研究證明：低劑量酒精有助於提高大腦清除廢物的能力

「喝酒有害身體健康」似乎是一直以來我們在不同報導、研究實驗中聽到的警語。但事實上最近根據美國一所大學的研究指出，喝適量葡萄酒竟然可以有助於維護大腦功能！

葡萄酒是維護大腦功能的清道夫

Photo Credit: WineFolly

在2018年2月，美國羅徹斯特大學神經醫學中心發表了一項關於長時間酒接觸酒精後，對中樞神經系統影響的研究。實驗過程中，他們分別讓小老鼠長期接觸不同劑量的酒精，試圖了解在怎樣的情境下，酒精會對大腦中樞神經造成損害。

令人驚訝的是，這項研究指出，低劑量的酒精有助於清除「腦部無用物質」，進而減少罹患阿茲海默症的風險；同時研究也進一步表示，攝取少量酒精後，有助於提升認知能力的測試。而羅徹斯特大學博士麥肯・尼德加德（Maiken Nedergaard）更聲明：「長期攝取過多的乙醇，對中樞神經系統有不良影響；但是在此項研究中，我們首次證明低劑量的酒精對大腦有潛在的益處，提高大腦清除廢物的能力。」

身為葡萄酒迷，看到這裡你可能會高興，想說以後喝酒再也不用找藉口了，因為葡萄酒是保持大腦健康的關鍵！但是，先別急著慶祝，因為只有在長期攝取「低劑量」酒精時，這項清道夫功能才對大腦有助益，而實驗中的「低劑量」約等於，70公斤的成人飲用340毫升的5％酒精濃度啤酒，或是141毫升的 12％ 酒精濃度葡萄酒。而如果酒精攝取量長期高於此標準的話，小老鼠們的大腦細胞則會開始出現損傷！

在這個有趣的實驗中，雖然我們了解到酒精劑量對大腦系統的影響，但也別忘了，這只是科學家們在小老鼠們身上進行的實驗，並不能保證對人體來說也一定是如此，所以儘管美酒當前，各位酒迷們還是適量品嚐就好！

參考資料

TNL溫馨提醒：「飲酒過量，有礙健康」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航