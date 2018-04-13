- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「用愛『陪伴』孩子築夢」 、
- 「沈春華關鍵秀」
要求人們符合「刻板化社會性別角色」，既過時又殘害身心
我們想讓你知道的是
本文所介紹的研究結果都提醒我們：社會性別原本就和生物性別沒有絕對相似性，「女性就是應該要溫柔」、「男性就是應該要陽剛」的傳統要求，根本就既過時又有害。
身為林慧萍的資深歌迷，筆者覺得她各個時期的作品各有特色，其中《可以勇敢可以溫柔》這首歌，講的是女性情逝後重整心情的感受，而非僅是走不出情傷的悲戚。聽好歌的同時，大家會不會疑問：若是男性失戀，有人會以「可以勇敢，可以溫柔」，來鼓勵他要彈性看待感情的來來去去嗎？
此外，天下文化過去曾出版Jeannette R. Scollard所寫《可以勇敢，也可以溫柔：都市女冒險家（Risk to Win: A Woman's Guide to Success）》一書，傳授女性若想成功、就要冒險來達成目標之道。可是，為何會有書特別來鼓勵女性（而不是不分性別地鼓勵男女）嘗試冒險以自我突破，中文版還自訂「可以勇敢，也可以溫柔」呢？
上面的歌曲和書籍，都是和傳統「刻板化社會性別角色（gender-stereotyped roles）」在對抗。過去生理男性被要求要勇敢，女性要溫柔，時間一久，溫柔的男性被視之為怯懦，勇敢的女性被當成離經叛道。都已經21世紀了，這類的傳統刻板期待在日常生活中仍隨手可見，例如有些家庭平日都是由喜愛烹飪的先生負責下廚，但每逢年節有長輩要來，為了避免太太因為性別傳統刻板期待要由女性下廚而被長輩責罵，不得不演戲幾天、改由太太手忙腳亂地進廚房揮汗；也有不少家庭企業，是由女性家族成員實際負責經營決策，卻因為社會上常有「商場是男人的天下」的刻板印象，不得不由男性家族成員擔任表面的經營者。所以直到現今，對於性別的傳統刻板期待，仍像是熱天午後街道上新鋪的瀝青，黏腳、限制人自由，還酷熱惡臭。
社會性別陽剛與陰柔程度竟會影響健康？
在本專欄今年二月的文章〈死守「男子氣概」與「女性特質」，好比活在21世紀的白堊紀暴龍〉中，對於「生物性別（sex）」和「社會性別（gender）」曾做說明，在此簡單回顧。「生物性別」是依照生物和生理特質，像是生殖器官、性荷爾蒙、染色體等，將人分為男性與女性，而「社會性別」則是社會認定不同性別就應該具備哪些角色和行為、人格特質、態度、價值觀的一系列組合，「社會性別角色（gender role）」則是每個人自認為陽剛（masculine）或陰柔（feminine）的程度。所以「生物性別（sex）」和「社會性別（gender）」雖然常被混著使用，但其實具備不同的概念。
有趣的是：過去研究發現，陽剛或陰柔程度竟與健康有所關連，且此關聯性無關乎生物性別！Vafaei等人（2014）的文獻回顧中發現：陽剛的社會性別角色越強，則生理健康越不佳；陰柔的社會性別角色越強，則精神健康越不佳。Hunt等人（2007）的研究發現：男性如果具有較高的情緒表達（被視為陰柔氣質之一），則在中年因為冠狀動脈疾病而死亡的危險性較低，在青少年和就讀大學時較少飲酒。另一方面，Lee（2002）研究發現：男性如果為了符合社會對於陽剛氣質的期待而壓抑情緒，將會增加抽菸、酗酒等危險行為。Macdonald等人（2004）的研究則發現：男性如果強烈地想維持陽剛的形象，反而會延誤尋求醫療協助的時機。
這些研究，其實戳破「男生就是要陽剛」的社會刻板期待假象，證明要求男性必然是陽剛，其實是殘害身心的！
為了讓世人認知到：傳統要求「女性就是應該要溫柔」、「男性就是應該要陽剛」根本是過時且有害的觀念，美國心理學家Sandra R. L. Bem（1974）最早提出「剛柔並濟（androgyny）」的概念。她依據1970年代美國社會對於陰柔和陽剛的一般看法，發展了《班氏性別角色量表（Bem Sex Role Inventory, BSRI）》，原始版本60題中，有20題評估陰柔特質（諸如：溫柔體貼、溫暖的、有同情心的、對他人的需求很敏感、溫和的、體貼的、情感豐富的、能平撫他人情緒的、愛小孩的），20題評估陽剛特質（諸如：強勢支配的、進取的、果斷不猶疑的、強有力的、立場堅定的、個性鮮明強烈的、捍衛自己信念的、有領導能力的、願意冒險的、獨立的），另20題是做為評估社會期待性。
依據BSRI的結果，Bem將性別角色分成四類人：若陽剛特質高而陰柔特質低，為陽剛者（masculine）；若陰柔特質高而陽剛特質低，為陰柔者（feminine）；若陽剛和陰柔特質皆高，為剛柔並濟者（androgyny）；若陽剛和陰柔特質皆低，為未分化者（undifferentiated）。
Bem認為：無論男女，剛柔並濟者既有策略性和果決性，又有表達力和姿態柔軟性，如果具有適度彈性的心理特質者，精神健康較佳，能力也較良好。上述看法也獲得實證支持，例如Lefkowitz和Zeldow（2006）發現：剛柔並濟特質的成年人，精神健康較佳；Gale-Ross等人（2009）發現：剛柔並濟特質的年長者，自我標示身體健康、福祉、生活滿意程度皆較高。
社會性別刻板印象會帶給我們什麼困擾？
另一方面，現在我們呼籲要屏除過時的社會性別刻板印象，但它歷史悠久、深植人心，絕非短時間能改變的。那麼，社會性別刻板印象給人帶來什麼困擾和衝突呢？其中研究重點之一，就是「性別角色衝突（gender role conflict）」。依據O’Neil（2008）的說明，「性別角色衝突」指社會對於某個性別具有刻板、狹隘的看法和要求，個體身在其中，所感受到的格格不入、難以完全契合，跟著對個案和周遭的人帶來負面的影響。
研究較多的是男性的性別角色衝突。O’Neil（2008）提出四種常見的男性性別角色衝突，第一種是「成就、權力、競爭」，指男性被社會塑造為必須在競爭中獲得成就和權力，但有時卻覺得身不由己、並非本性；第二種是「限縮情緒表現」，指社會要求男性避免在言語和行為上流露自己的真實情緒，否則會被視為弱者，例如「男兒有淚不輕彈」，但因此感到情緒表達受到侷限的困擾；第三種是「限縮同性之間的情感表現」，指社會要求男性不應對其他男性展現關懷，但這卻常常是違反人的自然感受的；第四種是「工作與家庭關係衝突」，指男性因為社會的要求而展現出刻板性別角色，缺在工作、學校、家庭等不同環境和對象互動時產生衝突效果。
一個常見的例子是：男性被社會要求「不能顯得很溫柔，因為這會有損男性氣概」。男性因而從小被訓練要注重功利手段、要忍耐以求達到目的，來追求事業的成功。但當一位男性在伴侶或其他緊密的人際互動關係中，又被期待能對他人敞開心胸、勇於表達，這就讓男性陷入矛盾和困惑之中：到底哪個情境要做何表現啊？以上四種男性常見的性別角色衝突，都被發現和一個人的憂鬱、焦慮、壓力、低自尊、藥物濫用、自我觀感不佳有所關聯。第二和第三種性別角色衝突也和人際親密度低、婚姻問題、社交連結性低有關。
以上研究結果都提醒我們：社會性別原本就和生物性別沒有絕對相似性，「女性就是應該要溫柔」、「男性就是應該要陽剛」的傳統要求，根本就既過時又有害。成年人無論是家長或老師，都不該再以社會性別刻板印象來要求男童不能玩「女生的遊戲」、女童不能「行為舉止大辣辣地像男生」。跳脫性別刻板印象的箝制，才能使每個人更具因應環境的適應能力。而這也正是「可以勇敢，也可以溫柔」這句話所要傳達的訊息。
延伸閱讀
參考資料
- Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155–162.
- O’Neil, J. M. (2008). Summarizing 25 years of research on men’s gender role conflict using the Gender Role Conflict Scale: New research paradigms and clinical implications. The Counseling Psychologist, 36, 358 – 445.
- Vafaei, A., Alvarado, B., Tomás, C., Muro, C., Martinez, B., & Zunzunegui, M. V. (2014). The validity of the 12-item Bem Sex Role Inventory in older Spanish population: an examination of the androgyny model. Archives of Gerontology and Geriatrics, 59, 257-263.
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航