外食或米飯吃太多？亞太地區「胖小孩」16年暴增38%

亞太地區的胖小孩越來越多！聯合國聯合國糧農組織（FAO）駐曼谷食安及營養官員斯瑞達（Sridhar Dharmapuri）表示，亞太地區5歲以下孩童過重的比例，從2000到2016年間上升了38%，而且有越來越嚴重的趨勢，聯合國認為這和亞太地區的都市發展、外食增加等飲食習慣有關。

而台灣的小胖子也在國小、國中約各佔三成，平均每三人就有一人有體重過重問題，台灣和肥胖相關醫療保健支出高達264億元，國健署呼籲家長應注意孩童飲食，確保健康。

《中央社》報導，聯合國的研究人員表示，亞太地區孩童的肥胖比例急遽上升，斯瑞達告訴湯森路透基金會：「亞太地區肥胖比例的成長幅度比許多其他國家都高。」斯瑞達也強調，雖然美國肥胖率遙遙領先，亞太地區過重孩童的人數卻急遽上升，且亞太多國民眾面臨的健康威脅，為全球數一數二嚴重，因為過重的孩童較可能在成年時轉為肥胖體型，並引發第2型糖尿病、高血壓和肝病等嚴重健康疾患。

《蘋果日報》報導，全球成年人肥胖比例最高的國家為美國、墨西哥、紐西蘭和匈牙利，最低的是日本及南韓。東南亞地區肥胖率最高的是馬來西亞、印尼、新加坡和泰國。根據亞洲開發銀行研究所（ADBI）統計，亞太地區民眾因為過重或肥胖，每年占健保系統1,660億美元（約4.85兆元台幣）的花費。

為什麼「胖小孩」在亞太地區急速增加？

《自由時報》報導，根據聯合國統計，過去二十年來亞太城市空前成長，今年首見逾半數人口居住城市中，但由於交通基礎建設不佳，城市人口常耗費數小時通勤，回家沒時間做飯，許多人選擇外食；這也使得加工食品攝取量增加，這些食品往往脂肪、糖與鹽的含量過高；此外斯瑞達指出，亞太地區民眾的飲食普遍缺少蔬果，「食物以米飯為主，每人盤子裡，米飯就佔50～70%空間」。

根據衛福部102-105年的「國民營養健康狀況變遷調查」 ，我國成人過重及肥胖盛行率為45.4%，雖然較過去是年前肥胖盛行率增加趨勢已趨緩，但更直得注意的是學童的肥胖過重問題，依據教育部104學年度學生健康檢查資料結果顯示，國小學童過重及肥胖率為28.7%、國中生過重及肥胖率為29.2%，其中103學年國小學生過重及肥胖率下降0.3%，而國中生過重及肥胖率較103學年增加0.4%；即便有不少人認為小孩胖胖的很可愛，長大就會瘦下來等，但衛福部強調，學童肥胖防治從孕產期就應該著手預防且延伸至整個生命周期，因研究顯示，小學時期的肥胖在成人後有6到7成仍然肥胖；而肥胖的國中生更高達7到8成將來是肥胖成人。

肥胖會怎麼樣？

世界肥胖聯盟（Word Federation of Obesity） 也在去年的「世界肥胖日」公佈，估計到西元2025年，全球肥胖人口將達到27億，治療肥胖併發症的費用將達到1.2兆美元，因此呼籲各國政府積極採取肥胖防治行動，提出三項行動目標包括：對於「肥胖治療」、「早期介入以提升治療的成功率」，及「早期預防以減少危險因子與治療的需求」等面向挹注資源。

衛福部進一步指出，2014年我國十大死因中，就有7項與肥胖相關；在肥胖相關的醫療花費方面，國人肥胖與過重引發的心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓、高膽固醇血症等疾病，經統計過重與肥胖相關醫療支出佔全民健康保險費用的2.9％，若以2011年國民醫療保健支出9,103億元計算，肥胖相關醫療保健支出已達264億元，造成個人及國家重大經濟及勞動損失，呼籲家長注意孩子飲食，應避免高油、高鹽、高糖，並培養良好運動習慣，預防肥胖發生。

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核稿編輯：羊正鈺