理財小講（一）：晚幾年開始，你可能就要追一輩子

文：黃琛為

我的小講一共分成四部分，目前規劃是一個禮拜更新一個部份，在每個禮拜三晚上10點半推出，詳細時間與內容可以在懶人經濟學的置頂貼查看。你現在看到的是小講的文字版本。

小講內容介紹

親愛的朋友你好，我是懶人經濟學的創辦人小賈，歡迎來到我的理財小講，我相信百分之八十的人都覺得自己缺錢，尤其是80、90後的小資族們，收入低的時候我們當然會覺得缺錢，想買房買車環遊世界，想孝敬父母，還想消費升級，但看看戶頭裡的數字，錢卻還沒有賺夠。日子還得照常過，但想想未來，總覺得有些迷茫。

不知道你有沒有注意到很多時候，我們對錢的這些焦慮可能並不來自於錢本身，而是缺乏對錢的掌控感，那我們究竟該如何處理和錢之間的關係呢？到底能不能不再為錢的事發愁，過上有錢有閒的生活呢？其實還真的有可能，能幫助我們實現這個願望，獲得對金錢掌控感的一項重要技能，叫做理財投資。理財對你而言或許不是陌生的詞彙，但理財這件事，可能和我們絕大多數人想得不太一樣，甚至有可能，你用的是錯誤的方法理財。

一、理財投資從哪裡開始？建立自己的理財目標

比如多數的時候一談到投資，你的第一反應就是有什麽好的理財產品能推薦給我嗎？或者說這個產品收益率高嗎？但其實這些問題都本末倒置了，有一句話說得很好：凡事預則立；不預則廢。這個預，說的就是準備規劃的意思。對於理財這件事也是一樣，我們首先要做的是對自己的財務狀況做一個全盤的了解和規劃，其次才涉及到具體產品的選擇和投資。表面上看理財投資是在為我們賺取收益，但實則是根據你自身情況，在不同人生階段，有著不同的理財方案。

所以你不妨先問自己一個問題：想想看五年後的你會做些什麽？過怎麽樣的生活？我眼中那時候的自己會和現在有很大差別嗎？要知道五年的時間長度足以對我們的生活事業和財富狀況帶來天翻地覆的變化，所以開始理財投資的第一步，其實是根據我們自己的情況和預期，訂立明確財務目標；有了一個清晰的目標，我們才能更有的放矢，讓財務幫助我們的目標達成。

Photo Credit：懶人經濟學

一般來說我們可以把人生分成大致四個階段：

階段一：單身期這個階段的理財關鍵詞往往是成長，一般這個階段收入較少，對我們而言更重要的是投資自己，同時我們一般不用太擔心生活上的負擔，可以承擔較高風險。 階段二：成家立業，這個階段的理財關鍵詞是克制，成家後購房子、買車子、女教育都是不小的開銷，這些財務目標和沒有太多彈性空間，我們的生活壓力會比較大，這個階段需要合理安排支出，尤其注意克制自己的支出和激進的投資行為。 階段三：子女離巢，這個階段理財關鍵詞是穩健，子女長大後我們無論是工作還是家庭支出，壓力都在逐漸減少，為養老做準備，穩健投資的更重要。 階段四：退休，這個階段的理財關鍵詞是守護。這個階段我們能夠更灑脫的享受生活，主要守護已有的財富，投資風格相對更保守一些。

簡單來說就是我們年輕時壓力小得多承擔些投資風險，但隨著年齡的增長，收入增加、支出也跟著增加，這時穩健保守更重要一些。你不妨現在就想一想自己正處在一個什麽樣的人生階段，你現在更傾向於激進冒險的投資？還是希望穩健而保守？之所以談到這些，是因為你的人生階段和偏好，會從客觀和主觀兩個方面約束你接下來在理財投資上的選擇。這些約束首先體現在我們對投資產品最基本的三個要素上。

二、投資前你不可不知的三個要點

哪三個要素呢？無庸置疑大多數人做投資，先關注的一定是收益率。但是其實和收益率同等重要的還有兩個產品因素，分別是風險和流動性。我們一個一個來說。

還是先說收益，但我這裡要說的收益率可能和大家平時理解的稍微有些不同。首先收益這個概念大家都應該理解，就是我們投資一個產品可預期年回報的高低。但嚴格來說並不是所有的投資回報都可以被看作是收益，我們去衡量一個產品或投資的收益時要特別註意兩個點，可預期和可複製。

舉個例子來說，我們身邊總會遇到很多所謂的股神，吹噓說自己在去年的收益有60％到70％。但是這個收益是否在他投資前就能預估到，然後通過一套非常嚴謹的投資邏輯實現呢？還是說他自己在投資的時候都不知道會怎樣的投資結果，也不知道這個收益率未來是否能夠複製？如果兩個答案都是否定的，那麼這個生意就不能真正算是可以預期的收益，更多是運氣、市場行情或者隨機事件，在看待這一類收益時，首先就得打一個問號。

談到收益率，也給大家一些基礎的概念，如果你對錢比較保守，非常害怕虧損，那麽比較適合投資在一些比較保守和安全的投資品種上，像是一年期的定存，台灣各銀行的年化利率大概是1％；或是貨幣基金，銀行理財，保險理財，這一類的產品，年化收益率基本上在3％到5％左右。如果你能夠承受中等的風險，可以考慮再增加一些權益類的資產，向是股票型基金、證卷型基金，可以預期5％到8％的回報水平。

如果你有比較高的風險承受能力，可以忍受你的投資組合在某些年份出現10%甚至20％以上的虧損，通過配置較高比例的權益類資產中，比如股票或者股票型基金，長期來看獲得年均10％以上的投資回報是有可能的。不過要注意，這是長期年化平均之後的結果，單個年份仍然可能面臨虧損的狀態。

隨著市場上好的投資標的不斷減少，市場越來越成熟，未來這個收益水平還可能會進一步降低。

第2個要素是風險，風險和收益往往成正比。儘管老生常談，風險往往是我們最容易忽略或者存有僥倖心理的因素。有經驗的投資者看到一個高收益的投資產品，第一反應就應該去了解它背後的風險，必盡天下沒有免費的午餐，那些打著高收益幌子的產品，十有八九都可能是騙子。

不過風險的高低也是相對的，同樣是買賣股票，不了解市場的朋友投資股票的風險，一定遠高於那些熟悉股票市場、對股票有充分研究的投資者。

第三個因素流動性。簡單來說，流動性意味著你投資的產品能夠以多快的速度用合理的價格變現。

一筆投出去的錢，隨取隨到的能力越大，代表流動性越強。比如說你可以隨時從活期儲蓄帳戶取錢來花，也可以隨時往這個帳戶裡存錢，但是卻沒辦法一周內就把一套房產順利的出售。流動性是投資中最容易被忽略的一個因素，因為它看起來和賺錢最不直接相關。但是在關鍵時刻，流動性的強弱還真的是很重要，最簡單的例子，如果你所有的錢都投進了股票，恰好這時候你突然手頭急需用錢，但因為沒有理想的交易價格點不能賣出，這下不就只能乾著急了嗎？但是如果你的投資裡，不僅有流動性差的也有流動性強的，這樣的組合能賺錢也能應急才是更好的選擇。所以說收益、風險和流動性，就是我們說的投資中要考察的最重要的三個因素。

三、晚開始幾年，你可能要追一輩子

看到這裡，你大概已經有所了解，或是對這三個要素、認識各種投資產品等司空見慣，但可能很少有人會提醒你，時間，也是投資中的一個重要變量。

怎麽說呢？我給大家先講個故事。

小琛在20歲每個月就投資500元買基金，假設平均年化回報是10％，他投資10年後就不再扣款，然後讓本金和獲利一路成長，到60歲時本利合是180萬左右。

另一位小為從25歲才開始投資，同樣每個月投資500元買基金，平均年化回報是10％，他花了整整34年持續扣款，到60歲時本利和只有「172」萬。

Photo Credit：懶人經濟學 複利效應的可怕

同樣每月投資金額與投報率，相比之下小為的投資出發晚了5年，但哪怕他持續多投入了20多年，最終獲得的投資收益也沒趕上小琛，追趕了幾乎一輩子。

這其實就是複利效應的體現，愛因斯坦把它稱之為世界第8大奇蹟。複利簡單來說就是利滾利，我們把投資賺來的收益不斷重覆投資進去，時間越長收益也會越驚人，複利的計算其實並不複雜，大家可以對著我附的網址去算。

四、建立四個區塊，開始理財投資之旅

聽到這裡，你已經比一般人更了解理財投資的基本概念了。但僅僅知道還是不夠的。最重要的是知行合一，可能你現在面臨著不少的財務問題，比如投資目標不明確，本金不足或者對產品了解不多，很難真正開始嘗試，總是在定存一類的超低風險打轉，這些問題呢，都不用擔心。接下來我會和大家分享一個財富帳戶的管理法，既簡單清晰又非常具有彈性，是一個適合大多數人管錢的方法，同時還能幫我們釐清投資的思路，讓我們從0，也能夠開始理財投資這件事。

Photo Credit：懶人經濟學

區塊法會把我們日常所有和錢有關的需求分到四個區塊，這四個區塊分別是用來負責我們家庭和財務保障的保險區、日常開銷的現金區、持支持中短期目標的目標區、適合用於長期財富增值的雪球區。

（A）生活的安全防線：保險區

我們現在看看保險區，保險區是我們構建一個健康的財務體系的必備一環，他不是一種投資，而是就像我們開車要繫安全帶一樣，是一個基本的必備動作，是我們在開啟投資之路之前就必須去考慮和配置的部分。

平時我們身邊也不乏看到一些不幸的案例，因為重大風險導致家庭陷入困境，比如主要收入來源意外身故，就會導致家庭的主要經濟來源因此切斷。父母沒人贍養，孩子沒人照顧。再比如家庭成員不幸罹患重大疾病，短時間內需要大量甚至超過家庭支付能力的錢，即時最終醫治好了，也拖垮了家庭財務情況。

其實對於家庭除了用心的關愛，還要有意識的去轉移風險、規避風險。保險就像是一道安全防線，用小小的保費建立起高額度的保障，轉移那些生活中可能碰到的極端風險，萬一家庭不幸遇到重大風險，可以給我們經濟上的幫助和支持。

（B）我們的零錢管家：現金區

首先是用來支付我們日常支出的現金區，想用錢就有錢，這是現金區需要具備的非常重要的特點，我們在安排現金區的金額時，除了要考慮日常開銷，還有準備一部分可以應付突發事件的應急資金，比如足夠應付大概三個月左右的日常開銷。曾經我就有朋友遇到過現金區過少的尷尬，我這個朋友租房住，每三個月繳一次房租，每次2萬元。有段時間開銷過高忘記了要交房租這件事，結果房東都追上門外了，他才敢向各路朋友七拼八湊，最後繳上房租。還好這只是交房租不算什麽大事，如果真遇到十萬火急，要立即用錢的時候，拿不出錢的確很麻煩，所以這區的錢，對流動性要求特別高，也需要盡量保證安全，所以適合投資在一些短期的投資工具中，最常見的就是活期存款。

（C）管理日常大額支出：目標區

現金區聽起來很簡單，但多數人在日常管錢的時候會有一種困擾，最常見的那就是提前規劃好的支出預算或者儲蓄計劃，常常會被一些偶然或規劃好的旅行計劃、考試、培訓費、等等相對大額的支出打斷，這些時不時就冒出來、在短期內就需要大筆支出的需求，我們可以把他們都單獨一起歸到目標區的範圍裡去。

目標區就是為了滿足人們生活中大大小小的財務目標而存在的。但是大家特別注意，我們給這個詞定義的類別是更偏向滿足短期目標，比如說一年內的旅行支出，針對這類區塊裡的錢，建議大家把每個目標用途都單獨用一個產品來打理。比如一些相對確定的需求，像是三個月後要確定支付的房租，可以提前把錢存銀行理財中，而如果是一些有彈性的支出需求，比如說旅行基金，那麽可以考慮放在一些波動小小的基金中，說不定到期還會有驚喜。

（D）資產增值加速器 ：雪球區

說到這裡，無論是現金區還是目標區，裡面放的都是短期之內大概率會被花掉的錢，那麽我們怎麽有本金去做長期的財富增值，追求我們的財務自由呢？所以第4個區塊-雪球區的存在就顯得格外重要了。

我們要放進這個區塊裡的往往是那些暫時沒有特定用途的儲蓄，或者是中長期的目標需求。比如說10年後給孩子的教育金準備，或者是30年後的養老需求、財務自由需求。因為對應的是長期需求，我們可以更從容的規劃這個區塊中的錢。特別要提醒大家，其實現金區和目標區，或者目標區和雪球區兩兩之間，很多時候沒有十分明確的界線，比如房租租金準備，我們既可以在現金區中準備，也可以放在目標區中單獨規劃；而一些3、5年的目標，既可以放在目標區中投資，也可以放在雪球區。怎麽規劃，更多取決於自己對這幾個區塊錢的期限與流動匹配，簡單說就是：資金的使用要跟投資目標的周期相匹配。

像是有一筆房租我下個月要繳，這時候我就不會拿這筆錢去投資為期六個月的理財商品，因為兩者的週期不相匹配。

我們用的區塊法，就在利用這個工具去劃分我們用錢的思路。

做好規劃，實現人生的每一個小目標

今天的小講和大家分享了非常多關於理財投資的思路，我們一直說要知行合一，現在就請你拿出一張紙來，跟著我今天學到的內容都轉換為實際，對自己的財務梳理和規劃吧！大家可以參考我接下來舉的事例，來完成屬於自己的財務規劃。

第一步請你寫下三到五個你近幾年最想實現的人生願望，並在旁邊寫下完成它需要花多少錢。一個典型的答案可能是長這樣的：健身計劃／請私人教練金額100,000元每年，35歲前完成一次環球旅行所需金額1000,000元，30歲前一輛代步車所需金額600,000元，30歲時讀MBA，所需金額500,000元。這一步是我們先從自己的財務目標出發。你的答案是什麽呢？

寫完之後信心滿滿還是略感迷茫呢？沒關系過來進行下一步。第二步請你列出為了幫助自己更好的達成這些目標，在財務上都做了哪些準備，比如你是否做了預算、是否有一個可以執行的儲蓄計劃，還是有努力升職加薪的方案？是否對某一個願望已經開始做定像的儲蓄投資，出去旅行的話有沒有給自己買一份保障，任何的行動或者準備都可以寫下來。

第三步，根據複利的公式粗略的計算，按照你現在擁有的本金和薪資水平，以及現有的財富增值速度，在給定的時間內，本金回報率和時間，也就是複利的三要素，是否能夠實現你的願望呢？

我們來舉個例子，假設有一同學Kevin，前面兩步寫下的目標是：一年內帶全家人出國旅行一次，預算2萬，半年準備參加多益考試預算8000，三年內想要買一輛代步車，首期80,000元。Kevin目前是月光族，但是傾清點自己的收支之後，認為從現在到今年末，大約可以存下70,000元，目前他還沒有任何理財投資的行為，經過簡單的測算我們可以看到，他的前兩個目標可以達成，而第3個目標可能暫時無法實現。

大家也可以通過計算自己的財務金額和目標完成情況填寫在表格中。

第四步，經過計算理想和現實有不少差距怎麽辦呢？

其實從目標到實現，中間要經過的就是一開始我們學習複利增長的幾大要素，本金、時間和回報率，解決方案也來自於這幾個基本要素，比如提升收益率，是不是可以開始嘗試投資？或者目前的收益率對我們而言太低，沒達到我們適合的預期，在者，延長目標達成時間，是否針對現代的資源，制定的目標期限太嚴格了？時間不足？或者看看是否能夠提高本金，或是提高我們的雪球區的比例，還是把精力集中在提高收入上？如果要提高收入，又怎樣有效提高呢？其實除了這三點，還有一種情況，就是我們要解釋自己的目標是不是設定都不夠合理，導致在時間期限內實現的壓力太大等等，思考過後請把你的解決方案寫下來吧！

第五步，請簡要的寫下，根據現在的目標和時間差距，你會如何規劃你的四個區塊，比如現階段你是否需要購置保險？買哪些保險呢？每個月的收入，你分配給各個區塊的比例分別是多少？你預備怎麽去管理這些區塊裡的錢呢？

希望這期小講能先把你帶入理財投資的大門，接下來就讓我們繼續一步步去解開各種理財投資的難題吧！

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航