使用人口四千萬、卻沒有國家的民族：為什麼要學習「庫德語」？

文：Glossika語言學習

庫德族說的語言就是庫德語，屬印歐語系語言，西伊朗語言分支中的一部。全球的使用人口大約有四千萬人左右，主要集中在土耳其、伊朗、伊拉克及敘利亞境內。在亞美尼亞、喬治亞、亞塞拜然及歐洲部分地區也有幾個較小的群體使用庫德語。比起阿拉伯語及土耳其語，庫德語的聲音種類較多樣，發音也較困難。

講到庫德語時，最好把庫德語視為一個語系（language family），而不單一個語言，原因是庫德語裡涵蓋將近30種不同的方言，一般庫德族人主要使用其中的「中庫德語」（又稱「索拉尼語（Sorani）」）和「北庫德語」（又稱「庫爾曼吉語（Kurmanji）」）兩種方言。但是雖然它們同屬庫德語，但兩者之間的差異其實遠比你想像的大，彼此因為使用不同方言而無法溝通的情況相當常見。

除了中庫德語和北庫德語之外，還有一些其他的庫德方言，像是在伊朗地區有超過三百萬人使用的「南庫德語（Kermanshani）」、在土耳其有三百萬使用者的 「扎扎其語（Zaza 或 Zazaki）」以及在兩伊地區有五萬人使用的Hawrami方言。

「中庫德語 （Sorani）」和「北庫德語 （Kurmanji）」的差異

中庫德語和北庫德語兩者之間最顯著的一個差異是前者採用阿拉伯書寫體（更準確地說，是改良式的波斯-阿拉伯書寫體）；而後者使用的是拉丁字母。中庫德語的使用族群約有八百萬人，多半分布在伊拉克和伊朗的庫德族自治區。北庫德語至少約有兩千萬人使用，地區遍布土耳其、敘利亞、和兩伊部分區域。

而為什麼中庫德語和北庫德語難以互相溝通？因為兩者最大的不同常常都是在一些簡單的詞彙。

中庫德語保留得比北庫德語完整，原因是在伊拉克的庫德族人在家中、學校、社會上都廣泛地以其作為主要溝通語言，圖書館內的書也幾乎全使用中庫德語。北庫德語的使用者人數則是因為一些限制而開始減少。

雖然北庫德語的使用人數比較多，但是北庫德語之中包含許多延伸出來的方言，因此使用者並不全然能互相溝通。相較之下，中庫德語更為統一、也更有架構。

庫德語的文字系統

庫德語的文字起源於西元七世紀，由波斯字母延伸而來。之後，庫德族人轉而採用一種改良式的阿拉伯書寫體。最後，分布在土耳其、敘利亞地區的庫德族人開始使用拉丁字母。中庫德語的字母則是起源於阿拉伯書寫體，現在則成為伊朗、伊拉克地區的標準文字系統。

以下我們分享一些基本的庫德語詞彙，你會發現到它跟阿拉伯書寫體幾乎完全相同。

中文 中庫德語（SORANI） 羅馬拼音 你叫什麼名字？ ناوت چییه؟ nawt čiiɛ? 我的名字是 Alan。 ناوم ئالانه. nawm alanɛ. 你來自哪裡？ خه‌ڵکی کوێیت؟ xɛ‌łki kweyt? 我來自紐約。 خه‌ڵکی نیویۆرکم. xɛ‌łki niwiorkm. 你幾歲？ ته‌مه‌نت چه‌نده؟ tɛ‌mɛ‌n't čɛ‌ndɛ? 我20歲。 تەمەنم بیست (20) ساڵە. tɛmɛn'm bist (20) sałɛ. 你好嗎？ چۆنیت؟ čonit? 我不知道。 نازانم. nazan'm. 不好意思，我不懂。 ببووره‌، تێناگه‌م. bbūrɛ‌, tenagɛ‌m. 不好意思，請問你會說英文嗎？ ببووره‌، تۆ ئینگلیزی قسه‌ئه‌که‌یت؟ bbūrɛ‌, to inglizi qsɛ‌`ɛ‌kɛ‌it?

探索庫德族文化

從歷史上來看，庫德族群跨越不同的國家和區域，如伊朗、伊拉克、土耳其、敘利亞等地，因此，庫德族人和這些國家或多或少有些相似的文化。記載上顯示庫德族人是這些國家的主要居民，但伊朗、伊拉克、土耳其和敘利亞政府都試圖在政治上及文化上打壓庫德族人。儘管如此，絕大部分的庫德族文化至今仍維護得很好，同時持續保有其特殊地位。

庫德族人以慷慨、好客聞名。他們有很強烈的族群意識，對待親友也十分忠誠。

在庫德族文化中，音樂占了很大的一部份。庫德族人在音樂之中盡情享受，並引以為傲。透過詩歌和樂曲，庫德族人以口述的方式將其文化和傳統代代相傳。下方就是一首著名的庫德歌曲，聽聽看：

Sahe Bedo - Cavresamin

Tü pır nazık delali

Lı nava vi dıli de

Bırinek bê dermani

Lı vi canê de

(X2)

Çavreşamın were bamın Ez nexweşım tü sebebamın

Çavreşamın were bamın Ez bêhalım tü sebebamın

為什麼要學習庫德語

前文提到，庫德文化儘管飽受外力壓迫，但其中的精髓仍被保存得非常完善。學習庫德語等於像是打開一道豐饒文化的門。此外，友善、熱情的庫德族人會十分樂見你願意花時間學習他們的語言及認識他們文化。你很有可能會被視為社區或家族的一份子！這麼一來，你體驗到的文化將不流於表面，而是深入的個人交流。

庫德語是最接近波斯語的語言，波斯語和庫德語同屬印歐語系語言。波斯語為伊朗、阿富汗、塔吉克等國的官方語言，使用人口將近一億一千萬。庫德語（特別是中庫德語）和波斯語有許多相同的單字和相近的發音。

原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航