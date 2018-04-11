深澳電廠橫跨「生態保育區」再次引發爭議，詹順貴：新北市公告沒寫禁止開發

深澳電廠更新擴建計畫3月通過之後，爭議至今未解。除了行政院長賴清德「乾淨的煤」一說引發批評，如今又傳出要在外海的保育區蓋防波堤，讓漁船使用，原來的航道才可「讓位」給卸煤碼頭，引發質疑。不過，環保署副署長詹順貴卻說，新北市的公文「只寫不能採集生物，沒寫不能開發」。

新北市政府環保局長劉和然昨（10）日召開記者會，指出新北市府於民國103年在深澳灣附近公告畫設「瑞芳保育區」，依內政部相關規定，不得任意開發。

環保局說明，深澳岬角周邊區域為潛水人士所熟知的珊瑚礁分布區域，如果興建防波堤給漁船使用，對水下生態改變影響嚴重，且冷卻水流也將使該區域的水溫升高、減少水域含氧，對於珊瑚礁等固著性生物影響更嚴重，甚至破壞低層食物鏈。環保局批評，防坡堤興建位置沒有明確的監測與調查資料，在缺乏基礎資料的前提下，不應貿然進行如此大型的水下工程。

《自由時報》報導，環保局長劉和然說，深澳電廠擴建案去年6月至今3次小組審查會、1次大會過程中，新北市府、中央漁業署和環團都提到此案對海洋生態影響，今年1月29日專案小組第3次初審會議，結論就是建議針對防波堤「重新辦理環境影響評估」，但台電置若罔聞，環差案在3月14日闖關通過。

環保局批評，台電應先行協調，確認保育區爭議處理完成後，再作環差審議，而不是通過環差後，再以此逼迫新北市「同意」調整保育區。

Photo credit: 新北市環保局提供

不過，台電發言人徐造華昨（10）日上午接受媒體訪問時澄清，深澳電廠更新擴建計畫，在95年就已經通過環評，新北市的瑞芳保育區在103年才劃定。而且整個計畫都有取得當地漁民的同意，新北市漁管處基本上也沒有什麼意見。

詹順貴：瑞芳保育區只有禁止採集生物，沒說不能開發

環保署副署長詹順貴今（11）日上午在立法院受訪時更表示，根據新北市政府公告在水產保育區內的限制行為中，只有季節性禁止採集、捕撈特定水產物種，「沒有禁止開發行為」。詹順貴說，新北市政府在批判前，應該回去把自己公告的水產保育區限制行為先看清楚，再來反映。

新北市政府於2014年公告，依據《漁業法》劃分新北市貢寮、萬里、瑞芳三個保育區。而保育區內，依法禁止事項如下：

花菜自每年10月1日起至次年4月15日止禁止採捕或販賣。 九孔殼長未滿4公分者禁止採捕，係以試驗研究或養殖為目的且經本府核准者，不予禁止。 龍蝦殼長未滿20公分者禁止採捕，係以試驗研究或養殖為目的且經本府核准者，不予禁止。 海膽不含刺殼長未滿8公分者禁止採捕，係以試驗研究或養殖為目的且經本府核准者，不予禁止。 麒麟菜自每年9月1日起至次年3月15日禁止採捕。 大法螺、珊瑚與礁石禁止採捕，係以試驗研究或養殖為目的且經本府核准者，不予禁止。 珊瑚礁魚類魚體長未滿20公分者禁止採捕，係以試驗研究或養殖為目的且經本府核准者，不予禁止。 禁止使用潛水器材採捕石花菜、麒麟菜、九孔、龍蝦、海膽、大法螺、珊瑚礁魚類、珊瑚與礁石等。 禁止以非釣具類漁具之漁船進入保育區範圍內作業。

《聯合報》報導，記者詢問保育區禁止捕撈等的意義，不就在於保護生態？ 詹順貴說，那要公告清楚。他強調，新北的新聞稿也只有說珊瑚豐富，新北市長「朱立倫的臉書有說保育區不能開發嗎？」

詹順貴也指出，在環評大會上，新北市府也有到場表示意見，但都是從空污的角度反對深澳電廠，可能有局部提到該處生態豐富問題，但並未針對該處是水產保育區，若新北市政府認為保育區很重要，應在法令上就限制行為先做公告。

為此，新北市政府發言人張其強回應，按照詹副署長的法律邏輯，「公告保育區的限制項目，只是禁止特定季節與特定水產生物的採集，沒有禁止開發行為」，那麼如果現在要在保育區內，蓋棟100層的海底大樓，也是可以的囉？這是什麼邏輯？

再者，依據市府公告項目，已寫明在保育區內投放人工魚礁等人工設施，應經市府同意，那麼比人工魚礁大上幾十倍的防波堤，市府沒有同意，當然就是禁止。

《聯合報》報導，內政部營建署表示，新北市劃設的瑞芳、貢寮、萬里保育區，是依照《漁業法》畫的，屬於一級環境敏感區，必須採取最高度的限制。

至於為什麼環評時沒有提出？營建署坦言，據了解整件事是在審查事後才有人提醒，在會議中都沒有資訊，看環保署副署長詹順貴在新聞說，新北市沒有提出不同的意見，也讓在場的同仁不知情當地就是瑞芳保育區。

營建署也進一步指出，深澳電廠雖然只有防波堤在保育區內，無論保育區是否要調整，電廠在內陸的開發地區也屬於海岸管理法的近岸海域，最終還是需要依照海岸管理法提送環境影響說明書審查。

而國民黨籍立委陳宜民也表示，將會在16日邀請環保署、台電針對此案進行報告，說清楚，講明白，是否未來相關的電廠、天然氣接收站，都可以肆意在保育區開發。

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核稿編輯：楊士範