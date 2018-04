農民、農村、鄉下，愛沙尼亞人：那是我們自豪的過去！

文:林鈞浩(全球公民,戰後重建工作碩士畢業,十多年來從事國際人道救援工作)

各位生活在大城市的朋友,當你聽到「農民」、「農村」、「鄉下」這些與第一產業相關的詞語時,心中第一時間想到的是什麼呢?

對於2016年高居聯合國人類發展指數第30名,屬「極高度發展國家」的愛沙尼亞(Estonia)而言,其國民的答案可能是:那是我們自豪的過去!

位於波羅的海的愛沙尼亞大約在西元1200年,由入侵的外族人統治,直到1918年宣布獨立,經歷了約800年時間。這段歲月,外族人是統治階層,擁有農地莊園,而愛沙亞人大多數為莊主打工。

去(2017)年11月我和太太在當地旅遊時,讀到雜誌《Estonian Heritage Today》中有這樣一段話:

Starting from the 13th century the Estonian territory was controlled by the Germans, Danish, Swedish and Russians, and all these different people and their cultures have left a trace in our cuisine as well… The Estonian servants in the manorial kitchens learned how to cook foreign dishes, use cutlery and tableware, lay the table and serve food, and acquired table manners.