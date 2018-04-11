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斜槓世代Startup的辦公室要的不只是一個空間，還要更多的「社群價值」
我們想讓你知道的是
因應數位科技發展及大環境趨勢變化，帶動零工經濟風潮，越來越多擁有多重身分的斜槓人才不滿足傳統單一職業加入新創事業，除了佈局台灣市場，更希望接軌國際資源走向世界。而在這波浪潮中斜槓世代該如何拓展人脈，尋求更多的發展呢？
看準台灣創客資源連結的需求，新加坡飯店集團Next Story Group旗下品牌Kafnu於2018年1月進駐台灣，為「共享」的定義帶來全新想法。打造以「社群媒合」為核心的「Kafnu台北旗艦館－多元化生活風格空間」，協助斜槓世代拓展人際，攜手在地新創共同發展。
Kafnu亞太區總經理朱筠容表示：「我們觀察發現，許多剛起步的台灣新創渴望擁有更多人脈與社交管道」，Kafnu亞太區總經理朱筠容表示「Kafnu品牌成立之初的核心理念，便是『Together, we go faster』 （匯聚力量，加速成長），透過Kafnu的社群經理協助剛起步企業會員，發揮我們媒合會員『串連資源』的優勢，整合線上線下資源，協助初創階段無法有效分配資源或陷入發展瓶頸的挑戰，扶植企業持續成長」
創意聚落連結O2O資源 吸引多元產業進駐
Kafnu台北旗艦館自開幕以來已吸引來自音樂娛樂、傳媒設計、程式開發、電商平臺、創投、虛擬貨幣、金融等七大產業會員進駐。其中獨立辦公室更已達90%的出租率。
Kafnu台北旗艦館會員「集點樹」，由平均年齡25歲的年輕人共同組成，創辦人兼CEO的詹凱傑分享：「Kafnu擁有豐厚的集團資源，又座落在大台北復興商圈，根據會員需求每月舉辦各項專屬活動，吸引會員與投資者參加，提供會員多方管道去拓展業務，很適合我們這樣剛成立一年多的新型公司」。
同為新創團隊的「生鮮時書」創辦人劉俊佑表示：「團隊時常有拍攝節目的需求，Kafnu台北旗艦館環境寬敞明亮，可直接做為拍攝場地，節省成本。另外社群經理主動協助媒合，我們透過內部社群網絡得到了許多業務機會，投資人很滿意。」
另一個佈局泛醫療市場的「孚鴻創意資訊」創辦人卓志青、蕭文翔等人分享到：「我們公司業務性質需要很彈性的辦公空間，同時也認為社群資源極其重要。當初考量共享辦公空間時，發現Kafnu是能實質促進社群的國際品牌；且近期Kafnu積極拓點亞太，這有助於達成未來孚鴻向國際進軍的願景。」
量身打造會員專案 與企業共同成長
Kafnu台北第一線接觸新世代創業者，觀察到他們有不只發展單一業務的需求，因此打造全棟12層樓的多樣化空間，提供共同工作空間、團隊討論空間以及交誼廳供會員辦公交流；也有專業錄音室、攝影棚、展演空間等讓團隊盡情使用。會員可依照需求，選擇不同方案，一次滿足斜槓創業者舉凡內容創作、業務開發、舉辦講座等所有需求。
除了最新的媒體設備、IT互動設計外，Kafnu台北旗艦館也規劃玩樂和住宿休憩區，幫助會員適時放鬆以激盪出新創意，並讓工作更有效率。Morsel Taipei北歐式餐廳（1F）、Oxygen Lab健身空間（11F）、K2酒吧（12F）皆提供讓會員暫時抽離繁忙工作，與朋友放鬆暢聊的好去處。此外，Kafnu也推出行動App，提供開放論壇促進會員彼此交流，同時也可透過App租借館內場地或預訂房間，並能在第一時間掌握Kafnu台北旗艦館的所有活動。
Kafnu台北旗艦館初發表便交出亮眼成績單，未來更將積極拓點越南、雪梨等亞太地區，會員皆可使用全球各地區的空間，打造跨亞太的新創孵化器。