蔡英文親自勸進選新北市長，蘇貞昌點頭了：非常有感覺

（中央社）

兼任民進黨主席的總統蔡英文今（12）日親自約見前行政院長蘇貞昌，勸進選新北市長；會談逾一小時，蘇貞昌允諾出征新北；蘇貞昌會後說，對於蔡總統的誠意「非常有感覺」。

民主進步黨選舉對策委員會昨天在中執會中建議徵召蘇貞昌出戰新北市，中執會將另行開會確定徵召蘇貞昌。

蔡英文今天上午9時在中央黨部會見蘇貞昌，蘇貞昌在近9時抵達黨部，民進黨祕書長洪耀福、選對會共同召集人林錫耀和陳明文陪同蘇貞昌一起上樓。

整場會談超過一小時，先前出面勸進蘇貞昌的高雄市長陳菊也在場。蔡總統原訂上午10時的接見行程，因此延後。蘇貞昌會後面對媒體追問是否已經下定決心？他只說「謝謝、謝謝，大家辛苦了，等一下黨中央會有新聞稿。」

媒體好奇，「今天聊這麼久，有什麼特別需要溝通的嗎？」蘇貞昌說，「沒有、沒有，大家談得很愉快。」至於，是否覺得蔡總統這邊很有誠意的？蘇貞昌笑說，「當然、當然，非常有感覺」。

民進黨選對會共同召集人林錫耀會後受訪指出，今天的會面非常愉快，也達成共識，在黨、在主席親自邀請鼓勵之下，蘇貞昌願意承擔這個重責大任，關於蘇貞昌的徵召會在4月25日中執會完成徵召程序。民進黨選對會共同召集人陳明文說，今天新北市長人選已有初步共識結論，蘇貞昌已經口頭上承諾，願意承擔這個責任。

《自由時報》報導，民進黨發言人鄭運鵬轉述，蘇貞昌在會中表示，從過去到現在，都希望給青壯世代機會，也陪著立委吳秉叡，走過新北市每個鄰里，若大家認為他是最有勝選機會的候選人，他做為創黨黨員，為了民進黨、為了新北、為了台灣，他願意承擔責任。

蘇貞昌也表示，剛走進中央黨部，看到9樓門口的創黨18人小組照片，他也停下來看了一下，他心情跟菊姊一樣，只要黨、台灣有需要，一向都是義無反顧，扛起責任，這就是作為民進黨員的DNA。

現年71歲的蘇貞昌，曾歷任省議員、屏東縣長（1989-1993）、立法委員（1996~1997）、台北縣長（1997~2004）、總統府秘書長（2004~2005）、民進黨主席（2005、2012~2014）、行政院院長（2006~2007）。他曾代表民進黨競選副總統及台北市長，但皆敗選。

蘇貞昌與呂秀蓮、謝長廷、游錫堃四人，於陳水扁執政時期合稱民進黨的「四大天王」，與蔡英文則因政治競合關係而被媒體稱為黨內的「兩個太陽」。在民進黨各派系（英派、新潮流、正國會、三立海派、綠色友誼連線）中，蘇貞昌與謝長廷都擁有自己的「蘇系」、「謝系」人馬。

新北市長選舉民調：蘇貞昌小贏侯友宜0.9%

兼任民進黨主席的總統蔡英文上午在民進黨中央黨部與蘇貞昌會面，蔡英文親自勸進蘇貞昌參選新北市長。國民黨陣營方面，則由前新北市副市長侯友宜披掛上陣。藍綠雙方都有輸不得的壓力。

台灣世代智庫上午公布「新北市長選情民意調查」，民調結果顯示，蘇貞昌支持度為42.6%，侯友宜支持度為41.7%，兩人差距僅0.9個百分點，選情五五波。

根據民調顯示，針對民進黨徵召蘇貞昌，56.1%民眾認為蘇貞昌是適當人選，32.5%民眾認為不適當。此外，問及對蘇貞昌參選的看法，有53.2%民眾認為蘇貞昌的行政歷練豐富，參選市長會對新北市未來的建設有幫助，36.4%民眾認為蘇貞昌年紀太大，而且已經做過台北縣長，不應該再參選新北市長。

63.1%民眾滿意蘇貞昌過去擔任台北縣長的表現，不滿意者占16.0%。現任市長朱立倫滿意度部分，滿意者占48.3%，不滿意的民眾則有39.2%。比較兩人在台北縣長與新北市長任內表現，有47.0%民眾認為蘇貞昌表現較好，30.4%民眾認為朱立倫表現較佳。

這次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，於民國107年4月10日至11日晚間進行訪問。成功訪問1078名成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.98個百分點。調查以新北市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理。

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核稿編輯：楊之瑜