趙崇基談《中英街1號》：有演員拒演因為「耶穌教我們別跟當權者對抗」

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當趙崇基導演（Derek）談及《中英街1號》的故事框架，定位在三位年輕人的經歷，這種「政治大氣氛+ 青春故事」的撞碰，讓我特別好奇，在編導提煉與沉澱過程之中，背後有沒有其他電影作品，曾經令他深感共鳴？

Derek隨即提起《烈火暴潮》（The Strawberry Statement），這部電影雖然談的是1968年紐約哥倫比亞大學學運，但故事切入點正是大學生、年輕人，原本男主角只不過是在校園專心「媾女」（泡妞），結果碰上了反戰運動的大時代，碰巧受了女角影響，走進了運動的巨浪之中，並且親嚐受鎮壓的滋味，從而有了深刻的改變。

在分享《烈火暴潮》題材的時候，我能覺察到Derek有種激動，因為無論從製作《中英街1號》的源起、過程到現在，他牽掛心頭的，除了是電影作品本身，還有看待香港社會一脈相承的態度，而且從他口中一句說話知道了答案——「我視自己仍然是一名熱血青年」。

難怪，電影裏有幕出現一本書被用來「墊底」，就是近年逐漸得到關注的著作《民主在退潮》，Derek之所以挑選此書，正是因為香港社會同樣在此浪潮之中，而首當其衝的就是香港年輕人，又難怪，導演一再強調他不在乎老一輩的想法，關鍵是年輕人應該如何面對這個時代。

《中英街1號》黑白色有多方面寓意

面對政治巨浪卻不輕言放下原則的鬥志，Derek將這種態度以不同方式滲入了《中英街1號》。原來細問之下，整部電影採用黑白色，是有相關的幾重意義。

Derek：最起初我採用黑白色的原意，是出於實際考慮，一開始已知道在資金緊絀之下，黑白完全滿足了美術和時代背景，既可以遮瑕減輕後期製作成本，又應合六七題材。

所以問題涉及後半部分，期間我聽過不同意見，有朋友建議前半講六七時期採用黑白色，時間連接到現代便用回彩色，但我還是認為有點老土，而且令我感覺失去了一種態度。因為除了實際成本考慮，由六七轉至現代不同的政治浪潮，黑白的多重象徵性是能夠貫穿的，人們在亂局之中一樣面對黑白不分的社會，一樣要抵受灰暗的局面。全戲呈現黑白，等於多方面圓滿了作品和寓意。

的確，創作人對一部作品付出多少誠意，往往在細節之中可以得見。

Derek還記得在大阪亞洲電影節聽到評審一些意見，他們有認真比較《血觀音》與《中英街1號》，最後比較欣賞《中英街1號》的結構，看似簡單的故事情節，實質串連起來處理得有心思和細密，除了有兩個時代年輕人的經歷、時代對比，還有銜接兩段故事的細節；而評審認為《血觀音》偏向為技巧而技巧。

另外，不能遺漏的一件事，就是《中英街1號》的結局。

面對香港未來：在電影與現實，偏悲觀還是樂觀？

王：我看到從黑白畫面到故事脈絡的連接，儘管有不少灰暗的氣氛，不過，電影將近結局時，永權伯跟女主角的對話裏，尚未至於絕望。永權伯最終沒有燃點石油汽罐自殺，並願意想辦法耕種，讓香港人繼續有本地疏菜吃，安慰女主角即使一切過後好像沒有換來成果，亦非毫無意義。在我眼中，結局算是灰暗得來，並不完全陷入絕望和悲觀。

Derek：可以這樣說，其實，六七是過去了的事，跟現代年輕人參與社運，或守住一塊田的重大分別，就是我們當下只能盡力去做，始終無法預知未來。用存在主義的角度看，面對的時局無論如何悲觀，我們主觀的態度也要積極，正如故事裏的永權伯，他還有個孫，至少那個孫就給予他積極的理由。

不過說實話，永權伯那種也稱不上積極樂觀，因為單單做好自己本份，像部分社會人士主張以生活行者的方式帶來變革，依然是過於消極被動，好像大家選擇信佛出家一樣，我不是批評這些做法，而是不認為可以僅僅靠此便真的帶來重要改變。

王：態度積極和設法行動，我也認為很重要，但是，當時局變得十分惡劣的時候，人們承受傷害的程度也更大。留意到坊間對於香港前路，有過兩極撕裂的情況，一邊認為要徹底堅守原則，另一邊認為策略要夠靈活變通。你怎麼看，會否認為採用策略等同於放棄原則投降？

Derek：我認為重點是不可以主動放棄原則，策略可以講，但要夠說服力，因為至少要令我們清楚帶來甚麼影響。就正如之前香港人回顧的邱吉爾，邱吉爾也不會拒絕跟希特拉談判，站在當時的形勢，邱吉爾有談判的想法是無錯的，只是他最後分析清楚影響，決定先戰鬥了再說。我們一樣會為邱吉爾的努力而感動，不會因為他有想過談判的念頭而否定他。所以弄清楚一種做法很重要。

趙導演是個不輕言放棄原則的人，這種硬朗的態度，也一如他在製作《中英街1號》時，不管如何見步行步、歷盡辛酸，仍抱著堅持到底的鬥志。那些辛酸，除了石中英提供資金方面有落差，還有邀請演員參與（註：因申請電影發展基金遭拒，原初包括石中英在內的兩個投資單位決定減低投資額）。

回憶當初，有演員表示電影題材敏感拒參與

Derek：有些演員一聽《中英街1號》牽涉政治題材，怕敏感影響日後工作，便斷然拒絕，有一位甚至以宗教信仰的理由拒絕，跟我說：「耶穌教導我們不可跟當權者對抗」，聽了簡直驚嘆。完成作品後，本有宣傳公司喜歡這部電影，但認為題材敏感，要開會之後才能決定。幸好，這情況之下，依然有這部電影的演員支持，有些幕後製作人員願意匿名參與，每位甘願承受壓力合作的所有人，無論在那一部分付出，我通通對他們都心存感激。

即使這樣，我還是感到Derek懷抱著積極的態度回望這一切，原因很簡單，他依然心存良好願望，認為無論在投資人、演員、取景、電影發展基金遇上的種種困難，比較大機會是大家先「自我審查」，未必是社會有何實質收緊；當然，仍無法完全去除各種揣測，實在有太多跡象，令人感覺製作電影期間許多問題之所以出現，「有可能、或者、如果」是出於政治因素，假如真是這樣，在香港發生叫人難以接受。

更感誇張的是，若我們本已不樂見早前電影《十年》蒙受一定的政治壓力，而《中英街1號》的內容根本遠比《十年》溫和得多，若香港電影接二連三承受不必要的政治壓力，這將會是令人感到懼怕的氣氛。

韓國逆權系列雖受歡迎，但趙導演更愛《竊聽者》的表達手法

香港的情況，令我感覺跟韓國的電影創作形成鮮明對比。當香港在一些政治題材電影遭受不同波折之際，反之，近年韓國「逆權」電影系列備受注目與好評，愈來愈多掌聲，我倒想了解一下Derek的看法。

Derek坦言韓國電影太過側重商業的催淚效果，對白非常煽情，演員在電影中往往表現情緒高漲，這種風格感覺一般，倒是較喜歡冷靜一點的故事鋪陳手法。

他認為，德國電影《竊聽者》（Das Leben der Anderen）的做法非常好，看過的朋友應該知道，這部作品中的主要角色，重點不在於倚靠煽情的對白，去表達內心的情緒和價值觀，而是具體演繹身陷一個情境之中的各種反應，讓大家感受和明白整個故事如何發展，這才是他特別喜歡的電影。

確實，《竊聽者》我只看過一次，至今仍深刻記得重要情節，到談話的最後提到這部電影，頓時勾起我一些回憶與共鳴。

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