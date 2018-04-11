看準台灣創客資源連結的需求，新加坡飯店集團Next Story Group旗下品牌Kafnu於2018年1月進駐台灣，為「共享」的定義帶來全新想法。打造以「社群媒合」為核心的「Kafnu台北旗艦館－多元化生活風格空間」，協助斜槓世代拓展人際，攜手在地新創共同發展。

Photo Credit: Kafnu 新加坡飯店集團Next Story Group旗下品牌Kafnu，打造以「社群媒合」為核心的「Kafnu台北旗艦館－多元化生活風格空間」，協助斜槓世代拓展人際。

Kafnu亞太區總經理朱筠容表示：「我們觀察發現，許多剛起步的台灣新創渴望擁有更多人脈與社交管道」，Kafnu亞太區總經理朱筠容表示「Kafnu品牌成立之初的核心理念，便是『Together, we go faster』 （匯聚力量，加速成長），透過Kafnu的社群經理協助剛起步企業會員，發揮我們媒合會員『串連資源』的優勢，整合線上線下資源，協助初創階段無法有效分配資源或陷入發展瓶頸的挑戰，扶植企業持續成長」

創意聚落連結O2O資源 吸引多元產業進駐

Kafnu台北旗艦館自開幕以來已吸引來自音樂娛樂、傳媒設計、程式開發、電商平臺、創投、虛擬貨幣、金融等七大產業會員進駐。其中獨立辦公室更已達90%的出租率。

Kafnu台北旗艦館會員「集點樹」，由平均年齡25歲的年輕人共同組成，創辦人兼CEO的詹凱傑分享：「Kafnu擁有豐厚的集團資源，又座落在大台北復興商圈，根據會員需求每月舉辦各項專屬活動，吸引會員與投資者參加，提供會員多方管道去拓展業務，很適合我們這樣剛成立一年多的新型公司」。

同為新創團隊的「生鮮時書」創辦人劉俊佑表示：「團隊時常有拍攝節目的需求，Kafnu台北旗艦館環境寬敞明亮，可直接做為拍攝場地，節省成本。另外社群經理主動協助媒合，我們透過內部社群網絡得到了許多業務機會，投資人很滿意。」

另一個佈局泛醫療市場的「孚鴻創意資訊」創辦人卓志青、蕭文翔等人分享到：「我們公司業務性質需要很彈性的辦公空間，同時也認為社群資源極其重要。當初考量共享辦公空間時，發現Kafnu是能實質促進社群的國際品牌；且近期Kafnu積極拓點亞太，這有助於達成未來孚鴻向國際進軍的願景。」

量身打造會員專案 與企業共同成長

Kafnu台北第一線接觸新世代創業者，觀察到他們有不只發展單一業務的需求，因此打造全棟12層樓的多樣化空間，提供共同工作空間、團隊討論空間以及交誼廳供會員辦公交流；也有專業錄音室、攝影棚、展演空間等讓團隊盡情使用。會員可依照需求，選擇不同方案，一次滿足斜槓創業者舉凡內容創作、業務開發、舉辦講座等所有需求。

除了最新的媒體設備、IT互動設計外，Kafnu台北旗艦館也規劃玩樂和住宿休憩區，幫助會員適時放鬆以激盪出新創意，並讓工作更有效率。Morsel Taipei北歐式餐廳（1F）、Oxygen Lab健身空間（11F）、K2酒吧（12F）皆提供讓會員暫時抽離繁忙工作，與朋友放鬆暢聊的好去處。此外，Kafnu也推出行動App，提供開放論壇促進會員彼此交流，同時也可透過App租借館內場地或預訂房間，並能在第一時間掌握Kafnu台北旗艦館的所有活動。

Photo Credit: Kafnu 新世代創業者不再只發展單一業務的需求，Kafnu台北旗艦館全棟12層樓多樣化空間提供工作、交流、專業設備、展演空間等，一次滿足斜槓創業者所有需求。

Kafnu台北旗艦館初發表便交出亮眼成績單，未來更將積極拓點越南、雪梨等亞太地區，會員皆可使用全球各地區的空間，打造跨亞太的新創孵化器。