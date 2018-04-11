無酬被拍長達16年，其中包括大量裸照：當日本情色攝影師荒木經惟「繆思」的代價

日本知名攝影師荒木經惟，多年來以大膽風格而聞名，常以性、綑綁作為拍攝主題，甚至有「相機即性器」的大膽言論。不過，近日與荒木合作16年、被外界喻為荒木「繆思」的模特兒KaoRi，卻在網誌上揭露自己長期受到荒木欺壓，沒有簽下合約，卻被荒木拍下大量的裸照，生活遭受威脅，甚至還有自殺的意圖。

「聽到我的快門聲，女人們就會想主動脫掉衣服」，荒木經惟說拍女人就像戀愛，她們會想讓你看她的全部，因為被女人愛撒謊、坦然背叛的企圖心深深吸引，將她們處在背叛邊緣的感覺捕捉下來，就是荒木經惟經典的鏡頭語言。同時，他也將花比擬為女性生殖器，認為枯萎、凋謝前的瀕死狀態，是最有情色感的畫面。

而荒木經惟的多產（出版了500多本書）、鮮明大膽的影像，也讓他成為世界知名的攝影師，作品在舊金山、芝加哥、荷蘭、德國、以色列等地有長期展覽，在全球藝術市場快報《Artnet》公佈的2015年全球藝術家關鍵字排行中，荒木經惟緊接在英國塗鴉藝術家班克斯（Banksy）和美國普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）之後，高居第三位。

不過4月1日，荒木經惟最愛用模特兒KaoRi，卻在社群網站「note」 上發表一篇名為《這些知識，真的是正確的嗎？》的長文，公開披露了與這位日本情色大師，不堪的糾葛。

KaoRi：以下是我的#MeToo故事

原本夢想成為舞蹈家，KaoRi意外從2001年開始與荒木經惟合作，直到2016年對方為她按下最後一次快門，兩人合作了16年，KaoRi被拍下無數跳舞、穿和服和裸體的照片，也被視為是荒木經惟的繆思。

KaoRi說， 曾經被媒體報導宣傳為荒木的搭檔、他的 繆思 ，因為說法很曖昧，一直被誤解，心裡覺得很無奈，也非常地害怕，但 還是想用自己的話，來陳述整件事情。她也說，「 如果我打破了我對攝影迷的夢想，我很抱歉。不管你信不信，只要你能把這當作他（荒木）對工作欣賞的觀點就足夠了。」

KaoRi 從2001年到2016年，擔任荒木先生的模特兒。她說這段時間裡，他們的關係就是攝影師和模特兒之間的關係，並非戀人關係。 她沒有去過他家，也沒有破壞過他的私人生活。

KaoRi說，當初自己只是被拍，完全不知道這些照片最終要用到哪裡，在攝影棚內跳舞、裸體、穿著和服，吃飯睡覺洗澡畫畫，都被他毫不保留地拍了下來。

以前在國外合作過的攝影師，會跟她簽攝影和出版同意書，拍好的照片也會給她看，不過剛開始和荒木經惟合作拍裸照的時候，得到的回覆卻是「荒木好像沒有這麼說過」「在日本好像都是如此」，她不疑有他，覺得「像荒木這樣的人，應該不會做什麼壞事吧」，卻讓自己的生活一步步走上崩壞。

Photo credit: Note 網誌截圖

荒木為了自己的攝影風格，常會在雜誌和電視採訪中說一些誇張的話，或是隨便製作寫真集、 DVD等商品進行販售，甚至沒有事前商量，就給寫真集起了一個叫《KaoRi的性愛日記》（KaoRi Sex Diary）的標題，讓她當眾擺出過分的姿勢，做出讓他覺得滿意的動作。甚至在眾目睽睽下，強迫她拍攝裸照。

「因為荒木的作品，我給公眾的印像是一位神秘、什麼都敢做的女人」

KaoRi說，很多人看過這些作品後再看她的眼神，都讓她非常心痛。有時候壓力太大，在街上、飛機上不時會暈倒，有不少日子，感覺閉上眼，自己就身處危險境地，感覺會被誰殺死。另外 ，她也遭遇過被人跟踪，或是有陌生人闖進家，將攝影集和垃圾都偷走，郵箱也被塞入帶有奇怪塗鴉的明信片等事件，發生還不止一次。

而當 KaoRi下定決心要結束這樣的關係， 又被荒木任性的做法破壞了。

「他把我稱呼為『老子的女人』，或是說『因為有 繆思 ，所以我不能死』，好像我是他最重要的女人」，不過也有些時候，KaoRi又被叫做「妓女」「連公寓都沒有必要買給她的女人」。

2016年2月，KaoRi終於忍不住，寫了一封信要求改善工作的環境，之後卻被迫簽了一份聲明，要她保證今後「不會做出一切有損於荒木事務所名譽，和妨礙其營業的行為」，6月，她被解雇，而因為沒有立下正式的合約，荒木說為她拍攝的照片，都是「私寫真」，是藝術，而不是生意，因此沒有規則，也不需要同意， 今後照片要如何處理，也沒有商議的必要。

作為一名模特兒，這16年我沒有積累到任何東西，什麼都沒有剩下

KaoRi說，她也曾想過要自殺，但從#MeToo運動中獲得了很多的勇氣。 希望大家不要成為帶著藝術的面具、在陰影裡苦惱的模特兒。也 希望這件事，成為大家思考攝影這門藝術的一個契機。

《Every Little d》2017年轉載的文章中指出，女性成了荒木經惟最引人入勝的主題，其一顰一笑都主宰著他的作品。荒木曾解釋為何他幾乎只拍攝女性，「不拍女人的攝影師不能被叫做攝影師，頂多只有1/3的份。她們能教你的比讀巴爾扎克的《人間喜劇》要多太多了。」

他把自己的相機比擬成陰道，當他在拍照時，他感覺就像人在相機裡頭，進到一個主題跟進到女人的身體裡是同等道理，他稱他的相機為「vagin-eye（暫譯：陰眼）」。他曾說：「我不是什麼偉大的攝影師，但我卻有非凡的主題，像是陽子（荒木的妻子）和KaoRi。」

不過，KaoRi在文章中也提到：「我 覺得荒木以他長期的經歷，特別是他從拍攝自己妻子的經驗中，應該會明白，隨著年齡的增長，女性的心境會發生變化，比如『不想被拍了，到此不想被公眾看到了』。」她說，因為荒木的盛名和影響力，對被拍攝的模特兒會 產生什麼樣的傷害，對他來說早都充耳不聞了。

「他一直把你當成一個物件，從來都不會想要改變自己的做法。」

關於日本的色情攝影，日本色情攝影師米原康正，也在接受潮流網站「Hypebeast」的訪問時表示：「在日本，女生如果被拍照其實是沒有自主權的，這反映了日本的父系霸權主義，『女性就應該百依百順』如詛咒般束縛著日本的女人，即便到了現在依然存在著這樣的觀念。有時候把女生拍得太有自己的個性，我反而會被那些女生的粉絲討厭。」

不過荒木經惟目前尚未針對此事出面說明。

而KaoRi的自白，也讓曾與荒木合作過的日本女星水原希子有所感觸。

《蘋果日報》報導，水原希子昨天在IG聲援表示：「KaoRi妳長久以來承受的痛苦，光是想像就讓人覺得心痛，很感謝妳能提出勇氣將一切公諸於世。希望這個業界的年輕模特兒，以及所有的男性，女性都能看到相關報導，模特兒不是東西，女性也不是性玩具，同樣身為人，就必須設身處地為別人著想。」

水原希子表示，她在20幾歲時拍攝某企業廣告，曾被要求上半身裸露以手遮胸入鏡拍照，拍攝當時攝影棚來了20幾個看似高層人員的男性，雖然她表示自己不想被看到裸露的樣子，但攝影師卻又以對方需要確認照片效果為由，無法請他們離開，她最後也因為這是工作無法拒絕，結果被迫在許多男性在場、眾目睽睽的情況下完成拍照。

她最後在文中也質問荒木經惟：「對你來說，女性究竟是什麼？有必要對KaoRi造成長期的精神壓力嗎？或許你根本就沒有察覺到這個狀況，我也曾好幾次與你合作拍攝，對於發生這樣的事，只能說非常地遺憾。」

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核稿編輯：楊士範