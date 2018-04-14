《百年孤寂》要寫的，是回歸到理性橫掃全球之前的魔幻世界

文：楊照

解釋因果的平等規則

賈西亞．馬奎斯從外祖母那裡承襲下來的那個世界，裡面有很多規則，但是這些規則都不是鐵律，不是絕對顛撲不破的。非理性或者該說前理性的世界中，最有趣的現象正是──所有的預言都是對的。怎麼可能所有的預言都是對的呢？因為當現實沒有依照預言發生時，人們總能夠找到、或發明另外一套規則來解釋為什麼該發生的沒有發生。

例如說走在路上，我看到一片葉子用奇特的方式旋轉落下，啊，這意味著明天有錢會進來，剛好有一個傢伙欠我錢，於是我有充分理由預知明天他會還錢。

到了第二天，他沒有還。所以預言失靈、預兆錯誤了吧？不見得，因為我會想起來，還有一條規則，是關於日出時間的，如果那天的日出時間早於五點半，那麼財運會變差。查查當天的日出時間，唉，果然早於五點半。

那個世界有著各式各樣的規則，管轄應該要發生的事。這些規則是平行並列的，東一條西一條，沒有整合，也無法整合。因而全部規則加在一起，仍然無法告訴你什麼事一定發生，什麼事絕對不會。童年的賈西亞．馬奎斯就活在這樣的一個世界裡，所有被拿來解釋因果的規則，彼此都是平等的。

理性發達之後，科學就取得了高度的權威先行性，科學占據了比其他信念更高的地位，為我們解釋各種現象。科學以外的解釋，就只能運用於科學無法充分解釋的範圍。然而在一個科學權威尚未形成的世界，有著五花八門的道理，競爭提供對事物現象的解釋。每個解釋聽起來都滿有道理的，都和現實經驗有一定程度的對應，但也都有點怪怪的，無法和現實經驗完全密合。因而在那個世界裡，一旦有了新鮮的現象冒出來，就會刺激高度的騷動（excitement）。那樣的新鮮事物是真正的新鮮，那樣的興奮是真正的興奮，不只是這項事物我們沒看過，而且它背後的道理我們也沒想過。更重要的是，任何新鮮事物加進這個世界裡，這個世界都要因此改變其解釋架構。

賈西亞．馬奎斯的回憶和小說中，都出現過這樣的情景──一場巨大的蝗災過去了，村民們為了讓自己從巨大的災難甦醒回來，就辦了一場狂歡節（carnival）。附近村鎮的人都來參加這場狂歡節，狂歡節中最引人注意的是吉普賽人。不曉得從哪裡得知消息的吉普賽人帶著各式各樣的東西出現了。

吉普賽人賣一種「馬古阿鳥粉」，那是專門對付不順從的女人的，如果家裡的女人不聽話，很凶很壞，就把這個「馬古阿鳥粉」買回家去。吉普賽人賣一種看上去像果子般的東西，賣的人說那是「野鹿眼」，抓到野生的鹿，把牠的眼睛摘下來可以用來止血。吉普賽人賣的四瓣乾切檸檬，可以用來逃避妖術。吉普賽人還賣「聖波洛尼亞大牙」，那是一種看起來像牙齒的東西，其特殊的、明確的用途是幫助人擲骰子時擲出較好的點數。

吉普賽人賣風乾的狐狸骸骨，記得種田時要帶著，可以幫助農作成長。如果你是要去跟人家打架，或是去參加摔角，吉普賽人會賣你另外一種東西讓你帶著──貼在十字架上的死嬰。晚上走路時，如果要避免遇到不認識的幽靈，避免不認識的幽靈來糾纏，那就應該跟吉普賽人買蝙蝠血。

吉普賽人帶來各式各樣稀奇古怪的東西，總體來說，這些吉普賽人在狂歡節上真正賣的是藏在這些物件背後，看不到碰不到的，對世界的解釋。解釋世界當中的特殊因果，什麼樣的東西會引發、帶來什麼，什麼樣的因會產生什麼樣的果，真正吸引人們的，是那些不尋常的因果環節。

展示奇蹟的本事

我們今天聽到這樣的事，很容易以「迷信」一筆帶過，或者對這些江湖郎中、江湖術士嗤之以鼻。然而江湖郎中、江湖術士在那樣的社會裡絕對必要，他們不斷在提供、發明關於世界的種種解釋。當然有些人在解釋世界這件事上，擁有比郎中、術士高一點的權威，例如神父，神父說這個世界是由上帝創造的、上帝管轄的。然而在賈西亞．馬奎斯成長的大環境裡，在拉丁美洲的天主教傳統中，甚至連神父、傳教士用來說服人們相信其解釋時所用的手法，都沾染了濃厚的江湖郎中、江湖術士的色彩。他們能夠用來說服一般人相信上帝的手段，不是讀聖經，不是做彌撒，更不可能是經義問答。要讓所有人相信上帝，最重要的方式就是展示奇蹟。拉丁美洲的天主教會極度強調奇蹟的重要性，教會中的神父因而也就具備了許多創造奇蹟的本事。

拉丁美洲的狂歡節中，走在最前面的通常是十字架。跟在十字架後面，是可以當場表演奇蹟的神父。他們可以在眾人面前讓自己騰空飛起。「來，告訴我有誰敢不相信上帝嗎？不相信上帝的，請看這裡，眼睛不要轉啊，小朋友，你敢不相信上帝？那就看著啊，我飛給你看！」這簡直就和路邊的魔術師沒有兩樣了。

賈西亞．馬奎斯小時候就曾被這樣表演奇蹟的神父嚇到過。

外祖母認為小賈西亞．馬奎斯不夠篤信上帝，就把他帶去找一個神父，那個神父對小男孩說：「眼睛瞪著我，看著我，不要動，看著我的腳。」然後他的腳突然離地，人就飛起來了。目睹這一幕後，賈西亞．馬奎斯從此害怕上帝，怕得不得了。每一個神父都有自己的把戲，有各種不同的花樣。例如要人先盯著十字架，然後閉上眼睛，再馬上張開眼睛，就看到原本乾乾淨淨的十字架上，突然有一道血流淌下來。

本質上，神父和吉普賽人其實是同一種人。他們都用「壯觀的表演」（spectacular performance）來說服大家接受他們對這個世界的解釋，承認他們解釋世界的權力。這樣的現象，過去曾經普遍地存在於人類社會，然而奇異的是，到了二十世紀，當理性已經如此巨大，已經戰勝、征服了那麼多地方，竟然還有如此素樸的現象存留著，管轄著拉丁美洲眾多人口的生活。

魔幻寫實的起點

了解這個背景，我們就能充分理解，為什麼《百年孤寂》會如此開頭：「許多年後，當邦迪亞上校……」，接下來，最重要的這段話說：「那時馬康多是個二十多戶人家的小村子……房屋沿河岸建起……澄清河水在光潔的石塊上流瀉，河床上那些白而大的石塊像史前時代怪獸的巨蛋，這是個嶄新的天地，許多東西都還沒有命名，想要述說還得用手指去指，每年三月總有一戶衣著破舊的吉普賽人到來。」由吉普賽人帶進來的兩大塊磁鐵，好玩得不得了，邦迪亞上校看到那大磁鐵，冒出了念頭，要用大磁鐵把地裡的黃金吸上來，沒有能吸出黃金來，他又拿磁鐵去換了別的東西。

《百年孤寂》要寫的，是回歸到理性橫掃全球之前的一種狀態，一種還沒有完全被理性整理解釋的狀態。賈西亞．馬奎斯要去逼視並描述那樣的狀態。這是一項英勇的嘗試，因為難度極高。比較容易的方式當然是接受已有的解釋，接受別人給我們，也已經有很多人相信的解釋。賈西亞．馬奎斯不走這樣容易的路，他要用文字帶領讀者回到那個沒有明確答案，依然充滿不安全感，感覺上幾乎所有事情都還有可能發生的那樣的時代、那樣的氣氛，他要告訴讀者在那樣的時代、那樣的氣氛中，發生了什麼。

這是《百年孤寂》的起點，也是「魔幻寫實」（Magic Realism）的起點，更是使得「魔幻寫實」與《百年孤寂》能夠橫掃國際文壇的起點。什麼是「魔幻寫實」？最簡單的說法是「看起來真實的魔幻景象」，沒錯，不過這樣說只是把四個字拆開來講而已。應該要強調的重點是：「魔幻寫實」必須建立在一個感受或信念的基礎上，也是人要願意或被誘惑回到那種狀態中，接受《百年孤寂》的這個開端──「那是一個嶄新的天地，許多事情、許多事物還沒有命名，你必須用手指去指。」這是最關鍵的。

「魔幻寫實」由拉丁美洲開始，藉著像卡洛斯．富恩特斯（Carlos Fuente Macías）和賈西亞．馬奎斯等小說家的優秀作品，流傳到拉美以外的地區，引來了眾多的模仿者與模仿作品。當全世界都在寫「魔幻寫實」小說時，我們就可以更清楚地看出，拉丁美洲的「原汁原味」畢竟不一樣。其他地方的模仿者，始終沒有辦法讓自己進入那個魔幻世界裡，真正感覺到「走經屋內轉角，很有可能就會碰到死去了的姨婆」。其他地方的作者沒辦法讓自己「返祖」到接受那些非理性、違背理性的事，真的會發生，而且真的發生了，不只是存在於人的自主或不自主幻想幻覺裡。其他地區的作者寫不出拉丁美洲那樣一個什麼事都還可能發生，缺乏理性保護，極度不安全的世界。

賈西亞．馬奎斯的成長背景當然很重要。那個背景環境有許多和我們很不一樣的條件，把他拉進那不安全的存在中，又幫助他度過不安，沒有發瘋。例如理性化的社會中，文學不太會和妓院扯上關係，但是在賈西亞．馬奎斯的小說寫作過程，妓院，作為一個社會機構、也作為一個生命主題，卻不斷反覆出現。

賈西亞．馬奎斯年輕時，真的曾經長期住在妓院裡。在《沒人寫信給上校》裡，他寫過一個令人難忘的老鴇，她引誘了一群年輕人到她的妓院去，她看待這些年輕人，一方面是顧客，一方面又是孩子。讓這些年輕人在妓院裡胡搞了一陣子，她會關心地對他們說：「功課做了沒？飯吃了沒？這兩顆維他命給我吞下去！」這是很奇怪的關係，難以理解，但卻又那麼具有說服力。

相關書摘 ►《百年孤寂》以馬康多作為拉丁美洲的隱喻，這裡的人受到詛咒

書籍介紹

本文摘錄自《馬奎斯與他的百年孤寂：活著是為了說故事》，本事出版

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作者：楊照

這本書終於讓我讀懂了《百年孤寂》！

國內專為馬奎斯作品量身打造的解讀專著，

給了我們重讀／初讀《百年孤寂》的理由。

《百年孤寂》是一本奇書，裡面有許多美麗卻難懂的隱喻。閱讀賈西亞・馬奎斯，就像走進一座迷宮，沿途的路標和風景讓人目眩神迷，大歎滿足，卻往往不知該怎麼出去。迷宮中有許多讓你停下、轉彎，或者原地打轉的機關，都是賈西亞・馬奎斯埋下的伏筆與提示。

楊照拿著線頭，帶領我們走進馬奎斯團團圍繞的迷宮。藉著講述南美洲內戰和政治背景、馬奎斯獨特的童年養成，福克納如何影響了馬奎斯的創作，馬奎斯擔任記者時觀察到的各地荒謬民情……楊照不厭其煩，將所有繁複的線索一一收集，耙梳，引證，指出馬奎斯這部悲觀的命運之書，不僅是邦迪亞家族六代的故事，也是一則南美歷史的隱喻。

如果說《百年孤寂》是一部奇書，本書便是解讀此書不可或缺的鑰匙。為《百年孤寂》提供了入口， 深入耙梳了馬奎斯的養成背景，以及拉丁美洲一世紀的命運，搭起閱讀《百年孤寂》的橋梁。

關於賈西亞・馬奎斯的《百年孤寂》

這塊土地的命運無法改變。這群人的結局已被決定。但有個小說家寫了這麼一部悲觀的奇書，為我們在黑暗中開啟了一絲希望。

賈西亞・馬奎斯，一九八二年諾貝爾文學獎得主，他的《百年孤寂》是魔幻寫實主義的最佳代表，為二十世紀文學投下最強烈震撼的奇書。

賈西亞・馬奎斯在這部小說中，寫出了一個活人與死人並存的世界，藉由邦迪亞家族的興衰，反映了哥倫比亞百年以來的紛擾歷史。誠如他自己所言，他的小說並非完全虛構，一切皆有事實作為基礎，《百年孤寂》不但是拉丁美洲歷史的縮影，表現了第三世界國家的具體處境，他筆下所描寫的孤寂與徒勞，更深刻地觸及了我們的人生狀態。

Photo Credit: 本事出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九