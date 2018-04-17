MIT經濟學家剖析財富分配不均，真正的原因是「數位科技」

文：鐵馬克（Max Tegmark）

就業機會和薪資待遇

本章到現在討論的課題，聚焦在人工智慧如何促成新產品、新服務的轉型過程，並且以負擔得起的價格，影響身為消費者的我們。換個角度來看，人工智慧又將在就業市場造成什麼樣的改變，進而影響身為勞動階級的我們？如果我們能找出透過自動化創造富裕，同時又不會讓人失去收入和使命的辦法，就有機會創造輕鬆寫意的美好未來，帶給每個人夢想中前所未有的富裕。對於這樣的願景，沒有多少人比我在麻省理工學院的同事、經濟學家布林優夫森（Erik Brynjolfsson）想得更透澈。雖然他總是衣著得體，但是內心深處依舊保有冰島人獨特的靈魂，前不久他為了更加融入商學院才略加修剪儀容，而我卻始終忘不了他一臉維京人式紅色虯髯大鬍的模樣。

所幸他腦海中狂野的想法並沒有跟著鬍子一起剔除，他還把自己對就業市場樂觀的期望稱做「數位雅典城」（Digital Athens）。古代的雅典公民之所以能享有民主、藝術和遊樂的安逸生活，主要因素不外乎是有一群奴隸代為從事勞動工作，所以我們為什麼不用具備人工智慧的機器人取代古代的奴隸，建立人人都能樂在其中的數位烏托邦？布林優夫森認為，以人工智慧推動經濟發展，不但能夠一方面消除工作的壓力和苦差事，另一方面如我們現在所願生產出各式各樣豐富的產品，更可以超乎現在消費者的想像，提供各種奇妙的新產品與新服務。

科技發展與分配不均

只要從現在起，我們每個人的薪資待遇都能逐年成長，將來就能走進布林優夫森描述的數位雅典城，讓每個人的工作量愈來愈少，生活水準愈來愈高，過著充裕休閒的生活。圖3.5顯示，美國自二次世界大戰後一直到1970年代，就是循這樣的模式發展：雖然收入分配有所不均，但是經濟大餅維持一路成長，幾乎雨露均霑的讓所有人都得到更多好處。不過布林優夫森等人開始注意到，自1970年代以後，事情發展有些不一樣了：

Photo Credit: 天下文化提供

圖3.5中的經濟規模雖然還是維持成長的趨勢，平均收入也跟著水漲船高，但是過去四十多年來成長的果實卻都流入最富有的一群人手中，甚至幾乎只進入最富有1%的人的口袋裡，而後頭90%的人卻發現自己的收入止步不前。如果我們把觀察指標從收入換成財富，分配不均惡化的情況會益發明顯：美國90%家庭在2012年的淨資產是八萬五千美元（跟二十五年前一模一樣），而最富有1%家庭的淨資產即便經過通貨膨脹，在這段期間的成長仍舊超過了一倍，達到一千四百萬美元。

以全球的角度來看，分配不均的差距更是極端。2013年全球排名後半段所有人（總共超過三十六億人）的整體財富，剛好跟全球前八名首富的財富旗鼓相當。這個統計數字完全應驗了「朱門酒肉臭，路有凍死骨」這句話。2015年在波多黎各的那場研討會上，布林優夫森語重心長的向各路人工智慧專家表示，他同意人工智慧和自動化技術的進步會讓經濟大餅愈做愈大，但是並沒有任何一條經濟定律能保證所有人都能獲利，就連是否能讓大多數人得利都得打上問號。

大多數經濟學家都同意，分配不均的現象愈來愈明顯，不過對於成因及未來發展趨勢的看法卻大相逕庭。政治立場傾向左派的人認為，全球化再加上對富人有利的減稅政策，是造成分配惡化的主因，而布林優夫和他在麻省理工學院的同事麥克費（Andrew McAfee）則認為真正的原因是另外一回事：科技發展。針對數位科技對分配不均的影響。他們提出三種不同的分析角度。

首先，科技發展使傳統工作由需要更高度技能的工作取代，因而凸顯教育的重要性：自1970年代中葉開始，順利畢業取得文憑的勞工薪資待遇提升了25%，而中學輟學的勞工平均而言則少了30%的薪資待遇。

其次，他們認為自從2000年開始，企業營利以前所未見的比率流向企業主，而不是往勞動階級移動——只要自動化的趨勢維持不變，不難想見擁有機器設備的人一定會分到比較多的經濟成果。在進入數位經濟的年代後，資本相對於勞力的優勢只會更為明顯，一如科技趨勢專家尼葛洛龐帝（Nicholas Negroponte）提出的觀點：這是由原子世界蛻變至位元世界的過程。現在不論是書本、電影還是稅務試算表都已經數位化，往世界各地多賣幾份商品所增加的成本趨近於零，而且還不用額外增聘員工。這個趨勢自然會讓投資人而不是員工取得大多數的收益，也能解釋為什麼底特律三大公司（通用汽車、福特汽車和克萊斯勒），2014年的合併營收幾乎和矽谷三大公司（Google、蘋果和臉書）不相上下，但是後者的員工人數不但只有前者的九分之一，在股市中的價值更是前者的三十倍以上。

第三，布林優夫森等人認為，超級巨星會比一般民眾更容易享有數位經濟的好處。哈利波特的作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）成為有史以來第一位晉升為億萬富翁的作家，她比莎士比亞更有錢的祕訣在於，她的故事內容可以用極低的成本轉換成文字、電影和遊戲等各種不同形式供世人傳頌。相同的道理，庫克（Scott Cook）藉由自己開發的稅務軟體TurboTax致富，這套軟體當然也異於一般人類的稅務會計，可以從網路上下載銷售。至於排名第十的稅務軟體，大多數人不管再便宜也沒多大意願使用，因此這個市場裡能容下的自然只剩下少數幾位超級巨星了。這就表示，全世界的父母如果建議孩子以成為下一個J.K.羅琳、吉賽兒．邦臣（Gisele Bundchen）、麥特戴蒙、C羅、歐普拉或是馬斯克的話，大概沒有哪個孩子會認真把這項建議當成可行的職涯策略。

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書籍介紹

本文摘錄自《Life 3.0：人工智慧時代，人類的蛻變與重生》，天下文化出版

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作者：鐵馬克（Max Tegmark）

譯者：陳以禮

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當超過人類智慧的人工智慧出現時，人類會變成怎樣？

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Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航