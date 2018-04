從核心到離散的公共性：談倫敦蛇形畫廊的民主場域實踐

文:賴志婷(英國萊斯特大學藝術博物館與畫廊研究碩士、獨立藝評人)

今年夏天的肯辛頓花園,腹地內有一座倫敦最閃亮的計畫——畫廊展館(Serpentine Gallery Pavilion),在這塊綠地連年接力。本次的委託案邀請了來自布吉納法索的建築師凱雷(Diébédo Francis Kéré),他以在家鄉的成長記憶,將圍繞在「大樹」下延伸的團聚、社交、休憩功能作為思考點,作為對當代公共空間的想像。

旁與夏季展館同期舉行的兩檔展覽,無疑為年度最重要的精選——其一為佩里(Grayson Perry)的展覽,以陶瓷作為畫布,繪製出現下對大不列顛脫毆後集體社會對於國際現況焦慮的浮世繪;往前步行十分鐘的展區。

是英國錄像藝術家賈法(Arthur Jafa)結合音樂、表演、文件、繪畫、裝置的個展,形構一場對有色種族議題和文化霸權的呼求與批判。兩檔展覽,各自切分出不同的文化本位與敘事軸線,卻微縮地點出這座機構在肯辛頓花園背後的社會矛盾、隱性衝突和資源不均等的問題。為期三個月的臨時展館,延續著此展覽文脈,為其「擴充」有機的場域,呈現各種對話的形狀。

公共參與的政治轉向

近年來,公共參與計畫(Public Programme)成為新博物館的顯學,它們化身為各式演講、論壇、工作坊、表演藝術、夜間派對(Lates)在文化機構中盛行,精巧地以嘉年華會形構一間博物館的意識形態。它們各自服膺於不同性質的分類,並成為如行銷、策展、教育的主體延伸。因此,我們能窺見以往「策展」與「教育」部門之間的斷裂,漸漸被群眾導向的計畫填補, 兩造學科之間的協作與相互理解,敦促各自領域中互為主體的「混種」形式,進而另闢獨立的演繹場域。

然而,教育與策展之間的鴻溝與矛盾,不僅存在於學科間的原則碰撞, 如何在多重的系統上校準各方取向重量,憑靠的不是平衡,反而是開啟機構敘事的多重路線。倫敦蛇形畫廊在其機構的定調、使命和責任間的拉鋸,均理出了清晰的光譜,在有限的空間之外,以每年的臨時展亭(Serpentine Pavilion)「搭橋造路」,透過公共計畫讓群眾參與成為未完的協作,實驗場域的民主性。

Photo Credit: Serpentine Gallery Pavilion 2006 Designed by Rem Koolhaas and Cecil Balmond, with Arup. Photograph © 2006 John Offenbach 蛇形畫廊歷年的臨時展亭委託案,搭建各種公共參與的平臺,打破了傳統上主動與被動、上與下的階級關係。

畫廊門外的教育學

藝評家畢莎普(Claire Bishop)最先在《人造地獄》一書中對日益興盛的「參與式藝術」形式掀起了評價的第一聲鳴槍:觀眾是完成藝術家作品的一塊不可或缺的拼圖,抑或只是形式上的背景與陪襯?觀眾參與的是藝術家的作品還是政治,是寄生在參與式藝術中一道曖昧的提問。同樣的問題被挪移至機制批判(Institutional Critique)中,延展的命題在不同的格局上仍然能發酵。

博物館機構的公共轉向雖不是新的概念,然而,這些屬於「公共」的機構是否「民主」?卻相對在博物館領域的討論中鮮少被談及。公共美術館作為一個中央賦權的機構,它在本質上無疑有其機制的行政體系及運轉原則,但是在藝術自由的寬度之下,所謂公共空間或許能有自由的民主想像。

回到蛇形畫廊的案例,它更精明地繞離了「參與」二字可能誤觸的陷阱,五年前,畫廊意識到機構本身複雜的歷史脈絡及社區的文化多元性,重新思考「參與的政治」,決心從文化地貌的根本上開啟為期多年的社區深耕計畫。蛇形畫廊的贏來的注目,很大部分始於它的「出身」。位在倫敦肯辛頓花園中心的蛇型畫廊創建於1970年,整座隸屬於英國皇室的財產在威爾斯公主戴安娜於1997年的贊助下重建,每年的夏的展亭開幕聚集著來自英國的名流貴族。

Photo Credit: Serpentine Gallery Pavilion 2012 Designed by Herzog & de Meuron and Ai Weiwei, Photograph © 2012 Iwan Baan 打破博物館典型的階級空間,臨時展亭巧妙地「革」了帶有權力結構暗喻的室內設計語彙的「命」。

然而,真正讓蛇形畫廊被博物館學界嚴肅關注的則是從2012年由蛇形畫廊為圓心發散的一系列非傳統的公共參與 ——「艾奇維爾路計畫」(The Edgware Road Project)【1】。蛇形畫廊社區的艾奇維爾路(Edgware Road)承襲著16世紀以來教區和貴族的財富,海德公園的腹地豐腴地餵養倫敦核心的藝術、文化、教育和娛樂,連接的西敏區居住著倫敦最富有的階級,而路的南端一頭是來自多元族群移工的住宅集合,光顧林立的水煙館和中東餐廳成為他們負擔不起上流消費的逃離。

在西敏寺議會(Westminster Council)的住宅整容手術之下,以往充斥無家者和移工的房舍被「整合」成西敏區北邊的富裕景觀,從此艾奇維爾路的鄰里樣貌雖然不再矛盾,但搬入「豪宅」的移工仍然以不平等的生活條件居住於社區中。夾縫在其中的蛇形畫廊既回應基金會贊助者們的支持,一方面維持藝廊展出的高質量展覽、籌辦每年的夏季委託展館藉以維持國際聲譽,另一方面,基於一座公立藝廊的教育責任,面向社區鄰里與在地社會的接壤,更是當代博物館的首要命題;而座落在地區文化、經濟不均質的蛇形畫廊,多元的受眾族群各自存有的價值觀和生活模式,要實踐有效度的公共參與是極大的挑戰。

基進中的民主協作

2012年,蛇形畫廊與「可能研究中心」(Centre of Possible Studies)合作進行了多項計畫,其中「艾奇維爾路計畫」中心據點位在艾奇維爾路不遠處的一間廢棄建築裡,理想是以不同的公共計畫彌平在國家政策之網下被忽視的社會正義,打開一條與當地弱勢新移民的雙向對話窗口。

計畫主持人葛拉翰(Janna Graham)並沒有走機構本位的路線,她認為常見的文化生產形式是陳腐的窠臼 ——計畫的主題和內容往往來自掌握主導權的關係人,設想提問、邀請協作的藝術家,再以藝術形式完成解答,以至於計畫發展到公共參與的部分,已經是末尾的階段,致使參與者在參與過程中失語,或是成為計畫的「觀眾」。

因此,葛拉翰嘗試以機構教育學(Institutional Pedagogy)的概念進行。此概念是不斷地對機構脈絡提問,一個未經假設、規劃的教育形式,透過參與者的多元與變動性主導計畫,換句話說,機構僅為提供「過程」的中介者,而計畫的內容則全然由參與者「組織」和「領導」。

Photo Credit: Bouchra Ouizguen: Corbeaux (Friday 14 July, Serpentine Pavilion) Photo: © 2017 Hugo Glendinning 摩洛哥編舞家布科拉.烏伊茲古恩(Bouchra Ouizguen)為公園晚會演出作品《群鴉》(Corbeaux),從一系列的女性工作坊實踐過程發展而成,由十位摩洛哥及十位倫敦的女性演出,以詩歌吟誦、口白及穿透性地群體尖叫等作為表演形式。

若要重新定位藝文機構的公共轉向,機構必須專注在與自身脈絡異質的內容,且它必須發生在以藝術為本的場域之外,如街頭、社區等,也未必是以「藝術形式」的涉入。這對於過分強調藝術形式作為對社會回應的機構儼然是一種激進的思考。然而,這卻能幫助機構拔除本位主義的慣習,並使公共參與有如「彈道」的形式以增加計畫內容的彈性。

「X:Talk」是蛇形畫廊與「可能研究中心」合作的另一個計畫,至今已進行了5年,專為當地街區的移民性工作者提供英文課,協助這些工作者加速融入當地社會。 「X:Talk」的代表Ava Carodonna認為「我們並非為那些想著手性工作者主題的藝術家、調查者或研究內容作嫁,我們的組織是一場具中心思想的運動」。回到藝術的脈絡,相較於1960年代於歐洲盛行身體藝術的時空,克來茵(Yves Kline)將女體抹上他的克萊茵藍並在畫布上「作畫」,「X:Talk」的公共參與則將身體形式(Bodily From)的詮釋權從藝術家手中易主。

Photo Credit: Serpentine Pavilion 2017, designed by Francis Kéré. Serpentine Gallery, London (23 June–19 November 2017) © Kéré Architecture, Photography © 2017 Iwan Baan

經由不斷地與社區對話,蛇形畫廊消融了機構的威權,並將自治權歸還予參與者,進而將協作的反饋重塑、校準社區居民多元的微觀政治(micro-politics),而正是這樣的方法學,被壓迫權力機構下的文化衝突能逐漸被篩出,漏網的「不平等」因而能被接住,公共參與的轉向以「組織」取代「反饋」,從「單向」至「雙向」進而「反向」。

連續八週在臨時展亭策劃的「基進廚房」(Radical Kitchen),提供一處鄰里交流的空間,而這公共計畫所錨定的社群,則是附近的外來移民婦女及難民。「基進廚房」透過互相分享食譜,目標協助社區的弱勢居民走出失業的困窘;另外定期舉辦的「教育論壇」則是藉由在地教師的互助交流,討論種族教育在課堂間的實踐方法。

Photo Credit: Serpentine Gallery Pavilion 2000 Designed by Zaha Hadid, Photograph © 2000 Hélène Binet 札哈.哈蒂(Zaha Hadid) 設計的臨時展亭

而每週六的公園晚會(The Park Night),更是邀請城內的藝術愛好者聚集在「大樹」裡,參與以多元種族為命題的表演藝術。多軌的公共參與形式從不同的文化脈絡中抓地延伸,於是布爾喬亞與普羅大眾、居民和新移民、中產階級或無產階級,每年夏日密集地在這場域中,透過機構作為中介,開啟了彼此的對話。

【1】Contemporary Curating and Museum Education, Edited by Carmen Mörsch, Angeli Sachs, and Thomas Sieber, P. 189

本文獲《藝術認證》授權刊登,原文收錄於2017年12月號

