原想回鄉種菜、卻出任總統府秘書長，陳菊：甘願為人抬轎

蔡英文總統今（11）日上午主持「總統府茶會」，正式宣布新任總統府秘書長將由高雄市長陳菊接任。

蔡英文致詞時表示，今天對總統府來說是個很重要的日子，今天的記者會正式跟國人介紹，新任的總統府秘書長，將由現任高雄市市長陳菊、菊姐出任。

蔡英文說，大家對菊姐很熟悉，她從年輕參與民主運動，到進入政府擔任政務官，參與選舉成為直轄市首長。

「她是高雄的花媽市長，更是臺灣社會重要的資產，也是大家共同的菊姐。」由陳菊擔任總統府秘書長，蔡英文說，相信陳菊會以她成熟的歷練，還有多年累積的社會聲望，全力輔佐自己與執政團隊，推動國家大政。

她說這項人事安排，其實已經討論一段時間了。她知道菊姐有人生規劃，陳菊告訴她，很想回家種菜，「但我告訴菊姐，菊姐也同意我的看法，就是在這個關鍵的歷史時刻，每一個人都必須為臺灣的未來，承擔更大責任。」

蔡英文說，「過去在臺灣民主發展的歷史過程中，菊姐從來沒有缺席。現在在改革的關鍵時刻，陳菊更是不會缺席。」她並說以陳菊累積數十年的政治份量，還有台灣社會對她的信賴感，相信她都是這個工作，最好的人選。

投身政治半世紀，陳菊將成跨黨派溝通王牌

（中央社）而陳菊在致詞時，則是再三感謝高雄市民與市府團隊。



她說，北上是非常重要且艱難的決定，過程中，她不斷與市府團隊討論，確定市政承諾能如期如質完成，不受她提早結束任期的影響。



她強調，在高雄是12年不是12天，12年是很漫長的一段時間，這段期間歷經天災、地變、工安重大事件，市民不離不棄的信任、支持、溫暖；支持者雖不捨，也認為，蔡總統要從事許多重大改革，如果能在此重要階段協助蔡總統，是非常重要的事，所以將近8成以上的支持者都肯定且支持她的決定，讓她沒有壓力。

陳菊說，她加入總統府行列，協助蔡總統進行改革，更重要是必須與社會溝通，與很多不同政黨的溝通，希望台灣社會充滿和諧，台灣有更多內部對話，減少衝突，減少紛爭。她會謹守分際，在角色之中發揮功能，讓總統所有的改革更順利，也會盡量站在幕僚的角色，給總統建議，讓所有溝通能更順暢。



陳菊回憶，她從1968年扮演黨外的小妹，到處串連，「從黨外的小妹到今天能夠擔任府秘書長，幾乎走了半個世紀」，看到台灣社會不斷進步成長，這是走了半個世紀努力的結果；現在還有若干制度、若干不合理的部份要努力改革，她擔任總統幕僚長，就是要協助總統改革順利成功。



媒體好奇，陳菊原本卸任高雄市長後，要回歸田園生活，蔡總統是如何打動她出任府秘書長？



陳菊說，今天台灣面臨重大改革的關鍵，總統從事這些改革，「我們捨不得讓總統在整體的過程中，很多美好的理想，沒有被社會理解」。

Photo credit: 總統府

至於媒體詢問，陳菊接了府秘後，有沒有可能幫忙輔選？陳菊表示，高雄市政府的團隊會支持民進黨在高雄的執政，這個團隊會承擔，今天她擔任總統府秘書長，她有她的角色、她的分際，這部分她會「謹守分際」。



陳菊說，選舉不是現階段秘書長的重要工作，是黨的工作，今天她是協助總統進行台灣社會的改革過程，「如果有我必須扮演的，我應該去扮演，這才是我優先的考慮。」

從市長回歸幕僚，陳菊：我一生為人抬轎

《民視新聞》報導，走過台灣民主運動最動盪的年代，陳菊是歷經監獄洗禮的「美麗島世代」，跟「專業菁英世代」蔡英文，完全不同的成長背景，幾乎是天秤的兩端。

比蔡英文大6歲，陳菊是高雄第一位民選女市長，更創下3連霸、執政12年的紀錄，如今北上擔任總統府秘書長一職，陳菊強調，她在北上之前，曾評估對高雄承諾政見是否完全實踐，到年底前是否仍有重要施政要推動，是否因她提早離去會有影響，直到團隊說不受影響，可如期如質在年底實現對市民承諾，才決定接任。

陳菊9日深夜也在臉書上，寫了一篇長文與高雄市民道別，說這是「一個艱難而重要的決定」。

陳菊說，12年來，她最大的喜悅就是看著高雄不斷地改變、進步，成為全台灣矚目的焦點。她說，雖然她不是在高雄出生，但生命中最重要的事都發生在高雄，包括了參與美麗島事件而坐牢、也在高雄當選國大代表、社會局長、最後連任12年的高雄市長。

之所以提前離開市長任期，陳菊也做出解釋：

台灣正處在一個關鍵的時刻，各項改革全面展開，改革的陣痛引起社會上不同的意見的爭論，但是改革的腳步不能停下，因為這關係到台灣下一代的未來。蔡總統堅持改革的決心及勇氣，需要更多力量的支撐，我不能讓她孤軍奮戰。

她說，蔡英文總統啟動了包括年金改革、追討不當黨產等各項改革，方向都很正確，只是難度「非常高」，以前的總統都不敢輕易嘗試，蔡英文卻很勇敢地開始推動。而她願意協助總統，面對「只許成功，不許失敗」的改革挑戰。

陳菊說，有人問她，擔任12年的市長，怎麼願意回到幕僚的角色？

其實擔任什麼職務，一點都不重要。我一生為別人抬轎，從中領悟到，必須成就別人，才能成就大局，成就自己的使命感。我擔任總統府秘書長，不只是協助總統，更是在成就台灣。我希望能夠協助蔡總統，完成改革，凝聚台灣。這是人民的期待，也是我一生的追求，我必須奮力達成。

而陳菊即將在23日走馬上任，副市長許立明將出任代理市長，研考會主委劉進興、副秘書長游尚儒與機要秘書，將隨同她北上。

副市長昨（10）受訪表示，會如期、如質完成陳菊承諾的市政建設，包括鐵路地下化兩路段廊帶、雙湖公園、少康森林公園、十全滯洪池等。另外，陳菊任期無法達成的5大建設如205兵工廠．大林蒲遷村及捷運黃線等建設，該爭取或推動的都會去執行，就像「百米賽事的最後10米」，不管是短中長期該完成、該啟動的都會去做，也會在經濟轉型、空間改善和空氣品質需求方面努力，回歸市民的需要並創新。

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核稿編輯：楊士範