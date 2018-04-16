想愛愛又不想懷孕？不可不知的事前、事後避孕法

在連假開心愉悅的氣氛下，很多情侶相偕出遊，感情升溫之後，很可能一時激情，因而不小心鬧出「人命」，以致每逢假期、節日過後的1、2個月，婦產科都會出現許多因意外懷孕而就診的年輕人。其實，目前避孕方式有很多種，當激情過後，也有很好的避孕方法，想要愛愛又不想懷孕的戀人不可不知。

避孕方式多：保險套、子宮內避孕器、事前避孕藥、事後避孕藥

廖偉呈藥師表示，避孕方式很多種，一般最常用的就是保險套，不只可避孕，還可以預防性病；另外，不想用保險套避孕，也有子宮內避孕器，有些人會裝置避孕環，或使用事前避孕藥，甚至在保險套破裂時，或沒有其它避孕措施情況下，還有最後一道防線──事後避孕藥。然而事後避孕藥是在避孕失敗或是有危險性行為時緊急使用，平日應保持有計畫的避孕性行為才是上上之策。

然而，雖然有這麼多的避孕方式，為何仍然有人會避孕失敗，不小心鬧出「人命」呢？廖偉呈藥師指出，在用藥諮詢時，是有不少民眾羞於諮詢保險套的挑選及使用原則，常誤挑或用錯方法，導致保險套破裂，或是根本沒有使用保險套。也有人是漏吃或忘記吃事前避孕藥，甚至是抽菸也會降低事前避孕藥的效果，以致會再服用事後避孕藥。

事前避孕藥分二十一天與二十八天服用

廖偉呈藥師進一步指出，事前避孕藥有分為服用二十一天與二十八天兩種，但都是在月經第二至第五天開始服用第一粒，必須每天服用，不可忘記。服用二十一天的事前避孕藥必須停七天之後，再開始服用第二盒，停藥期間的第三至五天月經就會來。而服用二十八天的事前避孕藥，則服用到二十五、六天，月經就會來潮，依照正確的藥品說明服用後七天就會有效果。不過，事前避孕藥可能有水腫、體重增加副作用，往往降低民眾使用意願度。

廖偉呈藥師說明，很多人選擇事前避孕藥卻忘了服用，或是喝酒嘔吐後，將藥物吐出。事實上若是忘記吃，十二小時內補服，不至於影響避孕藥效力，但是不少人卻往往隔天想起，甚至性行為之後才想起來。若是選擇服用事前避孕藥，在第二週發生一次漏服藥的狀況，則影響不大，但若是第一週或第三週發生漏服藥，就需按照藥品說明書指示的漏服用處理方法服藥。如果在無防護性行為前有漏服的情況，就有懷孕的風險，可能需要考慮服用事後避孕藥來預防懷孕。而且性行為之後補用藥，要越快吃越好，使精子與卵子不要會合，越慢吃藥，精子與卵子結合機會越大。

事後避孕藥第二代較第一代優，副作用與風險都較低

另外，服用事後避孕藥有何優點？廖偉呈藥師分析，事後避孕藥主要機制為延遲排卵，可分為第一代與第二代。第一代是高劑量黃體素，無防護性行為後72小時內服用有效避孕率為95％～58％。相較於第二代事後避孕藥，第一代會有較高比例的副作用，例如腸胃道有噁心、嘔吐狀況達三成，子宮會週期性出血比例也較高。

而第二代事後避孕藥是非賀爾蒙的黃體素受體調節劑，相較第一代較不易出現出血狀況，噁心、嘔吐發生情況也不到一成，72小時內服用有效避孕率為99.1％～98.6％。此外，第二代事後避孕藥24小時內的避孕效果也高於第一代。但不論何種事後避孕藥，最好還是要在發生無防護性行為後盡快吃，才可能有較好效果。

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責任編輯：朱家儀

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