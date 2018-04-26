經營「自媒體」，你一定要學會的十大心法

在去年，我開始經營「新手站長」的部落格，在那個時候我沒有想到自己能夠有今天的成果，而經營自媒體這一年多來我也總結出了十個心得，只要你是經營自媒體的人，看了我的心得後，相信對你會有所幫助。

一、記錄勝於創意

如果有在經營粉絲專頁、自媒體，你一定常常為了想出一些點子而苦惱，但對我來說呢，分享生活、記錄自己的生活是更重要的一點，很多人認為經營自媒體要拿出很多很多的創意，但其實創意並不是那麼容易就能生產的，也許你可能想了一整天，也不一定會有一個好的創意。即便你想出了創意，可能又沒有人按讚⋯⋯

所以我寧可在經營自媒體的時候，記錄自己的生活，比如今天談了一個Case、今天跟朋友聊天、今天看了什麼書⋯⋯把這些內容系統化的整理出來，例如我最早之前的「一日一書摘」就是利用每天30分鐘的時間閱讀，並且將之記錄下來，寫成一篇短短的貼文。利用紀錄的方式，不要一直想說自己要寫出什麼很具創意的點子，而我很推崇的創業家、企業家、自媒體大師Gary Vaynerchuk也是這麼說，所以記得，記錄勝於創意。

二、要讓自己不斷的進步

最早開始經營粉絲專頁的時候，我曾經想過我可能不會做直播吧、我可能應該很久以後才會拍影片吧⋯⋯但其實在經營自媒體的過程中，當你碰到的問題越多，你就會進步得越快，你也會漸漸開始發現：我能做的內容越來越多了。

比如說我最近開始做Vlog、開始做影片、開始直播等等。所以在經營自媒體的過程中，你是會不斷地進步的。

你也必須不斷的去嘗試自己本來沒有辦法的事情，在持續進步的過程中，你一定會很有收穫。

三、要有成長的思維

什麼是成長的思維？首先，經營粉絲團的時候你必須要有想讓粉絲成長的思維，雖然聽起來很像廢話，但聽我慢慢說明給你聽：我們很多時候經營臉書為了得到更多的觸及，可能會開始嘗試影片、照片圖文等等，因為這樣在Facebook的機制下可以有比較大的觸及，但你有沒有想過怎麼樣讓粉絲專頁成長呢？

比如說你創造了一篇一百萬的貼文，但一個禮拜過去後別人就會忘記你的這篇貼文，因為Facebook是屬於一個流動的狀態。但如果你今天在這則貼文的下面趁機留下了名單、寫了一篇部落格貼文、又或是舉辦了一場活動……

把這則貼文累積下來變成一種資產，就可以讓自己成長。

再舉個例子，很多人為了提高觸及率，會分享一些可愛狗狗、好笑的影片。但這些與自己粉絲專頁的主題是完全無關的，這樣並不會讓別人注意到你的粉絲專頁，反而只會幫助別人增加觸及而已。

我前陣子不斷強調說臉書的演算法一直變，但只要你夠強壯，你是不用擔心這件事情的，比如說今天突然來了一場流行性感冒，但因為你的身體夠強壯，所以你不會因此受到影響。所以不要因為觸及少而受到影響，持續的保持內容，並且記得讓自己的粉絲專頁成長，也讓自己的粉絲與自己一起成長。

四、建立權威

你有想過自己的部落格、粉絲專頁、Youtube頻道應該是什麼樣子的嗎？在產生內容之前，你應該先試著想想看。以我自己為例，我在做這些事情之前，我會先問自己：「一個網路行銷的權威，部落格應該是什麼樣子的呢？」

先有了想像之後，再把自己的文章標題列下來，我當初列了大概50個標題，包括架站技巧、網路行銷的知識等等。

並且最後一一將它寫出來，我覺得這件事情是非常重要的，很多人常常想著經營粉絲專頁，不斷的想點子產生貼文，但經營一年後這些東西無法留下與累積，也沒有辦法讓新加入的粉絲產生比較強的信任感，但以我為例，因為我有一個部落格，所以別人會對我的技術比較認可，所以應該要有權威的思維，走出一條權威的路。而當你成為一個權威的時候，你就會漸漸發現有很多的合作機會，所以在經營自媒體的一開始，你應該先詢問自己：要變成這個權威，我應該具備什麼樣的部落格、Youtube頻道、粉絲專頁呢？

不要落入每篇貼文都必須要有多少讚的思維裡，在我剛架設自己的部落格時，我都會把這個部落格想像成自己的履歷，讓每個訪客都能快速地了解我，讓廠商能夠信任我，想像自己要成為什麼樣的權威，並且建立權威。

五、整頓自己的生活

你有曾經思考過自己身邊有沒有「能量毒瘤」嗎？經營自媒體與創業一樣，是必需要花時間與精神好好經營的。

如果你的生活中被一些無法幫助到你的事情給綁住太多時間，你就應該好好整頓自己的生活了。

例如你很喜歡打電動，但你沒有要經營打電動的自媒體，那很可能你就必須好好整頓自己的生活。除了時間管理外，對我來說睡眠也是很重要的一環，你必須要讓自己睡得好吃得好，如果你發現你常常做事做一做很容易累，你就必須把這件事情的原因找出來，並且將之解決。可能是床的關係、可能是吃的東西、可能是生活中的其他事情。所以找出生活中的能量，讓他更飽滿，把消耗太多能量的問題找出來，整頓好自己的生活。

六、找到自己的平台並且持續推出內容

部落格、臉書粉絲團、Instagram、Youtube、直播⋯⋯現在平台這麼多，以後也只會更多，經營這麼多平台在經營自媒體的初期只會讓自己更疲憊，而不如把一件事情做好，經營一個自己最主要的平台，例如崴爺跟我一開始都是專心做圖文，後來才開始發展其他不同的平台。

所以選擇一種平台就夠了，並且持續的推出內容。

最好是一個禮拜至少要更新一次。要求自己一定要堅持，找出你自己最主力的平台，並且持續推出內容。

七、內容要借力

經營自媒體的時候，並不一定所有內容都必須原創。

因為人類的靈感也有其界限，但如果能適當地借力，就能夠讓自己的內容源源不絕。熟悉我的人都知道我有經營「一日一書摘」，那時的我就是利用看書來幫助自己產生內容，藉由書籍上的知識，結合我生活上的經驗，就能產生一篇好的內容。

所以你也可以思考看看有沒有什麼樣的地方可以讓你借力，例如國外的自媒體，你可以將他們的內容翻譯成中文再將之改寫，又或是中國的文章，將別人的文章、知識結合自己的生活經驗，即使不是常常有創意，你也可以產生很多內容。找出自己的借力空間，讓自己能夠用低成本、低時間的方式產生臉書貼文。

八、經營自媒體需要一點預算

經營這一年多的自媒體，我發現即便使用的工具都是免費的，但還是需要一點的預算來讓他曝光，而要準備多少呢？我會建議低層級的大約一個月需要三千元元左右，也就是每天一百塊，好一點的可以一個月花六千元。

以我自己為例，我的粉絲一直都是緩慢持續的成長，但因為認識了崴爺，也被他幫助了一把，讓我的粉絲人數上升。後來我製作了一個聊天機器人，迴響也很好，24小時觸及了一百萬的人數，讓我的粉絲人數又大幅上升，所以這陣子的粉絲人數上升幅度也比之前來的快很多，而這一切的源頭就是我利用了臉書的廣告曝光了自己的內容，並且得到合作機會。

所以不管你的內容多好，如果是在經營粉絲團，你還是在別人的地盤上做生意，花點小預算，你會收穫的更多。

九、提供某種服務項目

很多人在經營自媒體的初期，時常會想著我要趕快紅，紅了就可以接業配，接業配就可以賺到錢了，但現實是走紅不是那麼容易的，那是需要奇蹟的，例如阿翰PO影片對我來說就是一個奇蹟，但奇蹟是不多見的，且那是屬於娛樂型的自媒體，如果你是知識型的，那就更困難了。

以我自己為例，最早我是提供架網站的服務，寫一些關於架網站的知識型文章，並且利用架網站的收入撥出一部分來推廣我的粉絲專頁，而最近我也提供了網路事業的諮詢服務。

不要覺得提供服務是很困難的一件事情，舉例而言，你也可以製作一個粉絲專頁，專門放上大家的抱怨，像每天來點負能量那樣，然後再提供一種「我聽你抱怨」的服務，並且以分鐘計費，有了收入後再利用收入去推廣自己的服務⋯⋯

提供服務可以是很簡單的、或是很有趣的，在國外甚至有人是提供幫別人照片去背的服務，所以不要一直想著自己要接業配，試著去思考自己能夠提供什麼樣的服務給別人，這樣也能讓自己的生活比較好過。

十、管理好自己的心態

持續地給予自己肯定，持續勇敢地站出來，經營自媒體就像是把自己當成一個商品，這個商品好或不壞，受到攻擊的都是你本人，我已經算是一個心態較穩定的人，在受到別人攻擊時我也是很容易受到影響，所以我很能夠想像，其他人也是跟我一樣的。

不管是好的回饋還是不好的回饋，你都要持續地站出來，持續地告訴自己必須要勇敢，「kept saying yes!」不斷的鼓勵自己說是，肯定自己，有靈感就將之轉換成一篇文章、一部影片，我常常跟朋友討論到一個點子時，我們會說這個可以寫成一篇文章，可以拍成一部影片等等⋯⋯我就會馬上告訴朋友說，那現在就來做！也許衣服沒有準備好、頭髮沒有準備好⋯⋯但都沒有關係，你必須先說好，再來想怎麼解決，不要因為碰到一點挫折就沮喪了十天。

如果遇到挫折，你要做的就是馬上站起來，繼續做你該做的事情。

我每次在做直播時，常常都會問自己：「沒有人來看怎麼辦？」每次做影片時，我都會問自己：「這麼尷尬的內容真的會有人想知道嗎？」但不管如何，先做就對了，做了之後你就發現，沒有人可以阻擋得了你，一直做一直做，管理好自己的心態，不要因為挫折而倒下，持續保有正向的心態，讓自己站出來，勇敢地走下去。

本文經站長路可授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航