罐頭笑聲、威廉尖叫——好萊塢最愛用的十大音效

好萊塢電影總是喜歡一些陳腔濫調的劇情，包括在動作片中，英雄總是能神奇地避開了每一顆子彈；或是在情境喜劇中，胖老公總是能抱得美嬌娘歸。而不只是劇情，好萊塢的陳腔濫調也延續到音效上，以下介紹在好萊塢電影中過度使用的十大音效，你能認得幾個呢？

1. 罐頭笑聲（Canned Laughter）

罐頭笑聲又被稱為背景笑聲，是指在「觀眾應該笑」的片段插入預先錄製好的笑聲，這種笑聲最先被使用在美國電視情景喜劇上，後來也常被綜藝節目拿來使用。按照「罐頭」的美式英文則稱為「can」。由於錄製好了的笑聲、音樂等等，播出來總是千篇一律。就好像罐頭食品吃起來總是同一味道一樣。所以，那樣的笑聲和音樂才被稱為「canned laughter」。

罐頭笑聲最早被使用在50年代，到現在仍為許多人詬病，認為安插這種笑聲是侮辱觀眾的智商，但仍然有許多製作人考慮到群眾觀影的體驗，認為仍需要安插罐頭笑聲來製作笑點，但隨著時代變遷，曾經是喜劇標準配備的罐頭笑聲已越來越少見，大部分的喜劇片已經不再使用這種笑聲了。作家恰克・帕拉尼克（Chuck Palahniuk）曾在他2002年的小說《搖籃曲》（Lullaby）中寫道：「電視上的大多數背景笑聲都是在20世紀50年代錄製的。如今，大多數發出這些笑聲的人都已經去世了。」

不過像是美劇宅男行不行（The Big Bang Theory）仍使用了不少罐頭笑聲，但這些笑聲都是另外用喜劇演員瑞吉・葛文（Ricky Gervais）錄製的版本。雖然早期的罐頭笑聲幾乎消聲匿跡，不過罐頭笑聲在不同的需求與情境下，仍會以各種不同的形式呈現。

2. 威廉尖叫（Wilhelm scream）

威廉尖叫是一個影視劇常用聲音效果，從1951年的電影《軍鼓》起，被用於超過360部影片中。該聲效常用於角色被槍擊，從高處摔落，或被爆炸拋出時。該尖叫聲最可能的來源是演員及歌手謝爾比・伍利，得名於1953年西部片《飛沙河襲擊》中的一個角色士兵威廉，他在片中被箭矢擊中。

儘管該片是歷史上第三部採用此聲效的電影，但這是取自華納兄弟聲音效果資料館的第一次使用。威廉尖叫被用於《星際大戰》系列、《魔戒》三部曲、《印第安納・瓊斯》系列、迪士尼動畫片以及其他熱門電影、電視劇和電腦遊戲中後，取得了新的流行度（該聲效的使用成為了一種內部笑話），包括《星際大戰》導演喬治・盧卡斯，《追殺比爾》導演昆汀・塔倫提諾，《怪奇孤兒院》導演提姆・波頓和《魔戒》導演彼得・傑克森在內的一些導演喜歡將威廉尖叫併入電影中，就像電影中的「開玩笑」一樣。

3. 豪威尖叫（Howie Scream）

豪威尖叫第一次出現在1980年的電影《第九形態》中，音效的名稱是參考Howie Long在吳宇森電影《斷箭》中死亡的叫聲。豪威尖叫經常被使用在電影、電視和遊戲中，在《美國隊長：復仇者先鋒》、《開麥拉驚魂》，以及吳宇森導演的《變臉》也都使用了豪威尖叫。

4. 城堡的雷聲（Castle Thunder）

城堡的雷聲最先是被使用在1931年的電影《科學怪人》中，通常是一連串的雷擊伴隨著暴風雨的聲音。雖然這個音效現在已經很少被使用了，但還是能在迪士尼等卡通中聽到，最具代表性的是《史酷比》影集，在迪士尼樂園的《鬼屋》也能聽見這個音效。

5. 紅尾鵟叫（Red-Tailed Hawk）

當你在電影或電視上聽到老鷹的叫聲時，有99%的機率你聽到的其實是紅尾鵟的叫聲。甚至在美國著名脫口秀《The Colbert Report》中都是使用紅尾鵟的叫聲代替老鷹的叫聲，因為真正的老鷹叫聲比我們想像的實在是可愛太多了！

6. 迪迪笑 （Diddy Laugh）

迪迪笑最早是被使用在任天堂《迪迪金剛賽車》的遊戲開頭，後來廣泛地被當作罐頭音效代表小孩的笑聲。甚至有一個網站專門分類、記錄各式各樣的迪迪笑。

7. 環球電話聲（The Universal Telephone Ring）

環球電話聲最常被使用在由環球影業製作的電影和影集中，從1970年代至1980年代，包括電影《洛克福德檔案》、《天才小麻煩》、影集《玄機妙算》、影集《天龍特攻隊》、電影《夏威夷之虎》等等。由於現在已經沒有這種電話聲了，這種電話音效也鮮少被使用，除非電影的時代背景是設定在70、80年代，像是2004年的電影《銀幕大角頭》，因為電影的時代背景是1970年，所以就很適合使用這種電話音效。

8. 碰一聲！（BRAAAM！）

BRAAAM在電影《全面啟動》被大量的使用，所以又被稱為「全面啟動音效」，這音效常被用來做為各種預兆的暗示，在《全面啟動》之後，BRAAAM就常被用在預告片中，尤其是在暑期上檔的鉅片。包括《復仇者聯盟》、《變形金剛》、《星際效應》等。

9. 淡出音效（Winding Down）

Winding Down也過度被使用在動作片的預告片中，是一種貝斯的低音滑音（low bass slide），也被用在《玩命關頭》、《蜘蛛人：驚奇再起2：電光之戰》、《忍者龜》、《復仇者聯盟》等電影的預告片中。

10. 驚呼聲（Gasp）

Gasp最常被用在實境電視秀中，包括《廚神當道》和《美國達人秀》，用來代表群眾的驚呼聲，《廚神當道》甚至在短短的一分鐘內就用了三次這個音效，在箱子的內容物揭曉的時候就會出現一次驚呼聲！

本文由加點音樂授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航