全世界都擔心核戰在即，只有台灣慶祝納瓦羅和波頓上任？

文：丘琦欣；翻譯：味王

每當台灣向「國際社會」呼籲關注時，通常對象指的是美國。從這點看來，台灣腦中的「國際社會」往往只有美國，很少會想到其他國家。

不過，台灣對於美國的理解有時卻相當片面，這點從過去幾週的新聞報導中就可看出：川普政府在一連串極具諷刺的人事大風吹之後，由波頓（John Bolton）和納瓦羅（Peter Navarro）這兩位被台媒認作是「親台派」的人物領銜主導。面對波頓這位人稱「第二大危險美國人」（僅次於老闆川普），風傳媒的報導卻開心地宣布「史上最挺台灣的美國政府」即將到來。

波頓和納瓦羅代表川政府鷹派的無能和非理性，而非親台政策的到來

雖然波頓和納瓦羅很早就加入了川普政府，但當初都還只是邊緣角色。當時的政治角力還圍繞在鷹派的川普顧問史蒂芬・班農，與台灣所擔心的親中「全球主義派」川普女婿庫許納之間。

半年過後，眼看班農和庫許納紛紛失勢：班農被迫離開川普政府，庫許納喪失最高安全許可，於是川普政府又開始忙著重組人員。然而，重組過後的川普政府不太可能會就此穩住，因為在籌組過程中中箭落馬的人，還包括國務卿提勒森（Rex Tillerson）和​國家安全顧問馬斯特（H.R. McMaster）。這兩位被眾人視作是川普政府的穩定劑，過去都曾出手制止，避免川政府在國際事務上做出魯莽的決策，即便不是每次都成功。

多數台媒沒意料到川普政府會挑戰國際外交的底線，相信川普政府骨子裡依舊是傳統的共和黨，也因此才會認為線上那些所謂的「親台派」會維持川普政府的穩定。先前川蔡的那通電話，台媒也是根據同樣的邏輯在詮釋：在川普揭露可能將台灣作為與中國談判的籌碼之前，大家都認為這通電話代表台美關係即將升溫，畢竟歷代共和黨都是傾向支持台灣。

於是乎，當納瓦羅和波頓這兩位「台灣之友」飛上枝頭時，很多人還是搞不清楚狀況，無法看清這些所謂的盟友有多麼不牢靠。

舉例來說，現任川普的首席經濟顧問的納瓦羅是一名反中鷹派人物，也是美國退出TPP的重要推手。這一撤，不但令美國在亞太地區的客戶國全部亂了陣腳，也指出川普政府的矛盾。縱使TPP一直以來都是讓富國更富，不惜犧牲其他國家利益的貿易協議，矛盾的是，這個讓台灣想方設法想加入，卻一直不得其門而入的協議，卻又是美國自己為了鞏固自身在亞太地區的力量以反中國，所擬定出來的。口口聲聲說要對抗中國，卻搞不清楚實際上該怎麼做，這正符合川普政府一貫的口徑不一。

同樣，納瓦羅也在美對中所祭出的懲罰性鋼鋁重稅中扮演重要推手，完全不在乎這對美國盟友所造成的傷害比誰都要大，甚至可能將美國拖入貿易戰，再度證明川普政府不知道自己在做什麼。儘管過去納瓦羅對外宣稱會支持台灣，但在受關稅影響最嚴重的八個國家中，台灣也是其中一員：中國甚至還不在這八國裡面。經濟學家過去曾不斷提醒，納瓦羅連最基本的經濟學都不太懂，而美國的中國專家們也認為納瓦羅對中國的評論令人汗顏。

儘管如此，還有人試圖在川普政府的非理性中尋找邏輯，於是有人會認為，川普政府只是希望藉由撤出TPP談到更好的條件，因此撤出TPP只是川普宏偉計劃的一部分。

然而，美國本來就是TPP的最大利益國，這點從美國去年撤出後，TPP成員國的後續談判即可見一斑：當美國一撤出，許多原依美國要求而納入之條文，特別是在版權保護領域的部分就被刪掉了。

總的來說，大眾現在應該已經很清楚川普政府不知道自己在做什麼，無論是在國內政策還是外交方面。盲從的日子早該結束了。

可惜事情並非如此。現在甚至有人認為美國之所以將台灣納入關稅徵收對象，是為了懲罰台灣與中國關係太密切。如此一廂情願的想法，簡直將美國理想化到了極致。只要是「美國優先」的政策，即使有損台灣的利益，也寧願相信是為了台灣好。若這不是奴性，什麼才是奴性？

然而，認為以波頓為國安顧問的川政府將會施行親台政策，又是另一種境界的天真。台媒對於此事的理解，又再次跟國際社會，甚至是多數美媒呈現很大的落差。可惜的是，這次美媒的擔憂也並不像川蔡通話那樣，被批是自由派媒體的過度反應：擔心波頓會把美國拖入一連串的國際戰爭，甚至與北韓展開核戰，這種恐懼相當合理。

畢竟，波頓是一位非理性的鷹派，反中國的程度遠超出理性的範圍。在過去的十年中，波頓曾主張攻打伊拉克、伊朗、俄羅斯和北韓，完全不考慮戰爭可能造成的傷亡人數，縱使跟伊朗、俄羅斯和北韓起衝突可能涉及核武，也毫不在乎。

除此之外，波頓也是一名陰謀論散播者，不但公開宣稱反恐戰爭期間有穆斯林分子密謀推翻美國政府，甚至懷疑當時的美國總統歐巴馬其實是穆斯林。從這角度來看，無論在國際事務上，或其他任何事情上，波頓的判斷力都非常不可信，但現在依然還是升上川普政府之首。台灣這個自稱是政治進步主義的國家，一方面希望與擁有高穆斯林人口的東南亞國家建立關係，以擺脫經濟對中國的過度依賴，一方面又將希望放在波頓身上，實在令人感到匪夷所思。

最近，北韓已經表示願意坐下來談判了，但波頓卻不買單，仍打算使用武力解決問題。此刻，他玩弄的不僅是美軍的性命，更是數百萬條南北韓人的性命。

值得注意的是，美國是韓國的保護國：韓國軍方的控制權在戰時會移轉至美軍手上，而南韓政府也必須負擔大半的美軍費用。然而，現在川普政府卻更近一步向南韓勒索，以消減預算為由，威脅南韓支付更多的國防費用，否則會將美軍從南韓美軍基地中撤出。在波頓之下，美國不僅不把自己的部隊的生命當一回事，也完全不把韓國人的生命放在眼裡。對台灣來說，這難道不令人擔憂嗎？

現在，波頓把目光投向了中國。因此必須再次提醒，台灣可能會被當成川普政府的籌碼或棋子。

再次強調，台灣往往在放眼國際時，其實只看到美國，但又完全無法掌握美國或國際社會的思路。於是乎，當大家都擔心世界將陷入核武戰爭時，卻只見台灣擁戴像波頓這樣的人。

美方近期舉動不代表台美關係將產生任何重大變化

事實上，納瓦羅、波頓等人的親台傾向，只是一種反對中國的方式，並非真正關心台灣。聲稱支持台灣的民主，實際上只是為了與中國唱反調。但也因此，台灣大概會持續用瑰色眼鏡看待美國。

或許有人會指出，最近台美之間所簽署的數百萬美元軍火交易，是美國支持台灣的跡象。然而，若沒有更具體的政策改變，這完全不能被視為對台政策的永久性轉變。談到軍火交易，台灣常常會自行腦補美國武器交易背後所代表的美方支持，並自我放大台灣對美國的重要性，但是對美國來說，這種軍火交易根本不算什麼，無非只是轉賣自家軍事裝備的機會。

另外，說到自我放大，就不能不提《台灣旅行法》。台媒宣稱這代表美國對台灣的支持顯著增加，但老實說，此舉僅簡單地擴大了美國對台灣的外交節目。事實上，本來就是美國自己先行決定台灣和美國政府高官不得來往，完全沒人逼他們這麼做。

台美遊說團體花了很多的時間跟力氣才讓《台灣旅行法》通過，但這不代表這法案有多重要，也不代表通過了，台美關係會產生什麼重大改變。這個法案之所以會被捧得那麼高，大多只是台美遊說團體的一廂情願，畢竟他們在這上面花了這麼多的精力。

或許會有人引述前AIT主席斯坦頓的發言，說《台灣旅行法》代表美國對於台灣事實上（de facto）的承認，或引述美國代表羅伊斯如何讚揚台灣的民主，以證明這法案的重要性，奉勸各位不要把這些無意義的外交辭令太過當真。當美國做出侵害台灣的事情的時候，這些由美方選出來的官員，或美方外交機構所聘請的代表是否會大方承認？無論在什麼情況下，都不太可能。

就算中方厲聲譴責這法案，那也不代表這法案有多重要。中國對於任何一點台美關係的升溫跡象都會予以最嚴厲的回應。若單純以中國是否予以譴責一事來衡量事情的輕重，恐怕會錯估到底什麼樣的外交行動是中國在意的，什麼是沒那麼在意的。這或許正是中國政府「玻璃心」背後的策略。

首先，美國和台灣政府官員要做交流，根本就不需要公開見面，就像馬英九和習近平也從未需要到新加坡才能交流，因此《台灣旅行法》根本只是在台美外交節目中增添一個曲目，暗示美國支持台灣參與國際事務。但這一舉也仍未開始使用。不過，除非是超越川蔡通話的層次，也就是川蔡的實際會晤，否則美國和台灣任何級別的政府官員之間的會晤，都不大可能在國際事務中產生真正的影響。

在這種情況下，台灣真的應該重新考慮，自己是否要將命運壓在川普政府上面。川蔡那通電話發生時，川普尚未就職，當時許多台灣人對川普的鄙夷態度突然間有了一百八十度大轉變。然而，一年多過後，只見川普政府深陷伙同俄羅斯干預選舉的醜聞之中，加上不只一起，而是兩起性醜聞纏身，還有在共和黨反對槍枝管制之下，因多起美國校園槍殺事件而出現的大規模抗議。川普到底能不能順利做完一個任期都還是未知數。鑑於此，台灣還想把命運托付給川普政府嗎？

然而，相信一定還是會有人持續美化川普、波頓和納瓦羅等人，不會意識到這些「友台派」不僅不可靠，還是高危險份子，尤其是對台灣而言。不知怎的，只要在美國這個世界最強大的國家中當上高官，即使像川普政府這樣沒有邏輯，純粹非理性的組織，也會被認定是依循著更深遠的智慧在運行。

需要記住的是，從過去歷史看來，美國已證明自己對台灣而言，是不可靠且危險的合作夥伴，不僅幫了國民黨幾十年，還任台灣困在幾十年的外交牢籠之中，至今也仍繼續將台灣作為與中國地緣政治競爭的棋子。

對於美利堅帝國來說，這並不是什麼新鮮事。但那些主張台灣獨立的人，儘管受到美國所支持的國民黨幾十年的迫害，卻遲遲沒有意識到，美國過去在台灣最需要援助時，就已經不斷地在出賣台灣。現在也不例外。

本文經破土（New Bloom）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航