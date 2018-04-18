穆斯林國家為貓癡狂，卻不喜歡會流口水的狗狗

中東世界，或著這麼說吧，穆斯林的世界裡，對貓咪的寵愛可以說是無微不至。關於中東世界的人會這麼愛貓，有幾個傳說故事可以讓我們略窺一二。

首先是在伊斯蘭文化以前，中東一代也被古埃及人統治了很長一段時間，古埃及人愛貓的傳說甚多，除了有名的貓神芭絲特（Bastet）外，更謠傳在埃及有一場戰爭中，因為敵軍大量的把貓屍丟入埃及軍隊中，導致埃及人傷心欲絕而大敗。也有一說是某次部族戰爭中，其中ㄧ方在盾牌上畫上貓咪圖案，另一方因為看到貓咪捨不得攻擊就這樣全軍潰敗了

總之，就是為一個為貓而癡狂的民族。

除了這些從古埃及來的影響外，最直接的大概就是因為穆斯林的最後一位先知穆罕默德了。相傳先知穆罕默德非常的愛護動物，尤其是貓。某次一隻小貓趴在先知的長袍上呼呼大睡，先知為了離開時不吵醒可愛的小喵皇，於是把袍子給割了下來讓小貓繼續熟睡，然後才逕自離開。如此愛貓的舉動，想必也對日後穆斯林們有著很大很大的影響。

這些趣聞軼事固然難以考證，不過我的沙烏地朋友跟我說穆斯林喜歡貓咪還有一個很大的因素。

穆斯林一天的五次朝拜（五功）前，皆需要有洗淨自己的過程（大淨，小淨），而貓咪們每天舔舐自己愛乾淨的形象自然也就更加的吸引穆斯林了。由於他們這麼樣的愛貓，當我遊走在中東各國的時候，大街小巷都不難發現貓咪的蹤影，各地的住民也樂得開心當這些喵皇的奴才。甚至，埃及開羅還有一個非常可愛的稱號，叫做「千貓之城」。

而我所在沙烏地的學校裡，四散在校園裡的流浪貓根本看不出來是流浪貓，每隻都又胖又乾淨，或許可以自由活動又到處都有飯吃的生活，更勝過家貓吧！

說完了可愛的貓咪，那同樣也是人類忠心好夥伴的狗狗呢？穆斯林是否也非常的愛狗呢？

我只能說，貓狗兩樣情，中東世界甚少流浪狗，他們並不太喜歡狗。有人跟我說過，因為狗狗很容易流口水，不若貓咪一般的乾淨形象，所以愛乾淨的穆斯林並不是特別喜歡狗，尤其是朝拜前潔淨完自己要是又被親人的狗狗舔了，不就又要再沖洗一次了嗎？感覺起來也是非常麻煩的事。甚至還聽過他們開玩笑說碰到了狗的口水會不能上天堂呢！如此的差別待遇真的是對可愛的狗狗很不公平阿！

當然，隨著時間的演進，世界間的連結越強，他們對狗狗也慢慢的改觀，開始會有些穆斯林也養狗了（當然還是很少數）。最特別關於狗狗的趣事，莫過於我在約旦聽到的趣聞了。

當地人說，漸漸開始有一些年輕男性會牽著大狗去泡妞，而當地的女孩看到這些牽著大狗的帥哥總是會有一種臉紅心跳小鹿亂撞的感覺。

為什麼呢？畢竟對穆斯林來說，養狗是一種比較叛逆的行為。俗話說的，男人不壞女人不愛，在這養狗也算是一種放蕩不羈壞壞又浪漫的表現吧？情竇初開的年輕女孩不就是特別容易被這種叛逆的氣質吸引嗎？

下次有機會走訪中東，不訪可以餵餵路邊的喵皇，看看能不能得到喵皇的寵幸，抑或是看看是否有年輕的女性靦腆的看著牽著大型犬的帥哥吧！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航