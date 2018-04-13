農民、農村、鄉下，愛沙尼亞人：那是我們自豪的過去！

文：林鈞浩（全球公民，戰後重建工作碩士畢業，十多年來從事國際人道救援工作）

各位生活在大城市的朋友，當你聽到「農民」、「農村」、「鄉下」這些與第一產業相關的詞語時，心中第一時間想到的是什麼呢？

對於2016年高居聯合國人類發展指數第30名，屬「極高度發展國家」的愛沙尼亞（Estonia）而言，其國民的答案可能是：那是我們自豪的過去！

位於波羅的海的愛沙尼亞大約在西元1200年，由入侵的外族人統治，直到1918年宣布獨立，經歷了約800年時間。這段歲月，外族人是統治階層，擁有農地莊園，而愛沙亞人大多數為莊主打工。

去（2017）年11月我和太太在當地旅遊時，讀到雜誌《Estonian Heritage Today》中有這樣一段話：

Starting from the 13th century the Estonian territory was controlled by the Germans, Danish, Swedish and Russians, and all these different people and their cultures have left a trace in our cuisine as well… The Estonian servants in the manorial kitchens learned how to cook foreign dishes, use cutlery and tableware, lay the table and serve food, and acquired table manners.

這段話讓我對愛沙尼亞人的民族性心存敬佩。原因簡單，就是因為愛沙尼亞人能夠公平的看待民族過去大部份是農民、甚至農奴的過去。在上面的文字，看到他們甚至坦白承認，愛沙尼亞人的飲食文化、餐桌禮儀都是學習自統治階層或農莊莊主家庭。

這個把人民享受「無線上網」Wi-Fi看成是人權一部份的國家，現在願意驕傲的在博物館向外國人介紹說，她們的傳統服裝及手工藝，都是來自農村。他們的傳統建築，有一部份是農村的房子和花園。而在很多旅遊資料的照片中，遊客除了看到首都塔林（Tallinn）的中世紀古城外，亦可看到大自然、或穿著傳統民族服裝的愛沙尼亞人。在另一本官方刊物中，我們也讀到：幾乎每一個愛沙尼亞人都能在田野中辨認出最美味的野菇；亦會記得童年時和祖父母摘草莓的時光。

愛沙尼亞人民族性的這一面，讓我反省自身固有的價值觀。我想到，因為過去在中國的工作經驗，接觸到無論是個人還是集體的意識型態中，農民不時被看成是知識水平不高、農村是髒亂及貧窮的代名詞。這與上世紀70年代末改革開放時，發展資源集中到沿海省份及城市，造成內陸與沿海發展出現差距的不幸現象有關。

然而想深一層，城市人理應對農業、農村及農民心存感恩。因為農民生產原材料，城市人才有源源不絕的糧食、衣服及其他生活所需。除此以外，因為有農村來城市打工的青壯年勞動力，從事各行各業，城市人的生活水平才得以提高。因此社會大眾應該對來自農村、從事務農的人士「去標籤化」，不再受到不應當的歧視，獲得應有尊重。

遙遠的北方、和我們只結緣了12天的國家：愛沙尼亞，其人民對自身「農民」的基因感到自豪。這讓活在大城市的我們，經歷了一次人文情懷的教育。

責任編輯：羅元祺

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