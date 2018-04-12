替代「goo.gl」的八種短網址服務，可自訂網址甚至預覽圖

前幾日的新聞〈Google短網址即將關閉，但已經建立的goo.gl將永久有效〉，引起許多讀者的討論，Google的goo.gl是簡短、好用且穩定的短網址工具，如今要停止服務（雖然最久還可以使用到2019/3/30），大家便也開始思考有沒有可替換的工具。於是也有許多讀者在我的文章、臉書、郵件中，來訊提供他們的推薦選擇。

使用「短網址」，大概有兩種用途，第一種用途是「把網址縮短」，這樣一來有些很長的分享網址，就可以看起來簡潔一點。有時候短網址服務還提供了「自訂網址」的功能，讓你的網址看起來更清楚易懂。

第二種用途則是「社群分享最佳化」，例如可以追蹤統計短網址的點擊成效，或是讓臉書分享時有更好看的預覽圖，甚至是幫你做網址分流、不同頁面測試等等。

我整理了讀者來訊提供給我的各種短網址服務，不脫上述兩大用途，有些我自己也常常使用，有些我則尚未用過，或是只有簡單用過，但就以讀者的推薦，加上我自己的理解，幫大家整理簡單的特色介紹如下。

我自己原本其實就更常使用Bit.ly這個短網址服務，它的功能非常完整，有後台統計數據，可，而對我來說最大特色就是可以自訂中文短網址：「老師必備中文短網址！這樣縮網址讓簡報吸睛好互動」。

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有讀者來信跟我說，他一直最喜歡用的是TinyURL這個老牌的短網址工具，非常簡單，也不需註冊登入，直接輸入網址就可縮短，並且能自訂網址後綴，只是就沒有追蹤統計功能。

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有許多位讀者都跟我共同推薦「PicSee皮克看見」，他們說這是很多台灣YouTuber、新聞媒體、藝人喜歡使用的短網址服務，最大特色，就是他在縮短網址後，可以自訂預覽圖，讓YouTube在臉書上也有大圖顯示，或是讓你的貼文有自訂的圖片特效。

我自己其實沒有用過「PicSee皮克看見」，上網搜尋了一下，有看到2017年年底「PicSee皮克看見」在臉書上有一度被Facebook判定為有問題網址，這應該是使用者誤用導致的問題，目前看來問題應該已經解決。（參考：業務危機還是創新突破？談「PicSee皮克看見」最近的FB危機）

這類短網址服務用在社群分享時，會有個問題，就是短網址工具本身是中性的，但使用者可能拿來做一些違反社群條例的事情，而導致這個短網址工具本身被社群懲罰，這也是使用者運用時要注意的。

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Lihi.io不是一般的縮短網址服務，使用起來稍微複雜一點，但可以滿足特殊需求。Lihi.io讓你把多個不同頁面的網址，集合成一個短網址，當他人點擊短網址時，會自動幫你分流到不同頁面。

這可以幹嘛呢？例如我做了兩個產品頁，我可以用自動分流來做測試。或是要辦社群活動，可以像抽獎一樣，只要點同一個網址，就能隨機把使用者導入不同網頁。

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也有幾位讀者跟我推薦reurl，這是一個單純的縮短網址服務，如果你不登入使用，預設是看不到統計數據，別人也看不到你的。而他可以直接做最簡單最重要的兩件事：縮短網址、下載QRCode，網站還沒有廣告。

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6、PPT.cc：幫短網址加上密碼保護

補充網友回饋：根據讀者的進一步留言，提到這個縮網址服務好幾年前被PTT禁止的原因，看起來比我查到的還嚴重，我將大家的回饋也補充在此，並且先去掉這個網站的直接連結推薦。Cheng Min Yao提到：「ppt.cc當年是因為短網址後綴長度不足會被其他新建立短網址覆蓋，才被ptt禁用。」蕭逸凡提到：「PPT.cc不是ptt.cc他就是因為有一次出包網址都會被先轉去奇怪的地方，所以開始禁用。」

也有讀者說，他想要回頭去使用ppt.cc，這個網站應該跟PTT沒有直接關係，他的優點也是簡單易用，直接縮短網址，並且提供QRCode圖片。另外更有特色之處是加上了可以密碼保護的功能。

我自己也很少使用這個服務，上網查了一下，有看到好幾年前PTT禁止ppt.cc短網址的新聞，應該也跟使用者誤用有關，目前如何我則不清楚，因為我沒有使用PTT。

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這個服務的特色是，讓你用自己的網域名稱，來當作短網址的開頭，這樣更能彰顯自己的品牌，另外他也提供免費用戶一定的使用額度。操作方法可以參考免費資源網路社群的教學：「Rebrandly為你的品牌建立專屬免費短網址，可自定網域名稱」。

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最後，介紹一個很特殊的服務，利用短網址，你可以控制已經被打開網頁，並且「即時」的從A網頁換到B網頁，例如老師在課堂上教學時，可以用這個方式控制所有學生打開的網頁。教學可以參考：「Framote活著的縮網址，單一短網址控制多裝置開啟網頁」。

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以上，就是我整理讀者的推薦，以及加入我自己使用過的經驗，整理成一篇短網址工具的選擇清單。

都是短網址服務，但功能各異，有些是單純縮短網址，有些則要有統計追蹤，就看你的特殊需求是什麼，可以選擇最適合你的工具。

而如果你是社群小編，需要這類工具，還可以參考同樣適合社群小編的：「Listly自動抓取網頁轉成Excel表格！支援中文購物與資料網站」、「社群小編與部落格站長的圖片行銷必備10大免費工具」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航