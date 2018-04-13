Even的四種用法：「even if」和「even though」意思一樣嗎？

文：史家琳（來自極冷的美國明尼蘇達州，1990年辭去新聞局的工作，轉到台大外文系任教，開始從事「台式英語」的研究）

問你「even」這個副詞是什麼意思、該如何使用，你會怎麼回答？小心，答案並不單純。

看這篇文章前，先預習一下Even的四種用法：

表示「更」的Even 表示「甚至還包括」的Even 表示「雖然⋯⋯可是」的Even though 表示「就算」的Even if

一、表示「更」的Even：Even better!／Even more carefully

我們從比較簡單、用來修飾程度形容詞和副詞的even開始好了。這個even，跟中文「更」的意思和用法非常類似，都有「加多」的意思，不過有兩點不一樣的地方。首先要留意，英文裡even只能放在比較級的形容詞或副詞前，而中文的「更」本身就已經是個比較級，例如：形容詞「好」（原級）→「更好」（加強式比較級）。沒有「更比較好」的用法，「比較更好」也相對少用。

另外，中文只有一種常用的比較級，就是「比較」或「較」，例如：好→比較好、開心→比較開心，英文的比較級卻有三種不同的形式：

單音節和-y詞尾的雙音節單字用-er，像tall→taller、happy→happier 部分多音節詞用more+原級形式，像successful→more successful 不規則形式，像good、well→better、bad→worse

請見下面的圖表來比較「even」和「更」的用法：

表一：

單音節、-y詞尾的雙音節形容詞／副詞 部分多音節形容詞／副詞 原級／positive old, fast recent, recently 比較級／comparative older, faster more recent, more recently 加強式比較級／intensifying comparative even older, even faster even more recent, even more recently 最高級／superlative the oldest, the fastest the most recent, the most recently

表二：

不規則形容詞／副詞 否定式形容詞／副詞 中文肯定／否式定比較級 原級／positive good, well not fair／not fairly 好／不好 比較級／comparative better less fair／less fairly 比較好／比較不好 加強式比較級／intensifying comparative even better even less fair／even less fairly 更好／更不好 最高級／superlative the best the least fair／ the least fairly 最好／最不好

總之，「更」和「even」在概念和使用上還滿接近的，只是英文多了一些規則與例外，這些對於華語母語學習者應該不會太難學，一般也不常用錯。

二、表示「甚至還包括」或「連⋯⋯都」的Even

Even也有中文的「甚至⋯⋯」、「連⋯⋯都」、「連⋯⋯也」的意思。因為用法跟中文滿接近的，應該也不會太難學。這種even後面可以接任何詞性的字，也可以接子句或全句。下面來看幾個例句：

She can sing, dance and even direct.（even+動詞）／唱歌、跳舞，甚至導演，她都會。

Not even the doctor could explain it.（even+名詞）／這個現象，連醫生都無法解釋。或：這個現象，甚至醫生都無法解釋。

用這種even時，最需要特別注意的是語序。你看過（或用過）像這樣的句子嗎？

I even don't know your name!

She even didn't have time to brush her teeth this morning.

They even wouldn't help us carry the groceries.

以上3句都是錯的。

當even句裡有助動詞時，尤其是當有否定式情態助動詞像：can't、won't、wouldn't、may not、might not、shouldn't等等，記得要把even放在助動詞之後，主動詞之前。

以上的句子應該這樣說：

I don't even know your name!／我甚至（都）不知道你叫什麼名字！或：連你叫什麼名字，我都不知道。

She didn't even have time to brush her teeth this morning.／她早上連刷牙的時間都沒有。

They wouldn't even help us carry the groceries.／他們連幫我們提菜都不願意。

有的句子裡，「even」要翻成「到底」，例如：

How can you even walk in those shoes?!／穿這樣的鞋子，你到底怎麼走路啊？！

三、表示「雖然⋯⋯可是」的Even though

Even though的用法跟中文的「雖然⋯⋯可是」非常類似，所以理論上對於華語母語者應該不會構成問題的，只是要注意，英語even though跟though一樣，不可以和but並用，要二選一，例如：

Even though the test was pretty easy, he still made several careless mistakes.

Though the test was pretty easy, he still made several careless mistakes.

The test was pretty easy, but he still made several careless mistakes.

後面的子句前要特別留意不要順口加個bu。先想一下再開口，就可以根除這個常見錯誤。

下面這兩句就不行了：

Even though the test was pretty easy, but he still made several careless mistakes.

Though the test was pretty easy, but he still made several careless mistakes.

更嚴重的常見問題是單獨把「even」當「雖然」使用，完全忘了加「though」，例如：

Even the test was pretty easy, but he still made several careless mistakes.

Even the test was pretty easy, he still made several careless mistakes.

這兩句完全錯誤。切記：單獨的「even」沒有「雖然⋯⋯可是」的意思。要用「though」或「even though」才對。

四、表示「就算」的Even if

還有一個常見問題是在even though和even if的區別上。Even if有一個很清楚的中文翻譯，「即使」。

有的學生曾告訴筆者，以前的老師跟他們講，「even though」和「even if」意思「一樣」或「差不多」。更誇張的是，也有人說過，中文的「雖然」和「即使」不都差不多嗎？先聲明：不管是英文的「even though」和「even if」，或中文的「雖然」和「即使」，兩者是100％絕對不同的。

差別在哪裡呢？最重要的差別是，「even though」跟「雖然」指的是既定的、大家公認的事實；而「even if」跟「即使」卻用來引導虛擬語氣、假定句子、或不見得真實的情況。

不過，筆者後來發現，有的人其實不太了解「即使」的明確意思。他們說，「即使」有點「太文言文」。把「即使」替換成「就算」，學生好像就比較好理解了。

中文有很多「即使」的同義詞，包括「就算」、「就是」、「儘管」、「縱使」、「即便」、「即令」等等，通通都等於英文的even if，也都跟even though／「雖然」完全不同，兩者不要搞混。

最重要最重要的一點留到最後：「even though」和「even if」都不可以用單獨的even來代替，這點務必要好好放在心上。這錯誤的用法甚至已經滲入了日常中英夾雜的對話中，自己多留意正確用法之餘，需要時還可以順便提醒一下朋友，也可以考慮把本文傳給他們參考一下。

以下有幾個正確使用even if的例句：

People can still go to college, even if they're not rich.

就算（即使）不是很有錢，一般人還是可以讀 大學。 They always give you a bag, even if it's not necessary.

就算沒有必要，他們還總是提供袋子給客人。 Even if you have insurance, you'll still have to pay a lot yourself.

就算你有保險，你還是得自己出不少錢。 Even if you have perfect vision, you should still have your eyes checked regularly.

就算你的視力是1.0，你還是應該定時去看眼科檢查眼睛

考一下自己吧！以下的錯誤句子來自世界各地，包括韓國、泰國、中東和西班牙，華人的也有──可見這是個相當普遍的英文問題。這些句子要如何訂正？

I miss you even you don't miss me. They said I need to pay even I do not live there. （Chinese） Even you don't believe it, you need to respect it. （Thai） So you'll be fine even you don't have a clue about Overwatch or gaming. （Korean） How to pay off debt fast – even you don’ t have the money. （Middle Eastern） How to pretend like a real bartender behind the bar even you don't have any bartending experience.（Spanish）

答案：

第一題有兩種可能的詮釋和答案，其他的各只有一種。

I miss you even if you don't miss me.／即使你不想我，我還是想你。（不知道對方到底想不想她）或I miss you even though you don't miss me.／你雖然不想我，可是我還是很想你。（確知對方並沒有在想她） They said I need to pay even though I don't live there.／他們說，雖然我已經不住在那裡了，我還是得繳錢。 Even if you don't believe it, you need to respect it.／即使你不相信，你還是得遵守。 So you'll be fine even if you don't have a clue about Overwatch or gaming.／所以，即使你不懂《鬥陣特攻》或電玩，你還是不會有問題的。 How to pay off debt fast - even if you don't have the money.／你就算沒錢，還是可以很快還清債務。 How to mix drinks like a real bartender even if you don't have any bartending experience.／你就算完全沒有調酒經驗，還是可以像資深酒保一樣調製可口的雞尾酒。

以上所有的even相關副詞和副詞片語都有個共同點，就是都有「加強語氣」的作用，個別的意思和用法卻很不同，如果有不太確定的地方，何不花點時間來弄清楚，多練習一下？

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航