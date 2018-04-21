葡萄牙料理兵法全攻略（下）：葡式蛋塔源自於倒閉的修道院？

►葡萄牙料理兵法全攻略（上）：默默支撐海上帝國的Bacalhau鹽鱈魚乾

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以上七道料理尚未介紹的Queijo Serra da Estrela，是葡萄牙中北部埃什特雷拉山脈 （Serra da Estrela）區域的一種乳酪。這種乳酪符合了：

1. 產品的本質或是重大特徵須與產地直接相關，和產地的地理因素及自然與人文有獨占性的關連，這些因素包括氣候、土壤條件、地理區域、當地的生產方式等；2. 原料的加工生產的全部程序，須在產品定義中的指定地區發生，這代表生產地的特定氣候、環境等會影響產品的最後結果。也因此最後產出的產品一定會與產區有重大的關連。因此被給予了歐盟所訂定的PDO「法定產區產品保護制度」（Protected designation of origin）的標章。

這種起士的生產必須遵循嚴格的製作工序與要求。在選料上，必須為十一月到三月產乳的綿羊奶。奶糊會因為綿羊年齡的不同而有所差異，年齡較小的羊，製作出來的奶糊是半液態而柔軟的；年齡較大的綿羊所做出的奶糊則是柔軟但是為恰恰能夠切片的固狀。Queijo Serra da Estrela是一種由工匠手工做的固化奶酪，而且不但要在冬季花崗岩涼爽的房間內製作，還必須以女性的手製作，以低溫來確保其品質，而固化時間則是60～120天。

Queijo Serra da Estrela這種起源於12世紀，葡萄牙最古老的羊奶酪的高品質，除了來自於其緩慢排乾凝結生羊奶的過程外，還與其所使用的凝乳酵素有關。與一般製作乳酪的使用動物性凝乳酵素來固化奶酪的方式不同，Queijo Serra da Estrela所使用的凝乳酵素來自於當地所產的薊科植物。這類薊科植物的酵素可以使得固化的乳酪整體更為柔軟。

Caldo Verde是一道葡萄牙最重要的湯品。這道湯雖然簡單至極，卻是葡萄牙不可或缺的靈魂食物。它的組成也非常簡單就是「湯」（broth）+「綠色蔬菜」（verde）。而做為這道湯的主角的綠色蔬菜，是羽衣甘藍（kale）或綠衣甘藍（collard greens ）這兩種原產於地中海與小亞細亞一帶，與花菜和綠花椰菜同種，而維生素A與C的含量更高的品種。

至於湯的部份，我們先來看看原料和作法，也許更能夠看出葡萄牙料理的精神。首先先用小中火用橄欖油將洋蔥丁和蒜末炒香，然後加入削皮的馬鈴薯略炒後，加水煮開，然後煮到馬鈴薯變糊後，用攪拌機將整鍋的原料都打成泥，然後加入切片的chouriço或linguiça（可以直接加入或先煎過），加鹽和黑胡椒調味後，再加入切成細絲的羽衣甘藍和一些橄欖油就可以上桌了。

落成於1850年，從清政府割讓澳門後直到1970年代，一直是葡萄牙軍隊的總部和軍隊會所的，為在澳門葡京酒店後面的陸軍俱樂部的Caldo Verde；則是將切絲的羽衣甘藍和切片的chouriço先擺置在客人面前的空湯盤之中，然以湯壺直接在客人面前澆入馬鈴薯與蒜泥洋蔥熱湯，能吃到羽衣甘藍更清脆的口感。曾有人把Caldo Verde比喻為日本的味噌湯。在使用最價廉，卻營養價值高的湯底，像是發酵過的大豆和打成糊的馬鈴薯這一點而言，的確是有著異曲同工之妙。

海鮮飯（Arroz de Marisco）起源於葡萄牙中部大馬里尼亞（Marinha Grande），長達數公里的維埃拉（Vieira）海灘。這道料理很容易讓人與西班牙海鮮飯來來做比較。不過雖然台灣多把原文Paella的西班牙料理翻成海鮮飯，但是其古法語字根paelle和拉丁文的字根patella 都是指平底鍋，而沒有海鮮的意思。反而是葡萄牙的Arroz de Marisco的Marisco是海鮮而Arroz就是飯。此外，Paella只能算是西班牙瓦倫西亞（Valencia）的地方料理，傳統作法使用的是雞肉、鴨肉和兔肉，而香料則主要是用迷迭香和番紅花。

香料使用上的差異，就是看類相似的葡萄牙料理與西班牙料理最大的不同。西班牙料理多使用番紅花、紅椒與巴西里等香料，葡萄牙料理雖然也會用，但更多使用的是胡椒、孜然和香菜。此外，以辣椒、柑橘皮、洋蔥、胡椒、大蒜、鹽、月桂葉、巴西里、紅椒、奧勒岡、龍蒿等多種原料做成，源自葡萄牙非洲殖民地的小米辣的辣醬piri piri，更是賦予了葡萄牙料理獨特的風味。

Arroz de Marisco做的時候先煮淡菜，等到殻一開便取出，並留下煮汁。然後平底郭加橄欖油以中火炒蝦頭、紅蘿蔔丁、洋蔥丁、蒜末4～5分鐘後，倒入食物處理機中打成糊，然後加入、1.5杯淡菜的煮汁，月桂葉、蕃茄糊、糖，辣醬或辣椒、1.5杯的水、3／4杯白酒和檸檬汁與鹽後入鍋煮10分鐘後轉小火煮40分鐘，然後篩去雜質（A）。然後在平底鍋中加葡萄牙米（葡萄牙是歐洲稻米消耗量最大的國家，主要有 Agulha 和Carolino兩個品種。

Agulha是直鏈澱粉含量高的秈米，適合做為配菜或烤飯類的料理；Carolino則類似義大利人做燉飯（risotto）用的的米粒短圓，煮的飯綿稠的阿柏里歐米（arborio rice），直鏈澱粉含量低），然後一點一點地加入A，不斷地翻炒約40分鐘。等到飯約八成熟之際，加入白肉魚蝦後關火，然後放上淡菜，靜置15~20分鐘使其吸飽湯汁後即可放上檸檬角上桌。

百拉達（Bairrada）地處貝拉省 （Beira）靠近大西洋的地區，是出產葡萄牙最哥等級葡萄酒DOC的區域，DOC是法定產區葡萄酒（Denominacao de Origem，相當於法國的 AOC（Appellation d'Origine Contrôlée）。葡萄牙的烤乳豬Leitão da bairrada便是百拉達的代表性菜餚。雖然葡萄牙在羅馬帝國時代就已經有人開始吃乳豬，但是普遍開始吃烤乳豬則是在百拉達因為自17世紀後的養豬業生產過剩後才開始商業化。

最早關於這道料理的文件，是Lorvão 修道院（Mosteiro de Santa Maria de Lorvão）或Vacariça修道院（Mosteiro da Vacariça）在1743年所編寫的食譜。而1900年由安東尼奧・馬塞蒙哥（António de Macedo Mengo）所編寫的餐飲小書中，則記載了與當時幾乎一致的配方與作法。 而百拉達的烤乳豬最早開始於市面上銷售，則是開始於坎塔涅迪（Cantanhede）的科翁伊什（Covões）。

根據一份二十世紀初的文件，是葡萄牙知名的礦泉水公司Águas de Luso下了人事命令要阿爾瓦羅・佩德羅（Álvaro Pedro）這個人開始推展這道料理。然後從1941年開始，在連接葡萄牙首都里斯本和北部最大城市波多的A1高速公路的沿線開車巡迴販售，並在1949年開了第一間專賣百拉達的烤乳豬的餐廳。直到現在，梅阿利亞達（Mealhada）這個四千人的小城市已經成了葡萄牙人均擁有烤乳豬餐廳最多的城市。

在里斯本邊緣的貝倫區（Belém），以達伽馬和其他船員在啟程去印度前祈禱的熱羅尼莫斯修道院（the Mosteiro dos Jerónimos）聞名。而這間修道院不只也是達伽馬永眠之處，也是與但丁、莎士比亞齊名的葡萄牙最偉大詩人賈梅士（Luís de Camões）長眠的地方。

在這個修道院附近的一個叫貝倫的阿提嘉糕點店（the Antiga Confeitaria de Belém）的酥皮點心店，可說是葡萄牙甜點最至高無上的所在。而這間糕點店賣著的，最是全世界最早的的Pastel de nata，或稱Pastel de Belém。也就是我們俗稱的，在港澳地區音譯為蛋撻，在台灣音譯為蛋塔的葡式蛋塔，而它也是這邊所介紹的葡萄牙美食七大奇蹟的最後一個。

直到19世紀，修道院一直不管是在研究、貿易、園藝或是烘焙上，都是葡萄牙的中心。而修道院周邊則是開著各種做小生意的店家。在以前，在修道院中會用大量的蛋白來把修士和修女的衣服漿挺。而把剩下來的蛋黃用來做糕點變成了非常普遍的情形了。只不過因為1820年，葡萄牙發生名為自由革命（Liberal Revolution）的立憲革命，修道院因此難以撐下去。許多修士因此賣他們做的蛋塔給附近的製糖廠，來賺取一些微薄的利潤。

直到1834年，熱羅尼莫斯修道院終於正式關閉。而製糖廠的老闆，來自葡萄牙當時殖民地巴西的商人阿法斯（Domingo Rafael Alves）看準了這個機會，和失業的教士買了做糕點的食譜，並且在1837年開了現在阿提嘉糕點店的前身the Fábrica de Pastéis de Belém。而當時的作法和配方則一直傳承到現在。阿法斯現在的後人說，全世界只有三個人才知道配方。因此阿提嘉糕點店做蛋塔的也是極為慎重，深怕秘方洩露出去。知道配方的傳人，是在上鎖的房間把，蛋奶凍和麵團做好之後，才讓其他人繼續完成蛋塔的製作的。

在看完這葡萄牙美食七大奇蹟後，我們再回來看另外一道經典的波多料理，Francesinha 。 Francesinha 做法的繁雜與其熱量和卡洛里一樣驚人，可說是我看過和吃過最邪惡的食物。這道料理是吐司麵包夾了不但有先用平底鍋煎過的培根、火腿、葡萄牙燻腸和半熟的牛排，然後鋪滿起士進烤箱烤好後，再煎一個半熟蛋在上面（A）。

不過真正麻煩的還是醬汁，用牛油炒紅蔥末、蒜末、月桂葉和培根，然後加蕃茄泥、白葡萄酒、啤酒炒15分鐘後加入牛肉高湯煮一下。這時取出月桂葉和培根，用食物調理機攪爛湯汁後加入白蘭地、波特酒和piri piri辣醬再煮兩分鐘，然後淋上被炸好薯條所團團圍住的A，就成了曾被英國衛報形容為gut buster （撐破你肚子的大傢伙）的Francesinha了。

Francesinha是葡萄牙文Little Frenchie的意思，是1960年代逃避葡萄牙獨裁者António de Oliveira Salazar政權而逃到法國的波多人後來回葡萄牙之後，將法國的三明治 croque monsieur改良而成的。

而前面說過葡萄牙是全歐洲稻米消耗量最大的國家。但是，和義大利濕黏夾生的燉飯不同風格的是，葡萄牙有著脂香四溢、焦香迷人的烤飯。而其中最具代表性的便是鴨飯（Arros de Pato）。 與許多葡萄牙料理一樣，葡萄牙鴨飯是由前殖民地逆輸入葡萄牙而風行起來的料理。這道菜源自19世界秘魯的蘭巴耶克（Lambayeque）這個地方，所以也叫做蘭巴耶克飯（arroz con pato de Lambayeque）。而最早記載了這道菜的文獻則是1860年西班牙格拉納達（Granada）的詩人PrósperoPereyra Gamba。

作法是先用鹽、大蒜、紅酒、月桂葉、黑胡椒與piri piri醬醃鴨胸肉，然後加水燉煮約45分鐘。然後以平底鍋加橄欖油炒洋蔥末與切碎的燻腸，米，煮鴨肉所濾出的高湯和鹽煮飯。最後先鋪一層飯在烤盤中，然後鋪一層撕成絲的鴨肉和切片燻腸，再一層飯，然後再一層撕成絲的鴨肉和切片燻腸，再一層飯，然後在最上層鋪上燻腸之後再烤10～15分鐘就完成了米飯鬆脆中流竄夾雜著鴨汁鴨脂與燻腸燻香的葡萄牙鴨飯了。

而葡萄牙文的牛排是bife，而且多半會在牛排上放一片煎過的蛋黃是生的荷包蛋一起吃。做法是先用橄欖油煎火腿後取出，然後再用混合了橄欖油與火腿油脂的油來煎撒上了鹽和黑胡椒的牛排。牛排煎好取出之後，在原鍋加大蒜、月桂葉、白酒、奶油和芥末醬煮好後即為牛排醬汁，最後擺盤時淋上，再放上一開始煎的火腿就完成了。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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