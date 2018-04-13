要求人們符合「刻板化社會性別角色」，既過時又殘害身心

身為林慧萍的資深歌迷，筆者覺得她各個時期的作品各有特色，其中《可以勇敢可以溫柔》這首歌，講的是女性情逝後重整心情的感受，而非僅是走不出情傷的悲戚。聽好歌的同時，大家會不會疑問：若是男性失戀，有人會以「可以勇敢，可以溫柔」，來鼓勵他要彈性看待感情的來來去去嗎？

此外，天下文化過去曾出版Jeannette R. Scollard所寫《可以勇敢，也可以溫柔：都市女冒險家（Risk to Win: A Woman's Guide to Success）》一書，傳授女性若想成功、就要冒險來達成目標之道。可是，為何會有書特別來鼓勵女性（而不是不分性別地鼓勵男女）嘗試冒險以自我突破，中文版還自訂「可以勇敢，也可以溫柔」呢？

上面的歌曲和書籍，都是和傳統「刻板化社會性別角色（gender-stereotyped roles）」在對抗。過去生理男性被要求要勇敢，女性要溫柔，時間一久，溫柔的男性被視之為怯懦，勇敢的女性被當成離經叛道。都已經21世紀了，這類的傳統刻板期待在日常生活中仍隨手可見，例如有些家庭平日都是由喜愛烹飪的先生負責下廚，但每逢年節有長輩要來，為了避免太太因為性別傳統刻板期待要由女性下廚而被長輩責罵，不得不演戲幾天、改由太太手忙腳亂地進廚房揮汗；也有不少家庭企業，是由女性家族成員實際負責經營決策，卻因為社會上常有「商場是男人的天下」的刻板印象，不得不由男性家族成員擔任表面的經營者。所以直到現今，對於性別的傳統刻板期待，仍像是熱天午後街道上新鋪的瀝青，黏腳、限制人自由，還酷熱惡臭。

社會性別陽剛與陰柔程度竟會影響健康？

在本專欄今年二月的文章〈死守「男子氣概」與「女性特質」，好比活在21世紀的白堊紀暴龍〉中，對於「生物性別（sex）」和「社會性別（gender）」曾做說明，在此簡單回顧。「生物性別」是依照生物和生理特質，像是生殖器官、性荷爾蒙、染色體等，將人分為男性與女性，而「社會性別」則是社會認定不同性別就應該具備哪些角色和行為、人格特質、態度、價值觀的一系列組合，「社會性別角色（gender role）」則是每個人自認為陽剛（masculine）或陰柔（feminine）的程度。所以「生物性別（sex）」和「社會性別（gender）」雖然常被混著使用，但其實具備不同的概念。

有趣的是：過去研究發現，陽剛或陰柔程度竟與健康有所關連，且此關聯性無關乎生物性別！Vafaei等人（2014）的文獻回顧中發現：陽剛的社會性別角色越強，則生理健康越不佳；陰柔的社會性別角色越強，則精神健康越不佳。Hunt等人（2007）的研究發現：男性如果具有較高的情緒表達（被視為陰柔氣質之一），則在中年因為冠狀動脈疾病而死亡的危險性較低，在青少年和就讀大學時較少飲酒。另一方面，Lee（2002）研究發現：男性如果為了符合社會對於陽剛氣質的期待而壓抑情緒，將會增加抽菸、酗酒等危險行為。Macdonald等人（2004）的研究則發現：男性如果強烈地想維持陽剛的形象，反而會延誤尋求醫療協助的時機。

這些研究，其實戳破「男生就是要陽剛」的社會刻板期待假象，證明要求男性必然是陽剛，其實是殘害身心的！

為了讓世人認知到：傳統要求「女性就是應該要溫柔」、「男性就是應該要陽剛」根本是過時且有害的觀念，美國心理學家Sandra R. L. Bem（1974）最早提出「剛柔並濟（androgyny）」的概念。她依據1970年代美國社會對於陰柔和陽剛的一般看法，發展了《班氏性別角色量表（Bem Sex Role Inventory, BSRI）》，原始版本60題中，有20題評估陰柔特質（諸如：溫柔體貼、溫暖的、有同情心的、對他人的需求很敏感、溫和的、體貼的、情感豐富的、能平撫他人情緒的、愛小孩的），20題評估陽剛特質（諸如：強勢支配的、進取的、果斷不猶疑的、強有力的、立場堅定的、個性鮮明強烈的、捍衛自己信念的、有領導能力的、願意冒險的、獨立的），另20題是做為評估社會期待性。

依據BSRI的結果，Bem將性別角色分成四類人：若陽剛特質高而陰柔特質低，為陽剛者（masculine）；若陰柔特質高而陽剛特質低，為陰柔者（feminine）；若陽剛和陰柔特質皆高，為剛柔並濟者（androgyny）；若陽剛和陰柔特質皆低，為未分化者（undifferentiated）。

Bem認為：無論男女，剛柔並濟者既有策略性和果決性，又有表達力和姿態柔軟性，如果具有適度彈性的心理特質者，精神健康較佳，能力也較良好。上述看法也獲得實證支持，例如Lefkowitz和Zeldow（2006）發現：剛柔並濟特質的成年人，精神健康較佳；Gale-Ross等人（2009）發現：剛柔並濟特質的年長者，自我標示身體健康、福祉、生活滿意程度皆較高。

社會性別刻板印象會帶給我們什麼困擾？

另一方面，現在我們呼籲要屏除過時的社會性別刻板印象，但它歷史悠久、深植人心，絕非短時間能改變的。那麼，社會性別刻板印象給人帶來什麼困擾和衝突呢？其中研究重點之一，就是「性別角色衝突（gender role conflict）」。依據O’Neil（2008）的說明，「性別角色衝突」指社會對於某個性別具有刻板、狹隘的看法和要求，個體身在其中，所感受到的格格不入、難以完全契合，跟著對個案和周遭的人帶來負面的影響。

研究較多的是男性的性別角色衝突。O’Neil（2008）提出四種常見的男性性別角色衝突，第一種是「成就、權力、競爭」，指男性被社會塑造為必須在競爭中獲得成就和權力，但有時卻覺得身不由己、並非本性；第二種是「限縮情緒表現」，指社會要求男性避免在言語和行為上流露自己的真實情緒，否則會被視為弱者，例如「男兒有淚不輕彈」，但因此感到情緒表達受到侷限的困擾；第三種是「限縮同性之間的情感表現」，指社會要求男性不應對其他男性展現關懷，但這卻常常是違反人的自然感受的；第四種是「工作與家庭關係衝突」，指男性因為社會的要求而展現出刻板性別角色，缺在工作、學校、家庭等不同環境和對象互動時產生衝突效果。

一個常見的例子是：男性被社會要求「不能顯得很溫柔，因為這會有損男性氣概」。男性因而從小被訓練要注重功利手段、要忍耐以求達到目的，來追求事業的成功。但當一位男性在伴侶或其他緊密的人際互動關係中，又被期待能對他人敞開心胸、勇於表達，這就讓男性陷入矛盾和困惑之中：到底哪個情境要做何表現啊？以上四種男性常見的性別角色衝突，都被發現和一個人的憂鬱、焦慮、壓力、低自尊、藥物濫用、自我觀感不佳有所關聯。第二和第三種性別角色衝突也和人際親密度低、婚姻問題、社交連結性低有關。

以上研究結果都提醒我們：社會性別原本就和生物性別沒有絕對相似性，「女性就是應該要溫柔」、「男性就是應該要陽剛」的傳統要求，根本就既過時又有害。成年人無論是家長或老師，都不該再以社會性別刻板印象來要求男童不能玩「女生的遊戲」、女童不能「行為舉止大辣辣地像男生」。跳脫性別刻板印象的箝制，才能使每個人更具因應環境的適應能力。而這也正是「可以勇敢，也可以溫柔」這句話所要傳達的訊息。

延伸閱讀

參考資料

Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155–162.

O’Neil, J. M. (2008). Summarizing 25 years of research on men’s gender role conflict using the Gender Role Conflict Scale: New research paradigms and clinical implications. The Counseling Psychologist, 36, 358 – 445.

Vafaei, A., Alvarado, B., Tomás, C., Muro, C., Martinez, B., & Zunzunegui, M. V. (2014). The validity of the 12-item Bem Sex Role Inventory in older Spanish population: an examination of the androgyny model. Archives of Gerontology and Geriatrics, 59, 257-263.

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航