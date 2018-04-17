身處多重「納許均衡」世界，加入超級人工智慧會如何攪亂均衡態勢？

文：鐵馬克（Max Tegmark）

賽局理論和權力架構

在我們這個宇宙中，什麼是生命的自然型態？是單極還是多元？是集權還是分權？走過先前一百三十八億年的演化後，這兩個問題的答案恐怕是「以上皆是」：我們可以找到明顯多元的情況，但是其中卻有一種有趣的分層機制。把各種能進行資訊處理的個體都納入考量：從細胞一直算到人體、組織、國家等等，不難發現這些個體都會在分層管控的權力機制中，進行既合作又競爭的運作。

細胞發覺合作的好處後，推展到極致，便形成人體這樣多細胞的生物體，並讓渡一部分權力給大腦中樞。有些人發覺合作的好處後，不論是形成部落、公司還是國家，也都會讓渡一部分的權力給酋長、老闆和政府。不同的團體，有時候也會選擇讓渡一部分的權力給監理機制，以改善彼此協調的成效，例如共享航權的航空聯盟，乃至於歐盟這種超越國家的大型組織皆屬之。

數學有個名為「賽局理論」的分支領域，用簡潔的方式，說明不同個體之間的合作，如果能達到所謂的「納許均衡」（Nash equilibrium），也就是此時任何一方如果改變原本的合作策略，結果只會更糟的話，彼此就會有進行合作的誘因。為了避免有人用欺騙的方式破壞有利於團體的合作，參與者就會有意願讓渡一部分權力給更高層級，在必要時出手懲罰虛與委蛇的投機份子。

譬如說，如果人民願意讓政府擁有執法的權力，則每個人都能得到集體的利益。同樣的，身體裡的細胞如果賦予免疫系統警戒的力量，殺死任何明顯採取不合作運動細胞（被病毒感染的細胞，或產生癌病變的細胞）的權力，則體內的細胞也都能得到共同的好處。類似的階層組織如果要維持穩定，不同層級之間的個體也要能達成納許均衡才行—要是政府沒辦法提供充分的好處讓民眾願意遵守規定，民眾就有可能不再合作而推翻政府。

在千變萬化的世界裡，不同形式的階層組織可能達成各種不同形式的納許均衡，有些可能朝向上下一條鞭的方向發展，有些可能讓其中的個體自由進出（像是大多數企業裡的員工），有些則可能極力避免讓個體出走（像是宗教團體），甚至是根本無法離開（比方說是北韓的人民，而你體內的細胞就更不用說了）。有時候，維繫階層組織的方式是透過威脅和恐嚇，有時候則誘之以利；有些階層組織，會讓下層個體以民主投票的方式影響上層的行為，有些階層組織則僅限於用勸說或傳遞訊息的方式，才會讓下情上達。

科技如何影響階層組織

我們目前所處的世界是多重納許均衡的多元世界，位於階層最頂端的是相互競爭的國家和跨國企業集團，科技水準也足以在單極世界中達到穩定的納許均衡。想像在另一個平行宇宙，地球上所有人都使用同一種語言、生活在同一種文化，彼此間的價值觀和富裕程度也相去不遠，並且由單一的全球政府負責扮演聯邦體制中的國家角色，其中沒有軍隊、只用警力維持治安。我們現有的科技水準，應該足以推動這個平行世界的運作——只是我們地球人應該沒有能力，或沒意願轉換到另一種維持平衡的體系中吧。

如果我們在現有世界階層組織的架構中，加入超級人工智慧，會怎樣攪亂既存的均衡態勢？首先，運輸和通訊技術一定會有明顯的突破性發展，所以歷史的大趨勢勢必會自然延續下去，在更遼闊的空間裡統整出新的階層架構——或許最終能橫跨整個太陽系、星系、超星系，乃至於整個廣袤的宇宙，這部分就留待第六章再行論述。

同時也會有去中心化的基本作用力持續運作：並不是每件事情都有必要跨越遠距離進行統整協調，這就好像史達林也不會想規定，每個蘇聯人該怎麼洗澡一樣。對超級人工智慧而言，物理定律會給定運輸和通訊技術所能發展的極限，這會讓階層中的最高層級不太可能事必躬親，巨細靡遺管到星球區域內大大小小的事務。仙女座星系的超級人工智慧不可能有效提點你日常生活該怎麼過，因為你起碼得等超過五百萬年（這是以光速讓訊息在地球與仙女座星系來回一趟所需的時間）才能接收到它的指示。不過要是把尺度縮小在地球範圍內，並以光速傳達訊息的話，來回一趟只需要0.1秒（相當於人類思考的時脈），所以掌控地球的人工智慧的確可以比照人類思考的速率，真正達到遍及全球的思考。

再換到另一個尺度來看，對於可以每十億分之一秒就執行一次運算（相當於現在一般電腦的時脈）的小規模人工智慧來講，0.1秒在它眼中就有如四個月帶給你的感受，所以掌控地球的人工智慧如要對小型人工智慧事事下指導棋，其荒謬性並不下於在你隨便採取任何行動之前，都要先等哥倫布年代的帆船往返大西洋替你傳達上級裁示一樣。

對任何想要掌控地球的人工智慧而言，物理因素產生的資訊傳遞時效限制，形成了棘手的挑戰，更遑論要掌控整個宇宙了。普羅米修斯當初在逃離牢房前已經設想過，要如何避免自己變得支離破碎，因此散布在世界各地電腦的人工智慧模組，都帶有重組成單一完整個體的誘因，並以達成此目標為行動方針。不過就跟歐米茄團隊要處理普羅米修斯不見得會接受控制一樣，普羅米修斯也必須設法讓每個分身不會和自己分道揚鑣。我們當然還不知道人工智慧可以控制的系統範圍有多大，不管是直接控制或透過某種合作階層組織達成間接控制，就算能迅速掌握世界、取得關鍵性策略優勢的超級人工智慧，也無法排除這個根本問題。

總而言之，未來要怎樣才能控制住超級人工智慧，無疑是異常複雜的問題，現在的我們當然還不知道答案是什麼，不論是朝向比較由上而下的專制獨裁，或比較朝向由下而上的方式讓個體發揮，都是未來可能的走向之一。

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書籍介紹

本文摘錄自《Life 3.0：人工智慧時代，人類的蛻變與重生》，天下文化出版

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作者：鐵馬克（Max Tegmark）

譯者：陳以禮

在人工智慧崛起的現在，你希望看見什麼樣的未來？

當超過人類智慧的人工智慧出現時，人類會變成怎樣？

人工智慧對犯罪、戰爭、司法、工作、社會將會造成什麼影響？又會帶給生而為人的我們什麼感受？

人工智慧崛起絕對會對我們未來造成根本性的改變，影響之大很有可能超越以往的任何一種科技，我們如何透過自動化變得更富裕，同時又不會造成失去所得、喪失人生目標的後果？

我們應該給下一代什麼樣的職涯建議？要如何讓未來的人工智慧系統變得更加可靠，能順利實現我們的理想，《Life 3.0》將讓你加入這個年代最重要的對話中。

毫不隱諱呈現這個最具爭議性話題的全方位觀點，舉凡超級人工智慧所代表的意義，意識究竟是怎麼一回事，甚至是宇宙生命發展最終的物理法則極限等，包羅萬象的豐富內容，盡皆收錄在《Life 3.0》中。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航