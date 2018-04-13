Even的四種用法：「even if」和「even though」意思一樣嗎？

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我們想讓你知道的是
問你「even」這個副詞是什麼意思、該如何使用，你會怎麼回答？小心，答案並不單純。
文：史家琳（來自極冷的美國明尼蘇達州，1990年辭去新聞局的工作，轉到台大外文系任教，開始從事「台式英語」的研究）
問你「even」這個副詞是什麼意思、該如何使用，你會怎麼回答？小心，答案並不單純。
看這篇文章前，先預習一下Even的四種用法：
- 表示「更」的Even
- 表示「甚至還包括」的Even
- 表示「雖然⋯⋯可是」的Even though
- 表示「就算」的Even if
一、表示「更」的Even：Even better!／Even more carefully
我們從比較簡單、用來修飾程度形容詞和副詞的even開始好了。這個even，跟中文「更」的意思和用法非常類似，都有「加多」的意思，不過有兩點不一樣的地方。首先要留意，英文裡even只能放在比較級的形容詞或副詞前，而中文的「更」本身就已經是個比較級，例如：形容詞「好」（原級）→「更好」（加強式比較級）。沒有「更比較好」的用法，「比較更好」也相對少用。
另外，中文只有一種常用的比較級，就是「比較」或「較」，例如：好→比較好、開心→比較開心，英文的比較級卻有三種不同的形式：
- 單音節和-y詞尾的雙音節單字用-er，像tall→taller、happy→happier
- 部分多音節詞用more+原級形式，像successful→more successful
- 不規則形式，像good、well→better、bad→worse
請見下面的圖表來比較「even」和「更」的用法：
表一：
|單音節、-y詞尾的雙音節形容詞／副詞
|部分多音節形容詞／副詞
|原級／positive
|old, fast
|recent, recently
|比較級／comparative
|older, faster
|more recent, more recently
|加強式比較級／intensifying comparative
|even older, even faster
|even more recent, even more recently
|最高級／superlative
|the oldest, the fastest
|the most recent, the most recently
表二：
|不規則形容詞／副詞
|否定式形容詞／副詞
|中文肯定／否式定比較級
|原級／positive
|good, well
|
not fair／not fairly
|好／不好
|比較級／comparative
|better
|less fair／less fairly
|比較好／比較不好
|加強式比較級／intensifying comparative
|even better
|
even less fair／even less fairly
|
更好／更不好
|最高級／superlative
|the best
|
the least fair／the least fairly
|最好／最不好
總之，「更」和「even」在概念和使用上還滿接近的，只是英文多了一些規則與例外，這些對於華語母語學習者應該不會太難學，一般也不常用錯。
二、表示「甚至還包括」或「連⋯⋯都」的Even
Even也有中文的「甚至⋯⋯」、「連⋯⋯都」、「連⋯⋯也」的意思。因為用法跟中文滿接近的，應該也不會太難學。這種even後面可以接任何詞性的字，也可以接子句或全句。下面來看幾個例句：
- She can sing, dance and even direct.（even+動詞）／唱歌、跳舞，甚至導演，她都會。
- Not even the doctor could explain it.（even+名詞）／這個現象，連醫生都無法解釋。或：這個現象，甚至醫生都無法解釋。
用這種even時，最需要特別注意的是語序。你看過（或用過）像這樣的句子嗎？
- I even don't know your name!
- She even didn't have time to brush her teeth this morning.
- They even wouldn't help us carry the groceries.
以上3句都是錯的。
當even句裡有助動詞時，尤其是當有否定式情態助動詞像：can't、won't、wouldn't、may not、might not、shouldn't等等，記得要把even放在助動詞之後，主動詞之前。
以上的句子應該這樣說：
- I don't even know your name!／我甚至（都）不知道你叫什麼名字！或：連你叫什麼名字，我都不知道。
- She didn't even have time to brush her teeth this morning.／她早上連刷牙的時間都沒有。
- They wouldn't even help us carry the groceries.／他們連幫我們提菜都不願意。
有的句子裡，「even」要翻成「到底」，例如：
- How can you even walk in those shoes?!／穿這樣的鞋子，你到底怎麼走路啊？！
三、表示「雖然⋯⋯可是」的Even though
Even though的用法跟中文的「雖然⋯⋯可是」非常類似，所以理論上對於華語母語者應該不會構成問題的，只是要注意，英語even though跟though一樣，不可以和but並用，要二選一，例如：
- Even though the test was pretty easy, he still made several careless mistakes.
- Though the test was pretty easy, he still made several careless mistakes.
- The test was pretty easy, but he still made several careless mistakes.
後面的子句前要特別留意不要順口加個bu。先想一下再開口，就可以根除這個常見錯誤。
下面這兩句就不行了：
- Even though the test was pretty easy, but he still made several careless mistakes.
- Though the test was pretty easy, but he still made several careless mistakes.
更嚴重的常見問題是單獨把「even」當「雖然」使用，完全忘了加「though」，例如：
- Even the test was pretty easy, but he still made several careless mistakes.
- Even the test was pretty easy, he still made several careless mistakes.
這兩句完全錯誤。切記：單獨的「even」沒有「雖然⋯⋯可是」的意思。要用「though」或「even though」才對。
四、表示「就算」的Even if
還有一個常見問題是在even though和even if的區別上。Even if有一個很清楚的中文翻譯，「即使」。
有的學生曾告訴筆者，以前的老師跟他們講，「even though」和「even if」意思「一樣」或「差不多」。更誇張的是，也有人說過，中文的「雖然」和「即使」不都差不多嗎？先聲明：不管是英文的「even though」和「even if」，或中文的「雖然」和「即使」，兩者是100％絕對不同的。
差別在哪裡呢？最重要的差別是，「even though」跟「雖然」指的是既定的、大家公認的事實；而「even if」跟「即使」卻用來引導虛擬語氣、假定句子、或不見得真實的情況。
不過，筆者後來發現，有的人其實不太了解「即使」的明確意思。他們說，「即使」有點「太文言文」。把「即使」替換成「就算」，學生好像就比較好理解了。
中文有很多「即使」的同義詞，包括「就算」、「就是」、「儘管」、「縱使」、「即便」、「即令」等等，通通都等於英文的even if，也都跟even though／「雖然」完全不同，兩者不要搞混。
最重要最重要的一點留到最後：「even though」和「even if」都不可以用單獨的even來代替，這點務必要好好放在心上。這錯誤的用法甚至已經滲入了日常中英夾雜的對話中，自己多留意正確用法之餘，需要時還可以順便提醒一下朋友，也可以考慮把本文傳給他們參考一下。
以下有幾個正確使用even if的例句：
People can still go to college, even if they're not rich.
就算（即使）不是很有錢，一般人還是可以讀 大學。
They always give you a bag, even if it's not necessary.
就算沒有必要，他們還總是提供袋子給客人。
Even if you have insurance, you'll still have to pay a lot yourself.
就算你有保險，你還是得自己出不少錢。
Even if you have perfect vision, you should still have your eyes checked regularly.
就算你的視力是1.0，你還是應該定時去看眼科檢查眼睛
考一下自己吧！以下的錯誤句子來自世界各地，包括韓國、泰國、中東和西班牙，華人的也有──可見這是個相當普遍的英文問題。這些句子要如何訂正？
- I miss you even you don't miss me.
- They said I need to pay even I do not live there. （Chinese）
- Even you don't believe it, you need to respect it. （Thai）
- So you'll be fine even you don't have a clue about Overwatch or gaming. （Korean）
- How to pay off debt fast – even you don’ t have the money. （Middle Eastern）
- How to pretend like a real bartender behind the bar even you don't have any bartending experience.（Spanish）
答案：
第一題有兩種可能的詮釋和答案，其他的各只有一種。
- I miss you even if you don't miss me.／即使你不想我，我還是想你。（不知道對方到底想不想她）或I miss you even though you don't miss me.／你雖然不想我，可是我還是很想你。（確知對方並沒有在想她）
- They said I need to pay even though I don't live there.／他們說，雖然我已經不住在那裡了，我還是得繳錢。
- Even if you don't believe it, you need to respect it.／即使你不相信，你還是得遵守。
- So you'll be fine even if you don't have a clue about Overwatch or gaming.／所以，即使你不懂《鬥陣特攻》或電玩，你還是不會有問題的。
- How to pay off debt fast - even if you don't have the money.／你就算沒錢，還是可以很快還清債務。
- How to mix drinks like a real bartender even if you don't have any bartending experience.／你就算完全沒有調酒經驗，還是可以像資深酒保一樣調製可口的雞尾酒。
以上所有的even相關副詞和副詞片語都有個共同點，就是都有「加強語氣」的作用，個別的意思和用法卻很不同，如果有不太確定的地方，何不花點時間來弄清楚，多練習一下？
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航