地球大氣99%被重力緊緊抓握著，太陽大氣卻可向外伸展70萬公里

文：葛琳（Lucie Green）

從食既到生光[1]

二○○九年七月二十二日，上午十一時二十六分四十秒，月球滑進對準的位置，恰好完全遮蓋了太陽。在這個時刻之前，每個人觀看太陽都是透過「日食眼鏡」，這類眼鏡是使用可以套在望遠鏡上的太陽濾鏡（比太陽眼鏡或甚至電銲面罩更暗）遮光。太陽實在很亮，即使月球遮住了太陽的一部分，直視太陽仍然可能對眼睛造成損傷。只有在月球完全遮住太陽的時候，直視太陽才安全。

於是，關鍵時刻已經來臨：我終於可以直接觀看，而不需要日食眼鏡了。我感覺周圍的氣溫明顯下降，因為沒有了太陽光直射的熱度。暗下來的天空變了顏色，呈現某種陌生的紫色調，四周的地平線上微微有光，看起來有點像日出的樣子（那些是位在月球陰影外的地球大氣所散射的陽光）。但我並不是很關心周遭的一切，只是仰望著太陽。就在那裡，圍繞著月球遮掩的太陽，有一團縹緲的光暈：太陽的大氣。

我覺得驚奇萬分，太陽的大氣層竟然延伸到那麼遠。相較之下，地球的大氣有九十九％被重力緊緊抓握著，留在距離地球表面五十五公里的高度以下，這段距離還不到地球半徑的一％。至於太陽的大氣，我們可以看到它發著光，向外伸展大約七十萬公里的距離，差不多等於太陽半徑。但是，太陽大氣實際的範圍，比你料想的更加寬廣，寬廣多了。

我看著太陽的大氣發出的光，比光球層暗淡了百萬倍，看起來像珍珠白色。在暫時變暗的天空，水星與金星突然現身。而且，就像愛丁頓，我也看見了為數不多的幾顆恆星。我站在那裡看著日食，感覺很驚奇，我跟隨著一長串天文學家的腳步，他們曾經做同樣的觀察。幾百年來，人類可以看見太陽大氣的機會，只有在日全食的時候。

但是，我能看見的那種虛無縹緲的光暈，只是太陽大氣的一部分，稱為「日冕」（corona，來自拉丁文的皇冠），因為它很像圍繞太陽的一頂冠冕。凝望著日冕，我完全明白它得名的理由：它看起來確實富麗堂皇。但是，我想看的另一層太陽大氣，並不像日冕那麼明顯，因為它仍然被月球遮住了一點。

哈雷觀察一七一五年日食的時候，曾經瞥見這一層。接近「生光」的時刻，隨著光球層開始重現，哈雷（使用六英尺長的望遠鏡）並沒有看到預期的明亮白光，反而瞧見一抹狹長新月形的深紅光芒，在月球邊緣映出弧形，驚鴻一瞥，不到幾秒鐘就消失了，光球層的光再次照亮白晝的天空。他剛才看見的究竟是什麼？

原來，哈雷看到的是太陽大氣的一層，這是光球層與日冕之間的跳板。它獨特的玫瑰色與光球層、日冕的白光形成明顯對比，因而得名「色球層」（chromosphere）。跨越光球層上方幾千公里，但只有在日全食過程中的「食既」與「生光」時刻，才可能以肉眼看見。月球夠大，足以遮蓋色球層，因此，要看到這部分，只有在月球不是完全對準的時候（但又要夠近，仍然可以擋住光球層的光）。

日食觀測顯示，色球層是一層不平整又有鋸齒狀的大氣。形狀很像刺蝟身上的尖刺，由許多垂直的長管構成，後來稱為「針狀體」（spicule），它們向上伸長約九千公里，這距離與地球的直徑相當，但相較於太陽的大小卻只是微小的一部分。熱電漿的噴流往上射出這些針狀體，針狀體存活不會超過十五分鐘左右，然後就會逐漸消失，有新的針狀體取而代之。然後還有色球層電漿的雲團，騰空而起，飛往高處，上升十五萬公里，進入上方的日冕，在「食既」時可以看見。維多利亞時代的日食觀測者形容這些是「紅山」，今天，我們稱之為「日珥」。

幸好，只需要「食既」或「生光」時刻色球層短暫的閃光，就能捕捉色球層光譜的影像。照例，了解太陽不同部分的電漿，乃是透過研究電漿發射的光譜。乍看之下，色球層與光球層的光譜有一些相似之處，例如兩者都看得到很暗淡的彩虹連續色，但有兩個重要的差異。

第一，色球層發出的光，色彩的光譜暗淡多了。整道彩虹都在那裡，但顏色變暗了。第二，在色球層的光譜裡，沒有任何暗的夫朗和斐譜線。在光球層有著暗譜線的地方，色球層卻很奇怪地有著超明亮的譜線！我們將來自色球層的光分開成光譜的時候，宇宙條碼就反轉了：本來暗的地方變亮，亮的地方反而變暗了。那麼，為什麼色球層會產生看起來如此不同的光譜？

我們知道暗淡的夫朗和斐譜線之所以出現，是因為從光球層出來的光必須通過光球層中的電漿，在途中有些光子被偷走了。光球層中的電漿與氣體會隨著高度而變涼，而在相對較涼的氣體中，有些原子與離子就能吸收光子。被吸收的只有剛好能量符合，能讓電子跳到更高能階的光子。而光子的能量與頻率成正比。這就給了我們那些清晰的吸收（暗）譜線，截斷了原先連續的彩虹。

不過，重要的是，這些原子與離子吸收光子的時候，那一份能量並沒有被摧毀或轉為其他形式。當被激發的電子從更高能的軌域落回下方，就可能再發射出相同頻率的光子。但被這顆釋放的光子有可能朝任何方向飛，不見得會往外、往我們這裡發射。所以，雖然大多數頻率可以不受阻礙地從光球層流出去，但能夠被色球層中的原子與離子吸收的那些頻率，要離開就困難多了。更何況它們還經常發射到反方向，甚至被送回到光球層，在那裡又被負氫離子吸收，於是整個過程就又得重新開始。

那些很難脫離光球層的特定頻率，到了色球層，反而突然變成我們在日全食過程中看到最多的頻率！不過，這都來自一種光學錯覺，是對比之下造成的效果。

正常的夫朗和斐譜線其實並非全暗，某些頻率的光子容易被吸收，然後再發射，往隨機方向飛，幸好最終仍能夠脫離太陽。問題在於比較——因為隨機再發射的光子會和原本方向一致的機率很小，比起不易被吸收的那些頻率，它們看起來更暗，就像被過濾掉了。但我們在日食期間觀看色球層的時候，看到太陽大氣夠高的地方，色球層後方已經沒有光球層的背景強光干擾。而且，光球層被月球完全擋住時，我們是從側面、九十度夾角觀察色球層，那些容易向四面八方跑的譜線頻率，容易以較大的夾角離開色球層，因此我們站在側面，就看到它們反而更亮了[2]。

現在，我們可以開始解讀這些線譜能告訴我們關於色球層的什麼資訊。色球層光譜最明顯的譜線是H－α譜線。這條譜線位於光譜的紅色區段，這就是帶給色球層特徵的紅色。這是海爾在一九○八年選擇用來拍攝太陽的波長，讓他能在日全食以外的時間看到太陽黑子上方，位於色球層的電漿，而不要拾取整個光譜的光。正因如此，他使用的太陽攝譜儀才會那麼重要：濾除光球層的光，只留下暗淡的色球層。這種效果與我們在日食時看到的一樣，但範圍不是只有很邊緣的地方，而是跨越太陽的整個表面。

如果你只用H－α的光來看太陽，景象美得令人難以置信，那些漩流的日珥，維多利亞時代的人看到繞著太陽邊緣，其實橫亙綿長。日珥看起來是暗色的特徵，稱為「暗紋」（solar filament，又譯為絲狀體），而且可以隨著太陽自轉而追蹤它們的移動。這些暗紋其實是相對密度較高、溫度較低的色球層電漿雲團，懸浮在日冕中。用後見之明的眼光來看，維多利亞時代的人用來稱呼日珥的「紅山」，真是貼切得令人驚奇：日珥包含的質量相當於地球上的一座大山，達到一千億公斤。這極為龐大的結構，卻被某種看不見的力量高高舉起。重力竟然不能將這些電漿大山向內拉扯墜落。

Photo Credit: CWitte @Wikimedia Commons Public Domain 透過望遠鏡，使用Hα濾鏡觀察的太陽。

新元素

色球層光譜顯示的不只是反轉的夫朗和斐譜線：還有額外的譜線——在正常的太陽光譜看不到的其他波長。十九世紀新發現的一條光譜線，位於可見光譜的黃色區，看起來不像夫朗和斐譜線，也不符合實驗室研究過的任何一種氣體，科學家不明白是什麼元素造成這條新譜線。

日冕也發生了同樣的情況。利用光譜學的方法，研究日冕發出的暗淡光線，過沒多久，就觀察到了另一條明亮的發射譜線，是以前不曾在實驗室看過的譜線。到了十九世紀末，又發現了三條不明的日冕發射譜線：波長五百零三．二九奈米的綠色譜線、五百六十九．四五奈米的黃色譜線，以及六百三十七．四五奈米的紅色譜線。

由於這些都是使用地球上的元素分析從沒看過的譜線，因此只有一個結論：太陽上一定有新元素！經過十九世紀，已經有三十種新元素被發現了，所以這樣的解釋似乎很有道理。在色球層發現的謎樣新元素，以古希臘太陽神赫利奧斯 （Helios）命名為「helium」，也就是「氦」。而位於日冕的新元素就叫做「coronium」，或「冕素」[3]。你一定會注意到，其中一個元素聽起來比較熟悉……

氦氣球在我們的現代世界很普遍，我們很難想像一個完全不知有氦的世界。但大半個十九世紀就是如此，人類毫不知情氦的存在。來自太陽的氦譜線有兩位獨立的發現者，法國天文學家讓森（Pierre Janssen, 1824-1907），以及英國科學家、天文學家洛克耶（Norman Lockyer, 1836-1920），都在一八六八年發現了這條譜線。兩人對天文學與光譜學都很內行，而且各自發展出不同的方法來研究色球層的光。

讓森也是早期的日食追逐者。看過一八六八年的日食之後，繼續不遠千里去看一八七○年、一八七五年、一八八三年、一九○五年的日食。日食讓他跑遍世界各地。為了趕往阿爾及利亞觀看一八七○年的日食，他必須設法離開家鄉法國巴黎，當時普法戰爭打得正烈，敵軍包圍了巴黎。他逃離的方法竟然是熱氣球（假如他手邊有一些氦就幫得上忙了）。

洛克耶後來的研究與英國的科學界密切相關，他開創了光譜學與天文學領域的發展，成為世界上第一位「天文物理學」教授，任教於當時的英國皇家科學院，也就是現在的倫敦帝國學院[4]。正是洛克耶提出「氦」（helium）的命名，而且，在其後的三十年，除了太陽，還不曾在別的地方發現這種元素。

直到一八九五年，科學家終於在地球上發現了氦，地點就在我們倫敦大學學院。這一項使用放射性鈾礦石進行的實驗，證明了這種構成太陽的物質，地球上也存在。實驗的執行者是拉姆齊（William Ramsay, 1852-1916），當年的化學系主任，也是當時最知名的科學家之一。拉姆齊與多位科學家合作，發現並分離出了今天統稱為「惰性氣體」的一整族新元素（氦、氖、氬、氪、氙、氡）。他在一九○二年受封爵士，一九○四年獲得諾貝爾化學獎。

今天，我們倫敦大學學院仍然有拉姆齊當年發現氦氣使用的原始樣本，在儲藏室放了幾十年，才得以重見天日。從這項發現，以及塞西莉亞．佩恩－加波施金的研究成果，我們今天知道，氦占了太陽質量的大約四分之一，而且其實是宇宙中第二豐富的元素，在「大霹靂」之後與氫一起形成。那麼，既然是宇宙中第二豐富的元素，為什麼這樣難找，還要先發現太陽有氦，後來才在我們自家門口發現呢？

根據解釋太陽系形成的太陽星雲模型，地球本來應該有相當比例的氦，但那個原始的存量早就不見了。這種情況，和氦被用在派對氣球的原因完全相同，都是由於氦原子的質量很小：氣體粒子太輕，因此移動得也太快了，地球的重力根本不能緊抓著這些粒子。於是，就像很多不慎釋放的派對氣球，地球早期的氦也是那樣飄上去，飛走進入太空。我們現有的存量，都是「新」氦，形成於岩石內部，來自某些元素緩慢的放射性衰變過程。你看到的氣球使用的氦，其實都是開採出來的產物[5]。

太陽保留著原始的氦，但很難「看見」，這也是因為原子的體積很小。氦要在太陽上顯現出來，就必須吸收一個光子，促成一條吸收譜線，或者發射一個光子，促成一條發射譜線。但是，由於氦原子很小，原子核就會緊緊抓著兩個電子，意味著很難產生吸收譜線。太陽發出來的輻射，其實很不容易有足夠的能量激發氦原子。結果就是，光球層光譜缺乏我們看得到的氦吸收譜線。

氦原子若要發射光子，就必須有一顆電子被提升到更高的能階，也許透過與某一顆自由電子相撞而獲得能量。這顆被「激發」的電子掉回原來的能階時，就會釋放出剛才獲得的能量，發射特定波長的光子，促成一條發射譜線。只有一個問題：電漿需要達到大約克氏二萬度，自由電子才會動得夠快，擁有足夠的動能來做到這一點。在光球層，電漿就是不夠熱，無法激發氦原子使它發光。然而，我們卻看見色球層的電漿發射出氦的譜線，這透露一個重要線索：色球層的電漿一定比光球層的電漿更熱！

觀測到色球層含有氦，不僅意味著發現一種全新的元素，也證明了從光球層往上，高度增加、更遠離太陽中心的能源，電漿的溫度卻沒有繼續降低，反而開始升高。這完全違反了直覺。來到這一層之前，電漿的溫度一直在下降，距離核心愈遠就降得愈低，因為能量一直透過光球層的輻射逸失。現在，情況逆轉了。必然有另一種能源，正在對色球層加熱。我們稍後再回來討論這一點。

「冕素」的境遇差得多了，很遺憾，一直未能打進派對氣球。主要是因為這種「新元素」根本不存在。十九世紀的偉大發明之一是元素週期表，可將所有的元素分門別類。元素週期表如此強大，其中的缺口甚至可能用來預測尚未發現的元素。既然還有幾個缺口，科學家競相尋找冕素來填補其中一格。

然而，到了十九世紀末，元素週期表逐漸填滿，可能留給冕素的空格愈來愈少。情況愈來愈明顯，日冕產生的新譜線，原因可能不是尚未發現的元素。在首次發現冕素的七十四年後，我們才發現這東西根本不存在——它被「反發現」了。原來，「冕素」其實是偽裝的鐵與鈣。

綠色冕素譜線的產生，來自失去十三個電子的鐵離子（Fe XIV）[6]發射的光子。黃色譜線的形成，來自失去十四個電子的鈣離子（Ca XV）發射的光子，而紅色譜線則來自失去九個電子的鐵（Fe X）。這些粒子都失去了數目相當可觀的電子。

這些譜線很難識別，是因為它們在地球上很難產生——實驗室中用於分析發射譜線的熾熱氣體，所處的環境和日冕裡的電漿差異實在太大了。日冕的密度只有水的一百兆分之一，或是你周圍空氣的一千億分之一，那麼稀薄的氣體不可能輕易在實驗室裡重現。這就意味著，即使是同樣的離子，在實驗室裡與在太陽上可能表現得很不一樣。反過來看，這說明了為什麼太陽本身就是極為奇妙的實驗室——我們可以研究各種在地球上根本不可能重現的環境。

在實驗室改變離子具有的能量，控制因素主要在它於與電子發生多少碰撞——常態之下，氣體總是有足夠的密度，因此碰撞很容易發生。但在極低密度的日冕中，碰撞的頻率很低。假如電子與離子之間偶然發生碰撞，也要經過很長的時間，才會發生下一次的碰撞。在這段漫長的等待時間裡，離子可能自發發射出光子，釋放先前獲得的能量。光子確切的波長取決於離子種類，以及含有多少能量，其中可能包括綠、黃、紅等發射譜線。由於這些發射譜線在地球實驗室條件下出現的可能性非常非常低，因而得名「禁線」（forbidden lines）。其實，這些譜線並非真的不可能產生，只是極為稀有，需要宇宙中一些極端環境齊聚才得以發生。

這解釋了「冕素」，卻又產生一個新謎團。因為，若有那麼多顆電子從鐵原子與鈣原子中撞了出來，電漿溫度必定非常高。若說，發現色球層的電漿溫度竟然達到克氏幾萬度已經讓科學家很驚訝了，那麼，日冕即將帶來震撼。鐵與鈣若要產生冕素譜線，日冕的電漿必須超過一百萬度。那就比光球層熱了好幾百倍。

註釋

[1] 原文標題「全食」（totality）是指月球完全遮住太陽的這段時間，中文有更精確的名詞描述日食的階段，所以是從「食既」到「生光」之間的過程。顧名思義，「食既」指陰影掩蓋之下最後一絲光線消失，「生光」則是太陽又開始漸露微光的瞬間。

[2] 夫朗和斐譜線被吸收再隨機發射，相當於一種散射過程。光球層與色球層光譜的區別，與地球的天空呈藍色，但清晨與黃昏又偏紅的原理非常類似——癥結在於觀看「角度」不同。藍光在大氣層中的散射角度大，紅色光的散射角度小。黃昏時，大氣層和太陽光源接近平行，我們看到較多小角度散射的紅光。正午大氣層垂直於太陽光源，我們看到較多大角度散射的藍光。

[3] 晚清傳教士在上海成立「益智書會」，希望統一西方新科學名詞的中文譯名。他們曾發明自創漢字「氜」（取字義）代表我們今日的「氦」（取諧音），另外也替「冕素」造了一個字，寫成「上气下免」——現代電腦系統不收錄這個字。

[4] 洛克耶於一八六九年創辦了《自然》（Nature）期刊，後來成為聲譽卓著的第一流科學期刊。洛克耶追逐日食的熱情也不遜於讓森，他曾經八次帶隊到世界各地觀察日食。

[5] 氦主要是開採天然氣的副產品，可透過液化天然氣的流程加以分離。最輕的分子由高層大氣脫離行星的過程稱作「大氣逃逸」（atmospheric escape）。氣體分子的「方均根速率」與質量的平方根成反比，和溫度的平方根成正比。因此當在大氣層頂部受陽光加熱時，很大一部分的氫氣與氦氣分子的速率能超過地球重力場的「逃逸速率」，更重的分子卻只能有少部分達到足夠的速率。因此輕者比重者率先耗竭，概念上與化學中的分餾相似。

[6] 中性原子產生的譜線用羅馬數字Ⅰ標誌，而失去一個電子的譜線標為Ⅱ，以此類推，故羅馬數字編號等於失去電子數加一。

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書籍介紹

本文摘錄自《太陽科學：一千五百萬度的探索之旅》，貓頭鷹出版

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作者：葛琳（Lucie Green）

譯者：吳鴻

老祖先看待太陽的眼光是直覺、詩意且天真的。但近代物理的突飛猛進，解答了天文學家長久以來觀測到的現象，往日的困惑疑難也漸露曙光。我們對太陽這顆「單純的大火球」也徹底改觀，變得科學且精準，原來太陽深具「內涵」更兼具神祕之美。本書《太陽科學：一千五百萬度的探索之旅》作者葛琳，就是致力運用先進的太空科技（和一些匠心獨運的老科技）來一層層揭開太陽之謎的一名天文物理學家。或是如他們比較愛自稱的：太陽科學家。

集結整個科學界之力，我們如今明白了太陽核心如何進行核融合（這人類夢寐以求、試圖在地球上模倣的潔淨能源），但在那兒產生的光子卻命運坎坷，要在煉獄一般的稠密內部，歷經十七萬年的隨機衝撞才能逃脫；太陽的磁場更是最嘆為觀止的研究題材，強大、多變又複雜。神出鬼沒的太陽黑子、擾亂彗星尾巴的太陽風，甚至太陽系中最大的爆炸：太陽閃焰與日冕物質拋射，磁場都是幕後的元兇。就在人類越來越理解太陽的過程中，太陽仍不時發出突襲的怪招，更加令人迷惑卻也感到無比新奇。

雖然在充滿奇觀的廣袤宇宙中，客觀上太陽是顆各項條件中庸的恆星。但值得強調的是，也正是因為如此，複雜的生命現象、以至於能理解太陽自身的高等智慧才得以在地球上出現。人類的無盡好奇心，終究讓太陽獨一無二了起來！圍繞太陽科學，本書精心帶領讀者循序漸進、激盪腦力，一覽這顆恆星的美麗與狂野、浩瀚與簡潔。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航