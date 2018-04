Even的四種用法：「even if」和「even though」意思一樣嗎？

文:史家琳(來自極冷的美國明尼蘇達州,1990年辭去新聞局的工作,轉到台大外文系任教,開始從事「台式英語」的研究)

問你「even」這個副詞是什麼意思、該如何使用,你會怎麼回答?小心,答案並不單純。

看這篇文章前,先預習一下Even的四種用法:

我們從比較簡單、用來修飾程度形容詞和副詞的even開始好了。這個even,跟中文「更」的意思和用法非常類似,都有「加多」的意思,不過有兩點不一樣的地方。首先要留意,英文裡even只能放在比較級的形容詞或副詞前,而中文的「更」本身就已經是個比較級,例如:形容詞「好」(原級)→「更好」(加強式比較級)。沒有「更比較好」的用法,「比較更好」也相對少用。

另外,中文只有一種常用的比較級,就是「比較」或「較」,例如:好→比較好、開心→比較開心,英文的比較級卻有三種不同的形式:

請見下面的圖表來比較「even」和「更」的用法:

表一:

表二:

even less fair/even less fairly

總之,「更」和「even」在概念和使用上還滿接近的,只是英文多了一些規則與例外,這些對於華語母語學習者應該不會太難學,一般也不常用錯。

Even也有中文的「甚至⋯⋯」、「連⋯⋯都」、「連⋯⋯也」的意思。因為用法跟中文滿接近的,應該也不會太難學。這種even後面可以接任何詞性的字,也可以接子句或全句。下面來看幾個例句:

用這種even時,最需要特別注意的是語序。你看過(或用過)像這樣的句子嗎?

以上3句都是錯的。

當even句裡有助動詞時,尤其是當有否定式情態助動詞像:can't、won't、wouldn't、may not、might not、shouldn't等等,記得要把even放在助動詞之後,主動詞之前。

以上的句子應該這樣說:

有的句子裡,「even」要翻成「到底」,例如:

Even though的用法跟中文的「雖然⋯⋯可是」非常類似,所以理論上對於華語母語者應該不會構成問題的,只是要注意,英語even though跟though一樣,不可以和but並用,要二選一,例如:

後面的子句前要特別留意不要順口加個bu。先想一下再開口,就可以根除這個常見錯誤。

下面這兩句就不行了:

更嚴重的常見問題是單獨把「even」當「雖然」使用,完全忘了加「though」,例如:

這兩句完全錯誤。切記:單獨的「even」沒有「雖然⋯⋯可是」的意思。要用「though」或「even though」才對。

還有一個常見問題是在even though和even if的區別上。Even if有一個很清楚的中文翻譯,「即使」。

有的學生曾告訴筆者,以前的老師跟他們講,「even though」和「even if」意思「一樣」或「差不多」。更誇張的是,也有人說過,中文的「雖然」和「即使」不都差不多嗎?先聲明:不管是英文的「even though」和「even if」,或中文的「雖然」和「即使」,兩者是100%絕對不同的。

差別在哪裡呢?最重要的差別是,「even though」跟「雖然」指的是既定的、大家公認的事實;而「even if」跟「即使」卻用來引導虛擬語氣、假定句子、或不見得真實的情況。

不過,筆者後來發現,有的人其實不太了解「即使」的明確意思。他們說,「即使」有點「太文言文」。把「即使」替換成「就算」,學生好像就比較好理解了。

中文有很多「即使」的同義詞,包括「就算」、「就是」、「儘管」、「縱使」、「即便」、「即令」等等,通通都等於英文的even if,也都跟even though/「雖然」完全不同,兩者不要搞混。

最重要最重要的一點留到最後:「even though」和「even if」都不可以用單獨的even來代替,這點務必要好好放在心上。這錯誤的用法甚至已經滲入了日常中英夾雜的對話中,自己多留意正確用法之餘,需要時還可以順便提醒一下朋友,也可以考慮把本文傳給他們參考一下。

以下有幾個正確使用even if的例句:

People can still go to college, even if they're not rich.

就算(即使)不是很有錢,一般人還是可以讀 大學。

They always give you a bag, even if it's not necessary.

就算沒有必要,他們還總是提供袋子給客人。

Even if you have insurance, you'll still have to pay a lot yourself.

就算你有保險,你還是得自己出不少錢。

Even if you have perfect vision, you should still have your eyes checked regularly.

就算你的視力是1.0,你還是應該定時去看眼科檢查眼睛