的陽光。謎團是：這種轉變究竟如何發生。

改變特性必定是在太陽內部發生的，因為從太陽到地球這八分二十秒的過程中，光子維持不變。這種質變，必定發生在光子從太陽中心到表面的旅程。

而這趟旅程，一顆光子要跋涉大約十七萬年。

我們現在看到的太陽光，剛開始這趟壯遊的時候，早期智人（archaic Homo sapiens）還沒真正演進得十分像現代智人。下次，你到戶外陽光下的時候，請花一點時間去感受，你看到的陽光，就像我們的種族一樣古老。

我們知道，即使光在真空中移動得極快（每秒三十萬公里），但通過其他物質的時候，速度就會慢下來。無論太陽內部發生什麼事，太陽都造成了光子減速，慢到令人難以置信。但並沒有完全阻擋下來：光子仍然慢慢爬過核心上方五十二萬兩千公里的氣體，終於抵達表面，平均一年三公里——那就是一小時不到半公尺。所以，雖然太陽內部並非完全不透明，但確實造成光子進入太陽系的旅程，變成一場艱鉅的任務。

第一個描繪太陽內部的模型，建構於一八六九年，大約是基希霍夫進行實驗的時候，但遠早於佩恩發現太陽的組成，以及終於了解核聚變是太陽能源之前。當時，就連太陽的物理性質，都仍然有所爭議，這個模型是萊恩（Jonathan Homer Lane, 1819-1880）的研究成果。萊恩是美國科學家，廣泛涉獵自然科學、工程、設計實驗等領域。對萊恩其人最深刻的描述，來自同時代人士紐康（Simon Newcomb, 1835-1909）的日記。

紐康是加拿大裔美國籍天文學家，有一次他在一份英國出版的《讀者》（Reader）週刊裡看到一篇文章。文章提出一個新的理論：太陽實際上可能是一團白熾的氣體，而不是熔融的液體，而後者是當時普遍流行的觀點。紐康決定和當地科學社團的幾個朋友分享這新知，其中包括一個他還不認識的人。據紐康形容，他是「一個外表奇特、舉止怪異的小個子男人，看起來很有學問……我甚至不知道他的姓名，因為除了他的古怪之外，沒有什麼會引起別人對他的興趣。」但紐康很快就明白，自己這次糗大了，犯了科學家堪稱經典的失禮：興沖沖地向某人描述一個理論，沒想到對方竟然正是最初提出這個理論的人。

萊恩認為太陽由氣體組成，這在當時是很有爭議的觀點，甚至還有人認為太陽的內部可能含有溫度較低的物質，冷凝成固體。不過，如果是氣體，那麼，萊恩知道——根據克耳文勛爵的研究——太陽的表面應該要比內部涼得多，而且密度也比較低。紐康後來成為萊恩的少數幾個朋友之一，還真的將他介紹給克耳文勛爵，也因此讓更多人接受萊恩的理論。

克耳文勛爵原名威廉．湯姆遜（William Thomson），一八二四年生於北愛爾蘭貝爾法斯特，但後來移居蘇格蘭格拉斯哥，由於做出幾項具有里程碑意義的科學發現，受封為「第一代克耳文男爵」。克耳文所提倡的理論是：太陽的能源來自太陽本身的重力塌縮。

本書中，偶爾我會提到「克氏」度或K，正是得名於克耳文的溫標單位。克氏（K）與攝氏（℃）的刻度大小一樣，只不過起始點低了二七三．一五度——從絕對零度算起，因此克氏溫標也稱為絕對溫標。例如，相當悶熱的室溫攝氏三十度，就是克氏三○三．一五K。在我們談論太陽的溫度時，經常動輒以百萬為單位，所以至少在千度單位也能四捨五入了，所以無論是使用攝氏的℃或克氏的Ｋ，在這裡其實差異微乎其微。

克耳文是以自己對地球大氣的理論分析為基礎，展開對於太陽結構的推理——因為物理就是物理，同樣的法則無論在宇宙的哪個角落皆適用。所以，從我們在地球上看到的情形出發，也許可以據以理解太陽的大氣。在地球的大氣裡，對流是很常見的現象：暖空氣上升，冷空氣下沉。這是因為大氣受到地球的重力拉扯才待在原地，於是較涼、密度較高的空氣，就會有更多質量被拉回下方，取代較暖、密度較低的空氣。同樣的物理原理也適用於你的廚房，煮沸一鍋開水的時候，你會看到一個極端的版本：在鍋底形成的低密度蒸汽，往上衝到表面。

克耳文認為，在地球的大氣裡，不同地方的空氣會形成一種溫度梯度：下方溫暖，而愈接近上方會漸漸地變得愈來愈冷。對流運動不會擾亂這種整體的溫度結構，反而會維持結構。運動中的任何一團空氣，就像鍋中的氣泡，會隨它所處在的壓力而膨脹或收縮，直到達到與周圍新環境相同的密度。這就會改變氣泡的溫度（編注：氣體膨脹時會降溫，收縮則會升溫，原理為「絕熱過程」，正是邁爾和焦耳建立的熱力學第一定律的應用。一團氣體膨脹時，推開周遭的粒子而對外作功，氣體內含的能量（溫度）就隨之下降。先前提及太陽星雲往內塌縮而變熱，是正好相反的過程），也會調整平衡，使其與周圍環境一致。

以地球的大氣類推，克耳文認為太陽這顆氣體球可能也處於對流平衡，一層層的氣體有不同溫度，愈接近太陽的表面，就會變得愈涼，因為能量在表面洩漏出去，進入太空。以此為基礎，萊恩根據既有的實驗成果，包括太陽亮度的測量值，以及熾熱物質如何發光，得出需要的數據。他計算了太陽內部氣體的溫度與密度的值，從中心往外推算，得到表面氣體溫度的估計。這個值已經相當接近我們今天知道的數字，差距在五倍之內。

克耳文與萊恩提出的這些概念，認為太陽是一大團對流中的氣體，一個規模龐大、翻滾沸騰的宇宙烹調鍋，相當符合觀測結果。十八世紀的天文學大師威廉．赫歇爾，在一篇一八○一年發表的論文中首先提到太陽有斑駁的外觀，他寫道：「波紋改變形狀與位置，增加、減少、分裂，然後很快消失。」

這些波紋現在稱為「米粒」；如果你拉近鏡頭、放大了看太陽，它的表面看起來幾乎就像一壺沸騰的水。隨著一股股熱氣流到達表面，你可以看到表面出現斑點——只不過，當你在廚房觀察一鍋沸騰的水，看到的泡泡只有幾毫米或幾厘米寬，但是太陽的這些「米粒」大約各自有一百萬公尺寬。我的研究工作使用到的衛星傳回一些驚人的視訊，可以看見太陽表面的活動。如果你有機會透過專業器材實際觀測，也許是本地天文社團舉辦的觀測活動，或是搜尋網路上的影像紀錄，這些是非常值得一看的奇景。

現代資料顯示，太陽的對流不只是赫歇爾看見的米粒組織那麼簡單。大的對流胞吞噬小的對流胞——就像一系列環環相套的俄羅斯娃娃。其中最大的對流胞，形成稱為「超米粒組織」（supergranulation）的特徵，在光球層上延伸超過三千萬公尺。然後，在「超米粒組織」與「米粒組織」的大小規模之間，有人提出介於中間的「介米粒組織」（mesogranulation）在循環。但這尚未得到證明，目前的共識似乎是：介米粒組織也許只是原始數據解讀過程中衍生出的假象（artefact）而已。

太陽的結構之謎看似在彈指間被輕鬆解決，但遺憾的是，克耳文與萊恩的太陽模型只是一個不完整的解釋——真的只是觸及「表面」而已。我們現在知道，太陽的「對流層」只從接近太陽表面向太陽中心延伸大約半徑的百分之十八而已。原來，對流發生的地方，只有一層非常脆弱的殼，而在那底下，在太陽深處，情況真的很不一樣。

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輻射層

我們在學校都學過，能量傳播的方式共有三種：對流、傳導、輻射。太陽最上方百分之十八是由對流主導；至於傳導，在整個太陽都不適用（傳導通常作用在固態）；因此，將能量傳播穿透太陽內部其餘百分之八十二的方式是輻射，是由極大量嘗試擺脫束縛奔向自由的光子所構成。關於太陽內部的輻射，第一個符合現實的模型是愛丁頓提出來的，在這之前不久，他剛證實了愛因斯坦的重力概念，並且啟發了佩恩改變研究方向，從植物學轉到物理學。

「乍看之下，太陽與恆星的深深內在，似乎比宇宙其他區域都更不容易進行科學研究。」這是愛丁頓於一九二六年出版的《恆星的內部組成》（The Internal Constitution of the Stars）的開場白，本書後來成為史上最重要的天文教科書之一。在這本書裡，愛丁頓放棄了恆星內部能量傳播只靠對流達成的舊有概念，另外考慮了輻射的作用。

愛丁頓的研究成果之所以如此有影響力，以及對我們的故事如此之重要，主要原因在於：當他提出輻射是太陽內部能量傳播的主要方式，愛丁頓同時也提出一幅圖像，（終於）闡明了太陽內部氫氣氣體的真正狀態，以及這種狀態如何、為何能在光子從太陽的核心到表面的旅程中，使他們「變了模樣」。愛丁頓明白了太陽中的氫氣實際上是「電漿」，亦稱「等離子體」的形式，和我們現今的共識相同。

電漿通常被稱為物質的第四態，順序排在固態、液態、氣態之後。舉例來說，假設你在鍋子裡裝了水。低於攝氏零度時，全部的水會凍結成固體的冰；介於零度與一百度之間，水是液體；高於一百度，水就會沸騰，開始轉變為氣體。但是，如果讓蒸汽緊緊密封在鍋內，繼續加熱氣體，會發生什麼情形呢？會不會經歷另一種轉變？

不使用任何高壓來作弊，在正常大氣壓下，蒸汽加熱到大約攝氏一萬二千度，就會再次變化，成為物質的第四態：電漿。到了這個狀態，原子具有的能量非常大，克服了維繫在原子之間使之結合的電磁作用力。水分子就分解成了形單影隻的一顆顆氫原子與氧原子。再繼續給它們更多能量，本來構成原子之一部分的電子，就會開始脫離束縛著它們的原子核。這種中性原子變成帶電離子的過程稱為「電離」，很多粒子同時發生這種情況的時候，就會產生電漿。

太陽內部就是這樣的情況。嚴格來說，太陽並不是克耳文與萊恩所想的一大球氣體，而是一大球電漿。這是個常見的錯誤。一九九三年，搖滾樂團「明日巨星合唱團」（They Might be Giants）推出一張專輯，叫做《太陽為什麼會發光？》（Why Does the Sun Shine?）主打一首同名歌曲（這首歌是一首一九五九年歌曲的翻唱），其中有一句歌詞「太陽是一團白熾氣體」，幾乎完全引用萊恩的文字。我本來打算忽略這種常見的不精準，因為我喜歡任何關於太陽的歌曲，但後來「明日巨星合唱團」知錯能改，在二○○九年在 YouTube 推出了修正版歌曲：「說真的，太陽為什麼會發光？（太陽是一大坨白熾電漿）」（Why Does the Sun Really Shine? [The Sun is a Miasma of Incandescent Plasma]）

太陽中心的極端溫度，意味著其中的原子被撕裂，變成了電漿。氫原子失去了原有的一個電子，氦原子失去了原有的兩個電子，鋰失去了三個，以此類推，到幾個較重的元素都是。一旦原子被剝掉了電子，只留下赤裸的原子核，而且，由於氫是太陽中最豐富的元素，因此電漿主要的成分就是飛來飛去的單顆電子與質子。這是γ射線光子照射進來的環境。那麼，這些γ射線光子又會怎麼樣呢？

現在有個好用的比擬，就是把光子（電磁輻射的量子）想成海上的陣陣波浪。如果你在海面上放置一個浮標，隨著下方的波浪湧動，你可以觀察到浮標反覆地上升、下降。如果有一道波長很短的海浪移動浮標，浮標就會快速上下擺動。假設另一道浪湧來，移動的速度與第一道浪相同，但波長比較長，浮標上下移動就沒有那麼頻繁了。

如果你有一個電磁浮標，利用某種裝置測量通過任何一個點的磁場與電場起伏盪漾，你會看到磁場與電場的強度連續地反覆脈動，從高到低，再從低到高。事實上，你確實有這樣的裝置，就是電視天線。通過天線的電磁波，造成金屬中自由漂移的電子快速振動，就會產生電流，然後電流攜帶的訊號就會被轉換成圖像與聲音。這裡的重點是，電子的作用就像電磁波的浮標。記住這一點，讓我們回到太陽。

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書籍介紹

本文摘錄自《太陽科學：一千五百萬度的探索之旅》，貓頭鷹出版

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作者：葛琳（Lucie Green）

譯者：吳鴻

老祖先看待太陽的眼光是直覺、詩意且天真的。但近代物理的突飛猛進，解答了天文學家長久以來觀測到的現象，往日的困惑疑難也漸露曙光。我們對太陽這顆「單純的大火球」也徹底改觀，變得科學且精準，原來太陽深具「內涵」更兼具神祕之美。本書《太陽科學：一千五百萬度的探索之旅》作者葛琳，就是致力運用先進的太空科技（和一些匠心獨運的老科技）來一層層揭開太陽之謎的一名天文物理學家。或是如他們比較愛自稱的：太陽科學家。

集結整個科學界之力，我們如今明白了太陽核心如何進行核融合（這人類夢寐以求、試圖在地球上模倣的潔淨能源），但在那兒產生的光子卻命運坎坷，要在煉獄一般的稠密內部，歷經十七萬年的隨機衝撞才能逃脫；太陽的磁場更是最嘆為觀止的研究題材，強大、多變又複雜。神出鬼沒的太陽黑子、擾亂彗星尾巴的太陽風，甚至太陽系中最大的爆炸：太陽閃焰與日冕物質拋射，磁場都是幕後的元兇。就在人類越來越理解太陽的過程中，太陽仍不時發出突襲的怪招，更加令人迷惑卻也感到無比新奇。

雖然在充滿奇觀的廣袤宇宙中，客觀上太陽是顆各項條件中庸的恆星。但值得強調的是，也正是因為如此，複雜的生命現象、以至於能理解太陽自身的高等智慧才得以在地球上出現。人類的無盡好奇心，終究讓太陽獨一無二了起來！圍繞太陽科學，本書精心帶領讀者循序漸進、激盪腦力，一覽這顆恆星的美麗與狂野、浩瀚與簡潔。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航