針對大型科技公司課徵特別稅，是「歐盟版保護主義」嗎？

現行的企業稅課徵的方式，都是針對公司的利潤來課稅，因為生產鏈中每一位生產者該繳的稅，應該是來自於他所創造的附加價值，而不是他的收益。在國際貿易還不發達、資本無法在國家間自由流通之時，生產者或是服務提供者創造附加價值、取得收入、存放利潤的地點都是同一個地方，因此國家可以很明確、簡單地獲得應該徵得的稅收。

但在全球化、數位化時代，通常企業創造附加價值、取得收入和存放利潤的地點都不一樣。以臉書為例，當你點讚、留言、開直播、顯示偏好的時候，你正在台灣替臉書創造價值，讓臉書卻可能將從你身上搜集到的資訊賣給日本的旅行社，讓你想去日本旅遊的時候該旅行社的廣告能出現在你的頁面。但當臉書賺取日圓之後，它卻將利潤移轉到企業稅率較低的國家節稅，導致台灣政府在臉書真正創造價值的時候，卻完全無法對它課稅，應取得的稅收不斷流失。

歐盟啟動數位時代企業稅制大改革

面對科技企業營運模式與傳統企業稅法不協調所產生的稅務漏洞，歐盟執委會今（2018）年3月初，提出了針對大型科技公司課徵營業稅的立法草案，依照科技公司的營收高低，執委會會課徵1％到5％不等的稅率，但假如平均稅率為3％，歐盟預計這樣新稅法可以替歐盟徵得約50億歐元的稅收。

新的企業稅法適用於全球營收超過7.5億歐元、或是歐盟營收超過5,000萬歐元的科技公司，執委會估計這樣的門檻能捕捉到約150家科技公司，其中超過一半為美國公司、約三分之一為歐洲企業，包括臉書、推特、谷歌、亞馬遜、Airbnb等企業都會受到影響，但依賴使用者訂閱的內容提供者，例如Netflix則不適用該法。

這項以營收為基準課徵企業稅的新稅法，雖然執行上簡單明瞭，也確保歐盟會員國能對在其境內雖然沒有註冊、但有從事經濟活動的科技公司課稅。不過基於多項不同的原因，目前還是有為數不少的會員國對此法案抱持保留的態度，例如就有一些會員國擔心此法假如通過將會激怒美國，進一步惡化因為關稅貿易戰開打已經出現裂痕的美歐關係。

歐盟保護主義，還是一個更保護公民的歐盟？

歐盟執委會的立法草案消息一傳出，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）就明確回應，任何國家想要對科技公司課徵特別稅都是美國無法接受的。政治新聞媒體POLITICO的報導也指出，美國官員擔心這會是某種形式的「歐盟保護主義」。事實上，歐盟過去已經跟美國科技大公司在競爭壟斷法上交手多次，例如谷歌因為其搜尋引擎有利於他自己的網路商城而被開罰，蘋果則是因為接受愛爾蘭政府的不當租稅優惠而遭追討。

近幾年歐盟積極制定管理數位經濟的相關法規，像是加強網路使用者隱私權保護的《一般資訊保護法》（General Data Protection Regulation，GDPR）將在今年5月上路，明顯地歐盟希望在能在這個領域成為先行者，並慢慢在世界各地輸出自己的法規，讓歐盟標準成為全球標準，而這個過程中首當其衝的通常都是美國矽谷的科技大公司。

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歐盟各國立場不一：稅制改革應在歐盟層級還是國際層級？

歐盟內最大的五個國家（德國、法國、英國、義大利、西班牙）雖然在歐盟執委會公布立法草案之後發表共同聲明表示支持，但在幕後法國其實是最熱烈的啦啦隊長。

法國早在去（2017）年夏天就開始著手制定自己的相關立法草案，並努力在歐盟內推動、爭取其他歐洲國家的支持，在經濟部長勒梅爾（Bruno Le Marie）的努力下，法國宣稱已經獲得28個會員國中19個會員國的支持，其中包括羅馬尼亞、保加利亞、斯洛維尼亞、希臘、葡萄牙和奧地利等國。法國的立場是希望歐盟能在今年年底前就通過該法，認為在國際架構下處理這個問題會花太久的時間，而且很可能沒有實質結果。

另一方面，德國儘管表面上支持法國，但卻更希望能在國際多邊架構下解決數位時代企業稅法過時的問題，以避免新的稅務戰爭爆發，北歐國家與荷蘭也採取同樣立場。德國新任財長蕭茲（Olaf Scholz）就告訴德國媒體DPA news agency，德國偏好在國際層級討論稅法改變，而不是在歐盟層級。但私底下德國官員其實也擔心，假如歐盟單獨推動對科技公司課稅，美國首先會選擇報復的對象可能就是德國的汽車產業。

但沒有柏林的支持，該草案要在短時間內通過會很困難，畢竟此法需要經過歐盟理事會所有會員國一致決通過才有辦法實行，更不用說經濟依賴低企業稅率以吸引投資支撐的歐盟會員國也不會輕易同意，例如愛爾蘭、盧森堡和塞普勒斯，這三個國家都擔心這項新法案會減損他們國家的國際競爭力。假如在今年底無法通過，有鑒於明（2019）年是歐盟的選舉年，歐盟所有重要組織的團隊都會換人，法國可能就要等到2020年才有機會實現願望了。

執委會的長期計畫

仔細檢視歐盟改革企業稅制的計畫，其實對大型科技公司課徵營業稅只是短期、臨時性的一項法案，歐盟真正長期想要推行的新制度是建立泛歐洲的共同合併企業稅基（Common Consolidated Corporate Tax Base，CCCTB）。

簡單來說，就是參與的歐洲國家先自行計算某公司在本國所賺取的利潤，然後將所有利潤加總、重新分配給各參與國，變成每個國家的可徵稅基，各國再按照自己的企業稅法課稅。而重新分配的計算方式則會參考企業在各個參與國家內所擁有的資本、員工數、營收等數據。

這樣的新稅制不但保持舊有「創造價值才繳稅」的精神，參與國也不用變更自己的企業稅率，低稅率國還是可以維持低稅率，只是可被課徵的利潤重新分配到各個國家而已。不過這項新制度的利潤重新分配的計算方式複雜，歐盟會員國雖然對此提案顯示出高度興趣，但目前尚未對細節達成共識，數位時代如何將經濟果實更公平的分享給所有公民，看來是未來各國政府都需要面臨的挑戰。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航