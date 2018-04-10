假如沒有網路，trolls和haters可以如何發洩不滿？

自從有了網路，我們每天也見識到大量的internet trolls[註]、haters、怨毒L、八公、loser attitude上腦的人，尤其是社交媒體流行之後，簡直有如一個trolling嘉年華會，日日酒池肉林一樣，整日對著螢幕欲罷不能、講就兇狠。

我有時會問自己，假如網路從未出現，沒有地方給他們講就兇狠，他們會在做什麼呢？

網路出現前的發洩途徑

我想，其實沒有什麼。他們會乖乖上學工作，繼續受氣，敢怒不敢言。當然，他們也有自己的方法發洩不滿，例如在廁所的牆上寫作，偶爾會有人在牆上回應，他們便會興高采烈地繼續。

除了廁所還有什麼？曾幾何時，香港有一本叫《YES!》的青少年雜誌，大約就是現在的《100毛》加KingJer。當年《YES!》的倪震為追周慧敏，不斷用這本雜誌攻擊倪震心目中的情敵。用今日的說法，就是KOL日日酸民上身。《YES!》有個欄是專門刊登中學生對學校的不滿和八掛的，那就是現在的學校Secrets了。

如果想發表政見或對社會的不滿，有什麼方法呢？那就要投稿到報刊，或者打電話去電台。投稿到報刊的門檻很高，你至少要寫幾百字，而且要編輯肯登，而打電話去電台節目，其實是很難打通的，而且會被監制過濾。門檻這麼高，所以沒幾多人會有興趣發表，不會人人自命先知國師。

發表對時事的看法還有一個途徑，叫《城市論壇》。這個港英時代開始的節目，其實也算是最直接和透明度高的發表意見渠道，不過你只能有幾十秒時間。

曾幾何時，商台有個很革命性的深夜節目，名叫《無人駕駛》，節目沒有主持，聽眾打電話打通的話，說什麼也可以，全世界也聽得到你的說話。節目有幾秒delay，如果說話不能發表的話，便會被監製掛線。《無人駕駛》有點像現在上網，人人也可以做幾分鐘主角，只是要打通那電話很困難，所以門檻也比現在高得多。

以前我們不是這樣的

簡單來說，其實在沒有網路的世界，haters、trolls是比較寂寞的，他們頂多只能在自己的朋友同學同事圈子表達意見，頂多一些精神有問題的haters和癡迷者會寄恐嚇信給明星。

沒有網路，圍爐取暖的機會也少了。要圍爐，就要在現實世界圍，最有代表性的圍爐叫歌迷會，以前四大天王年代的歌迷會狂熱程度，現在的人很難想像。不過歌迷會的規模始終比現在的網路圍爐小得多。

網路不存在的世界已經是史前世界，那麼我寫這些東西有什麼意義？其實社交媒體流行只是十年之間的事。這十年可說是haters、trolls狂歡的十年，同時我們也不知不覺被感染成一份子。可以當15分鐘主角、日日花幾小時跟人鬥嘴、有爐可以圍的誘惑，真的很難抵擋。

寫那個不存在的無網路世界，其實是想提醒大家和我自己，十數年前我們是沒有那麼（講就）兇狠的。有一個網路meme這樣說：我們喜歡在網上做asshole，是因為在現實世界這樣做的話，會被人打。

註︰"Internet troll"很難譯做中文，大約的意思是那些會不斷在網上撩交鬧的人，他們通常會用很多很難頂的言語來挑釁目標，令目標發火跟他們罵戰。

本文獲授權轉載，原文見後殖人間世Facebook專頁。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎