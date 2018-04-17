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MIT經濟學家剖析財富分配不均，真正的原因是「數位科技」
我們想讓你知道的是
政治立場傾向左派的人認為，全球化再加上對富人有利的減稅政策，是造成分配惡化的主因，而布林優夫和他在麻省理工學院的同事麥克費則認為真正的原因是另外一回事：科技發展。
文：鐵馬克（Max Tegmark）
就業機會和薪資待遇
本章到現在討論的課題，聚焦在人工智慧如何促成新產品、新服務的轉型過程，並且以負擔得起的價格，影響身為消費者的我們。換個角度來看，人工智慧又將在就業市場造成什麼樣的改變，進而影響身為勞動階級的我們？如果我們能找出透過自動化創造富裕，同時又不會讓人失去收入和使命的辦法，就有機會創造輕鬆寫意的美好未來，帶給每個人夢想中前所未有的富裕。對於這樣的願景，沒有多少人比我在麻省理工學院的同事、經濟學家布林優夫森（Erik Brynjolfsson）想得更透澈。雖然他總是衣著得體，但是內心深處依舊保有冰島人獨特的靈魂，前不久他為了更加融入商學院才略加修剪儀容，而我卻始終忘不了他一臉維京人式紅色虯髯大鬍的模樣。
所幸他腦海中狂野的想法並沒有跟著鬍子一起剔除，他還把自己對就業市場樂觀的期望稱做「數位雅典城」（Digital Athens）。古代的雅典公民之所以能享有民主、藝術和遊樂的安逸生活，主要因素不外乎是有一群奴隸代為從事勞動工作，所以我們為什麼不用具備人工智慧的機器人取代古代的奴隸，建立人人都能樂在其中的數位烏托邦？布林優夫森認為，以人工智慧推動經濟發展，不但能夠一方面消除工作的壓力和苦差事，另一方面如我們現在所願生產出各式各樣豐富的產品，更可以超乎現在消費者的想像，提供各種奇妙的新產品與新服務。
科技發展與分配不均
只要從現在起，我們每個人的薪資待遇都能逐年成長，將來就能走進布林優夫森描述的數位雅典城，讓每個人的工作量愈來愈少，生活水準愈來愈高，過著充裕休閒的生活。圖3.5顯示，美國自二次世界大戰後一直到1970年代，就是循這樣的模式發展：雖然收入分配有所不均，但是經濟大餅維持一路成長，幾乎雨露均霑的讓所有人都得到更多好處。不過布林優夫森等人開始注意到，自1970年代以後，事情發展有些不一樣了：
圖3.5中的經濟規模雖然還是維持成長的趨勢，平均收入也跟著水漲船高，但是過去四十多年來成長的果實卻都流入最富有的一群人手中，甚至幾乎只進入最富有1%的人的口袋裡，而後頭90%的人卻發現自己的收入止步不前。如果我們把觀察指標從收入換成財富，分配不均惡化的情況會益發明顯：美國90%家庭在2012年的淨資產是八萬五千美元（跟二十五年前一模一樣），而最富有1%家庭的淨資產即便經過通貨膨脹，在這段期間的成長仍舊超過了一倍，達到一千四百萬美元。
以全球的角度來看，分配不均的差距更是極端。2013年全球排名後半段所有人（總共超過三十六億人）的整體財富，剛好跟全球前八名首富的財富旗鼓相當。這個統計數字完全應驗了「朱門酒肉臭，路有凍死骨」這句話。2015年在波多黎各的那場研討會上，布林優夫森語重心長的向各路人工智慧專家表示，他同意人工智慧和自動化技術的進步會讓經濟大餅愈做愈大，但是並沒有任何一條經濟定律能保證所有人都能獲利，就連是否能讓大多數人得利都得打上問號。
大多數經濟學家都同意，分配不均的現象愈來愈明顯，不過對於成因及未來發展趨勢的看法卻大相逕庭。政治立場傾向左派的人認為，全球化再加上對富人有利的減稅政策，是造成分配惡化的主因，而布林優夫和他在麻省理工學院的同事麥克費（Andrew McAfee）則認為真正的原因是另外一回事：科技發展。針對數位科技對分配不均的影響。他們提出三種不同的分析角度。
首先，科技發展使傳統工作由需要更高度技能的工作取代，因而凸顯教育的重要性：自1970年代中葉開始，順利畢業取得文憑的勞工薪資待遇提升了25%，而中學輟學的勞工平均而言則少了30%的薪資待遇。
其次，他們認為自從2000年開始，企業營利以前所未見的比率流向企業主，而不是往勞動階級移動——只要自動化的趨勢維持不變，不難想見擁有機器設備的人一定會分到比較多的經濟成果。在進入數位經濟的年代後，資本相對於勞力的優勢只會更為明顯，一如科技趨勢專家尼葛洛龐帝（Nicholas Negroponte）提出的觀點：這是由原子世界蛻變至位元世界的過程。現在不論是書本、電影還是稅務試算表都已經數位化，往世界各地多賣幾份商品所增加的成本趨近於零，而且還不用額外增聘員工。這個趨勢自然會讓投資人而不是員工取得大多數的收益，也能解釋為什麼底特律三大公司（通用汽車、福特汽車和克萊斯勒），2014年的合併營收幾乎和矽谷三大公司（Google、蘋果和臉書）不相上下，但是後者的員工人數不但只有前者的九分之一，在股市中的價值更是前者的三十倍以上。
第三，布林優夫森等人認為，超級巨星會比一般民眾更容易享有數位經濟的好處。哈利波特的作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）成為有史以來第一位晉升為億萬富翁的作家，她比莎士比亞更有錢的祕訣在於，她的故事內容可以用極低的成本轉換成文字、電影和遊戲等各種不同形式供世人傳頌。相同的道理，庫克（Scott Cook）藉由自己開發的稅務軟體TurboTax致富，這套軟體當然也異於一般人類的稅務會計，可以從網路上下載銷售。至於排名第十的稅務軟體，大多數人不管再便宜也沒多大意願使用，因此這個市場裡能容下的自然只剩下少數幾位超級巨星了。這就表示，全世界的父母如果建議孩子以成為下一個J.K.羅琳、吉賽兒．邦臣（Gisele Bundchen）、麥特戴蒙、C羅、歐普拉或是馬斯克的話，大概沒有哪個孩子會認真把這項建議當成可行的職涯策略。
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書籍介紹
本文摘錄自《Life 3.0：人工智慧時代，人類的蛻變與重生》，天下文化出版
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作者：鐵馬克（Max Tegmark）
譯者：陳以禮
- 在人工智慧崛起的現在，你希望看見什麼樣的未來？
- 當超過人類智慧的人工智慧出現時，人類會變成怎樣？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航