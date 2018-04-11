從中投公路轉進來，這裡是「大里金屬」──專營汽車回收。廠區內車輛排放得整整齊齊，地上連一張紙屑、雜物，都沒有。

董事長陳金章帶著樸實的微笑迎接我們，我們驚嘆環境之整潔，他說：「工作就是生活，員工一天在公司的時間，比起在家裡的時間（扣除睡覺）還要長，我寧願讓員工花時間打掃，每次拆完一台車，都要隨時保持乾淨。乾淨整潔不僅讓心情好，而且工作更加安全。」

經營心法：員工還是老的好

陳金章一邊帶著我們參觀廠區，眼睛所見每一個細節，他都一一照顧。跟在身邊多年的老員工們各司其職，駕輕就熟地工作，幾位較資淺者他也不忘詢問工作狀況，一一提點。

陳金章說：「機械設備我喜歡用新的，但是，員工要用老的。」老員工經驗好，而且員工們跟著他所引進的新設備，一起學習成長。「這些當然值得投資，安全有效率，建立良性循環。」

不僅關照員工，廠區內各式機器，也是陳金章一項一項評估，如何跟原來流程結合，使用上適不適合臺灣的汽車回收業現況、人員的操作能不能順暢等等。

引進新科技，首重安全、效率

他引進歐盟市占率最高的SEDA除污工作站，協商過程中，最終他說服原廠提高升降機速度1倍，「如果他們要維持市佔率，機械效率的改善是必須的。」而為了引進這全台第一套的設備，又要顧及維修的效率，他甚至多備一套料。

圖說：汽車拆解機。攝/游伊甄

廠區另一邊，在公司待超過20年的老師傅熟練地操縱汽車拆解機，幾十個關節的複合調整，靈動得像是自己延伸的大手臂，從車子中夾出電線、各種銅、鋁金屬零件。

這台汽車拆解機得來不易，不僅砸下資金，還得花費心力溝通，才能說服日本KOBELCO（神戶製鋼）願意首度外銷汽車拆解機。本體之外，陳金章選配防護窗、倒車雷達、駕駛艙冷暖氣等等，而且堅持採原廠維修保固。

圖說：大里金屬引進同樣是KOBELCO（神戶製鋼）的廢料裝載機，升降駕駛艙讓操作的視野良好，提升安全與效率。攝/游伊甄

圖說：員工正在使用鱷魚剪分離汽車零件的鋁塊。攝/游伊甄

經營無秘訣：公司穩定，就會賺錢

大里金屬一個月約回收800到1,000台廢機動車輛。大里金屬整體廠區的作業流程，包含除污、粗拆、拆解乃至車殼出廠、零件物料管理都有整體規劃，並且引進各項歐日新設備來幫忙。良好的管理成效也讓大里金屬獲得環保署106年頒發績優廠商的肯定。

圖說：拆卸下來的零件依照廠牌、年份進行物料管理，井然有序。攝/游伊甄

談起公司員工、機械設備，陳金章對於每項細節都娓娓道來。談起自己，他沉吟了一會，說起自己17歲就到臺北當學徒，當時的機械設備都是最舊式的，老闆捨不得花錢投資設備，員工自然就會做得很辛苦、又沒有效率。

後來自行開業，他經營汽車回收已經超過30年，「我們口拙，只會做事，不會說話」。而正是這樣從最基層打拼起來的經歷，讓他瞭解安全第一、照顧員工、改善效率的重要性。

他謙虛地說，汽車回收業沒有什麼訣竅：「公司安全第一。穩定，就會賺錢。」新科技加上老員工，就是屬於大里金屬的經營心法。

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