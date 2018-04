滿滿彩蛋！《一級玩家》經典配樂大亂鬥

如果你是一個電影迷,《一級玩家》(Ready Player One)應該會讓你大呼過癮!它結合了科技與流行文化,裡面有好多電影、動漫宅知識,尤其是在90年代前出生的人,這部電影完全就是成長記憶的大亂鬥。

許多經典角色出現包括《半夜鬼上床》的佛萊迪、《回到未來》的時光機老車、《瘋狂麥斯》、《魔戒》,甚至連鬼娃恰吉在戲中也有令人笑掉大牙的登場,彩蛋連連讓人找不完。不僅劇情、出場角色與場景精彩,連音樂也同樣向許多80、90年代的流行文化致敬!加點音樂從預告片和主題曲釋出後就非常期待,看完試映之後,裡面的流行文化彩蛋真的好有趣,配樂迷小編也聽到好多經典的歌曲,立刻和大家分享!

從預告片就讓觀眾超期待!80年代經典歌曲連發

《一級玩家》故事背景設定在2045年,沉迷於VR虛擬世界的窮少年,在得知遊戲創辦人逝世後留下遺囑,將億萬遺產彩蛋藏在遊戲之中,找到彩蛋的人便可以成為億萬富翁,於是主角就開始展開一場虛擬的尋寶大戰。

官方釋出的首隻預告片從主角戴上VR眼鏡後,以英國電子音樂團體Depeche Mode的〈World In My eyes〉作為開場,歌詞所描述的畫面和電影有異曲同工之妙,「"Let me take you on a trip, Around the world and back, And you won’t have to move You just sit still….」 馬上將觀眾帶往虛擬世界。緊接著在轉折處,Van Helan經典的〈Jump〉將整部預告片帶入高潮。這首歌在過去的影視作品內,也曾經被大量使用,不管是電影預告、電影本身或是日劇、運動賽事等地方都常常能聽到這首歌,在許多80年代的歌曲中,〈Jump〉絕對是名列前茅的經典歌曲。

除此之外,挪威樂團A-ha的〈Take On Me〉和加拿大前衛搖滾團體Rush的〈Tom Sawyer〉也同樣被使用在預告片中,至於有幾首實際被放在電影裡?在此就賣個關子,大家進電影院看就知道了!光預告片就讓人大呼過癮了是吧!但在電影中,彩蛋的數量是預告的好幾倍呢!以下為大家介紹幾個電影中跟音樂有關的彩蛋,如果你想擁有驚喜連連的觀影體驗,下面的部分等看完電影再來回顧也不遲喔!

大亂鬥!考驗配樂功力 《回到未來》作曲家挑大樑

這部片中有超多熟悉的角色,包括《星際爭霸》中的星際狂熱者、《侏羅紀公園》的暴龍、遊戲《鬥陣特攻》中的天使、《聖戰士》中的紅獅,甚至有春麗、鋼彈、鬼娃恰吉、金剛、Hello Kitty 以及酷企鵝⋯⋯,堪稱電影史上最強的大亂鬥了吧!這部集結導演畢生精華和拍攝難度的電影,對配樂來說同樣也是一大挑戰,這些令人眼花撩亂的鋪梗,作曲家必須把不同的角色、場景的配樂完美融合在電影中。

本片的配樂請到《回到未來》三部曲的作曲家Alan Silvestri來創作,這也是他第一次和導演Steven Spielberg合作。這部片中有不少屬於《回到未來》的彩蛋,由曾經寫出《回到未來》主題曲的他來譜寫是最適合不過啦!除了原創配樂,作曲家更是費盡不少心思讓配樂融入複雜交錯的場景和角色中,有許多角色一登場,就會忍不住驚呼:「天啊!連這個都有。」角色出來,連BGM都跟著登場,實在是太驚喜了。

雖然本片有許多向經典角色致敬的橋段,但導演也曾表示Alan Silvestri所創作的配樂完全是獨一無二、令人陶醉的原創作品,透過Alan Silvestri的精心編排,讓觀眾在為電影中充滿未來感的虛擬世界驚嘆之餘,還能有穿越時空回到過去的錯覺。以下就列舉幾個和音樂有關的彩蛋。

回到未來

自己過去創作的歌曲融合在新作品中!Alan Silvestri在《回到未來》的時光機汽車登場時,加入〈DeLorean Reveal〉的旋律,這音樂也融合在《一級玩家》原聲帶第五首喔!

哥吉拉

電影中,有一段壞蛋在虛擬世界中變身哥吉拉的戰鬥畫面,哥吉拉伴隨著經典BGM登場,讓全場驚喜不已,太熱血了!這段主題旋律收錄在原聲帶第13首。

金剛

巨大的金剛在虛擬世界的賽車比賽中,負責最壓軸的巨型障礙。當金剛一登場,電影的危機感也跟著高漲起來了,到底,主角要怎麼樣才能通過這個障礙,獲得第一把鑰匙呢?這是作曲家Max Steiner在1933年為電影《金剛》創作的配樂,至今仍歷久不衰呢!這段音樂同樣也收錄在原聲帶第三首。

鬼店

在《一級玩家》看到什麼都不意外,但竟然有恐怖片《鬼店》的經典場景,同樣讓人忍不住「WOW!」一聲,連音樂也使用的很到位!彩蛋非常多,推薦大家直接進電影院尋寶。本片預計在3月30日於全台各大戲院上映,電影原聲帶也將在同天發行喔!

