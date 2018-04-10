讀書時先找錯漏，或容易錯過可觀之處

有些道理，表面意思很容易明白，但沒有實際的經歷和體驗以及深刻的反省，便難以心領神會並身體力行，而這經歷、體驗和反省所需的時日，則因人而異，有可能到老死那天依然障蔽未除。

有這番感慨，是因為今天在《十力語要》讀到以下這幾句︰

讀書而存終敵之心，則必故意挑剔，故意存疑；而初讀時，未挾敵意，或有正解，轉因後之敵意而消失，豈不可痛？古今大智人，其於讀書所獲心處，恆反覆體認，愈印愈深，而後所見益六通四闢，小大精粗，其運無乎不在。（卷三〈答張君〉）

我年輕時讀書確有類似的毛病，無論看的是甚麼書，總是先找錯處或寫得不好的地方，然後批評。為何有此毛病？一部份是性格吧，也許還有其他心理因素和個人經驗的影響，但我不打算進一步自我心理分析了。我到近年才逐漸擺脫這毛病，現在讀書，已做到多著眼於可觀之處，不「故意挑剔，故意存疑」；即使留意到錯處或寫得不好的地方，如果那可觀之處足夠可觀，便以「瑕不掩瑜」視之。

「讀書而存終敵之心」的毛病所在，是令讀書難有所得。如果讀的是壞書，無論是不是有終敵之心，亦不會有甚麼得著，因此，這裏說的「令讀書難有所得」，指的只是好書。讀好書而存終敵之心，便容易錯過書的種種好處，只知批評，不懂欣賞；假如你認為「敵」已被「終」了，你還會從這書學到甚麼東西嗎？這樣的讀書經驗，如果說有得著，極其量只是批判思考的練習，頭腦得到磨鍊而已。

讀書好比交朋友，如果遇到值得成為好朋友的人，便應好好珍惜和欣賞，人生亦因而更加充實和精彩。

本文獲授權轉載，原文見魚之樂。

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