葡萄牙料理兵法全攻略（中）：流行的伊比利豬要怎麼做才道地？

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位於葡萄牙南部的阿連特茹 （Alentejo）不但是葡萄牙的葡萄酒產區，也是伊比利黑豬的產區。阿連特茹這個名字的意思是越過（além）太加斯河（Tejo），而太加斯河是伊比利半島最長的河流，有716公里位於西班牙境內，47公里為西班牙和葡萄牙的邊境，而在葡萄牙境內則為275公里。

西班牙名pata negra的伊比利黑豬在橡樹林中放養，吃橡子長大，因此發展出有著甜而多汁的肉的多層肌內脂肪。在葡萄牙，豬肉料理多以油封方式料理，以葡萄牙北部的料理rojões為代表。而在阿連特茹，豬肉料理之王則是Carne de Porco à Alentejana，意思就是阿連特茹的豬肉料理。

以食材來說，這道料理應該要稱之為白酒豬肉燉蛤蜊。因為作法方便，蛤蜊的鮮又與豬肉的香相輔相成，因此成了我在家最常做的葡萄牙料理。做之前首先要將切大塊的豬里脊，用大蒜、胡椒、月桂葉、紅椒粉、孜然、鹽、白酒和橄欖油醃8～12個小時。然後鍋中把豬油燒熱後先關火，待加入醃好的豬肉後再開火，然後邊炒邊再加些白酒。等豬肉炒熟後，加入蛤蜊。等蛤蜊開口後再加入事先炸好的馬鈴薯塊後關火撒上香菜並百上檸檬角即可。

如果先炒香蒜片、香菜和白酒後只加蛤蜊，再加鹽和胡椒的料理則叫做alentejana à Bulhão Pato。這道菜是一位叫Joãoda Matta的廚師，為了紀念愛吃蛤蜊的葡萄牙詩人Bulhão Pato所創造出來的料理。而如前所述，Rojões是葡萄牙北部的料理，除了沒有加蛤蜊之外，流程都和Carne de Porco à Alentejana一樣。葡萄牙北部的米尼奧地區則在Rojões 的基礎上，用豬油小火慢炸後，加入煮好切片的豬血、炸豬腸、炸豬肝、炸馬鈴薯塊與堅果，稱為Rojões à moda do Minho。

葡萄牙冬天常吃的大菜Cozido à portuguesa是一道傳統的燉菜，類似於法國料理的「火上鍋」（Pot-au-feu），而cozido可以指烹飪、烤、或煮。這道有著各類蔬菜、香腸和肉類的葡萄牙傳統名菜的起源有著爭議，有一說是冬天把所有剩菜全都拿來煮，而能夠在寒冷的冬夜得到一頓營養而給人溫暖的大餐。另外一個說法是起源於猶太人在安息日因為不能生火煮飯，而先煮好一大鍋肉和蔬菜的習慣。不過因為猶太人不吃豬肉，所以第二個說法的可信度並不高。

而根據地區的不同，Cozido à portuguesa也會用到豆子、馬鈴薯、紅蘿蔔、高麗菜等不同蔬菜。熟肉類則會用培根、豬耳朵、豬肋排、豬腳、牛肉和雞肉等。而另外一個這道料理的重要組成部份是煙燻香腸，包括了有 chouriço、linguiça、farinheira 、 alheira、morcela、 chouriço de ossos 等。

南歐各國以煙燻和風乾的方式製作做香腸。這樣製作好的香腸在食用的時候方式變化萬千，可以煮、可以烤、可以炸、也可以煎來吃。而這些香腸也總是許多南歐料理各種菜色中畫龍點睛的一部份，為料理增添靈魂。但它們同時也是獨立的，自己本身就是主菜，或是配著薯條，亦或配上白飯一同食用。 在這些廣大的燻腸家族中，以 chouriço最受歡迎也最常見。 Chouriço的發音為「hure – REET -zo」，類似於西班牙的chorizo，都是混合了豬肉、豬油、紅椒、大蒜、鹽和葡萄酒填進腸衣後，再用煙慢慢燻乾而成。蒜味強烈，並且因為紅椒而在外觀上呈現紅棕色。

葡萄牙人十分喜愛在法朵屋（Fado House）中享用chouriço。法朵是一種源自非洲奴隸節奏，並融入葡萄牙水手的傳統音樂與阿拉伯樂風，曲調與歌詞悲慟，內容其通常與海或貧困的人生有關的傳統音樂類型。法朵音樂會受到歡迎和如此普遍，與一個葡萄牙特有的單字有關，這個字是「Saudade」，包含著懷念或渴望某物或某人的強烈情感。在法朵屋中，人們會將chouriço放在紅陶火盆（terracotta brazier）上，然後以酒來燒烤，這種酒葡萄牙文叫做aguardente，英文則譯為firewater。如此燒烤而成的燻腸料理就叫chouriço assado。

Linguiça的發音是「lin-GUEE -zah」。和chouriço比起來，linguiça的外型比較細，而內餡的豬肉則是粗切，沒有chouriço的內餡剁得那麼細。而在調味上，linguiça用的蒜量與紅椒量也比chouriço要來得大。不過和chouriço比起來，linguiça則是口感較乾，而chouriço吃起來則是較為多汁。linguiça也因為其細長的外型而得名，因為其字根lingua是舌頭的意思。

以linguiça入菜的葡萄牙代表性菜餚是feijoada，這是一道牛肉或豬肉與豆子一同燉煮的燉菜，其字根 feijão就是葡萄牙文的豆子。Feijoada這到菜起源於葡萄牙北部的米尼奧省（Minho Province），作法可以追溯到羅馬帝國殖民伊比利半島的時代。法國料理中包含了油封鴨、肉排、香腸和白扁豆的卡酥來砂鍋（cassoulet）也有著同樣的由來。

Morcela（血腸）則類似於西班牙的morcilla。與 chouriço 和linguiça不同的是，血腸黑色的，而且質地與口感皆比較鬆軟，而這是因為其主要原料包括了豬血與脂肪。它的英文是blood sausage或是black pudding。葡萄牙中北部瓜爾達（Guarda）的血腸一般被認為是品質最佳的，而其它兩個也被認為製作高品質的地方則是葡萄牙的亞述群島（Açores）和波塔萊格雷（Portalegre）。

Morcela是用前文所提過的阿連特茹地區所產的豬製作的，用的部位是豬頰肉與培根。調味料則包括了黑胡椒、紅酒、鹽、大蒜、丁香與孜然。Morcela中加的豬血起的是黏著劑的效用，並且形成了它的質地和顏色。它的煙燻方式是以冬青槲的木材，以攝氏30～40度的低溫，慢火燻製至少三天。 Morcela可以直接吃，只要切成薄片，配上一片上好的當地麵包，就是一道美好的開胃菜了。煮的話則常與青豆一起煮。

Farinheira和alheira都是1500年代，葡萄牙的猶太人為了逃避中世紀天主教審判異端的的宗教法庭（Inquisition）而發明的。由於猶太人不吃豬肉，因此為了要讓當時的宗教法庭相信他們已經改信天主教了，於是猶太人就把原本腸衣裡的豬肉換成了別的東西。而farinheira腸衣中的豬肉被換成了麵粉與其它香料，alheira用的則是雞、鴨、火雞等禽類，或是兔肉、鹿肉、雉雞、鷓鴣等狩獵來的肉和乾麵包。

Farinheira的英文是smoked flour sausage。餡料除了麵粉外，還有鹽、黑胡椒、白酒和紅椒粉。以外型上來說，farinheira為黃棕色。吃起來沒有肉味，取而代之的是強烈的鹹味。

而alheira的字根alho是大蒜的意思，也就是說大蒜是其內餡的主要調味料。Farinheira和alheira這種燻腸和葡萄牙其它的燻腸除了內餡的差異外，最大的不同就是它們不能切片食用，而必須以整根油炸或烤的方式來料理，如此一來，其粉狀內餡才不會散掉。炸好的farinheira或alheira的典型吃法是配薯條、薯片和煎蛋一起吃。以alheira來說，又以葡萄牙東北部米蘭德拉（Mirandela）的alheira de mirandela最受到歡迎。

Tripas à moda do Porto就是牛肚燉白豆，是波圖是的傳統菜餚。這道由牛肚、香腸和白豆所做成的料理，歷史可以追溯到十四世紀。當時伊比利半島上的卡斯提爾王國（Reino de Castilla，西班牙王國下的一個邦聯）包圍了里斯本，並且封鎖了伊比利半島上最大的河流太加斯河（The Tagus）。

葡萄牙的編年史學者費爾南·洛佩斯（Fernão Lopes）詳細地記述了當時里斯本市內饑荒的慘狀。包括食物的價格飛漲，小朋友只能去以前的穀倉或賣麥子的市場找一些剩下掉在地上的麥粒，而且一找到就如同餓死鬼般地立刻塞進嘴裡。而其他老殘病弱等沒有戰鬥力的市民，則是被送到卡斯提爾人的陣營，不過後果只是立刻被遣送回里斯本罷了。

這時候，波多市的人決定要組織補給船隊，並且偷偷地溜過卡斯提爾人對太加斯河的封鎖。不過由於所獲得的肉都先送往首都，因此波多的人就只有牛肚和其牠的內臟可吃，tripas à moda do Porto這道菜也就這麼誕生了。

Tripas à moda do Porto的另外一個起源則與其建立海上帝國的第一戰——休達之戰（The conquest of Ceuta）有關。休達位於直布羅陀海峽的對岸，地理位置優越，是當時北非黃金貿易的重要城鎮。此外，這個城市既可作為葡萄牙王國未來在非洲發展的據點，同時也能作為對抗葡萄牙王國最大對手－卡斯提爾王國的重鎮。

因此另外一種tripas à moda do Porto這道菜的起源就是，1415年的時候，由於葡萄牙將大部份的肉類都供予攻打休達的遠征軍了，於是波多的人就只有牛內臟可以吃了。不過不管這道料理真正的起源為何？可以確定的是，波多人從17世紀開始，就已經被稱為 tripeiros ，也就是吃牛肚的人了。

Tripas à moda do Porto，與前文討論過的Alheira de Mirandela、Sardinha Assada，再加上Queijo Serra da Estrela、Caldo Verde、Arroz de Marisco、Leitão da Bairrada、Pastel de Belém等七道料理，並稱葡萄牙美食七大奇蹟（ 7 Maravilhas da Gastronomia）。而這七大奇蹟，是有其嚴格定義的。

首先，料理必須傳承傳統的葡萄牙價值觀，並且有著正確和完整的配方；其二，至少有50年以上的歷史（起自1960年），並且植根於葡萄牙文化和傳統；第三，必須有著在葡萄牙本土上製造的傳統；第四，要以國家，區域或地方一級的原材料以及在葡萄牙生產的農產品生產；五，為一個或多個葡萄牙地區的飲食習慣；六，可以代表一個或多個葡萄牙地區的文化和經濟，或支撐著構成對該地區的物產多樣性；最後一點，則是必須要是能夠將該區域的物產多樣性，視為其豐富美食的因素。

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本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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