開發新產品前，如何利用「專利檢索」和「迴避設計」避免侵權？

文、圖：詹詹自喜

【提案語言】

我有個新產品的idea，如果能做出來，一定有市場！現在手搖飲料店不提供免費塑膠提袋了，如果設計一個便於攜帶、可重復使用（符合環保需求）、又便於收納的提式杯套，一定可以大賣。它的結構組成包括一個可以套住杯體的「杯套」，有一「提帶」其兩端分別連接在「杯套」，另外有一個可以放置吸管的部位。

【專利語言】

新產品： 提式杯套

提式杯套 技術手段： 「杯套」+「提帶」+「吸管收納部」

「杯套」+「提帶」+「吸管收納部」 功能： 「杯套」可套於杯體+「提帶」可供手提+「吸管收納部」可供收納一吸管

「杯套」可套於杯體+「提帶」可供手提+「吸管收納部」可供收納一吸管 結果：便於攜帶、可重復使用（符合環保需求）、又便於收納的提式杯套

【專利檢索】

通常新產品的開發不外乎幾個發想點，包括：解決現有問題、改良現有產品缺點、滿足需求等，但所謂的發想點，通常也是大家會共同踫到的問題，所以當我們想到解決的方案時，會不會其實有人早就想到了？會不會約略在我們想到的同時，別人也想到了？

單就「新產品開發」而言，有兩個重要的方向需要思考，一是純商業考量的「市場性」（或「商品力」），另一個則是這所謂的「新產品」，會不會有侵害他人「專利權」的可能性？

Photo Credit: 詹詹自喜

空前絕後？

筆者常遇到新產品的設計者、研發者在描述產品後，非常有自信地說道：「這個產品在市場上絕對沒有。」但通常我會持保留的態度，原因無它，「市場沒有」，不代表一定沒有「專利權」的存在。也因為如此，我非常建議在做「新產品開發」前，一定要先透過「專利檢索」來評估是否有「專利侵權」的風險。

先前發明／平行發明的可能性

假設這個「新產品」的想法，其實他人在之前已經想到，且已據其內容提出了專利申請，並取得「專利權」，那麼你這個「新產品」一旦真的量產，在未上市前，就可能已經構成侵權。所以就「新產品開發」而言，最佳的「專利檢索」階段是在idea大致成形時，就先進行，透過「專利檢索」篩出有可能相同或非常相同的「專利權」，並且就各案的專利範圍組成，逐一對比於你的「新產品（idea）」，以進一步確認你的idea是否其實已經落入先前專利權的專利範圍中（落入，即可能構成專利侵權）。

侵權的解法

如果，真的落入他人專利權的專利範圍又當如何？別擔心，你只是在提案階段，此時大可將別人的專利範圍當成「改良基礎」，如此一來，要進行「迴避設計」或「改良」可就相對簡單了。

迴避設計

而究竟要迴避到什麼程度？改良到什麼程度？才不會構成侵權呢？

簡單而言，要進行「迴避設計」的要訣，是採去「要件減去法」，例如，他人專利權之專利範圍的組成是「A+B+C+D+E」，當你要迴避這個專利權，要思考的是如何拿掉其中一個組成要件，例如你經過改良後的結構，可以製成一個相同或類似的東西，但你產品的要件僅有「A+C+D+E」（B被拿掉了）、或者是「A+B+C+E+X」（D被拿掉了），那麼原則上這個新產品，應該就不會落入該專利權的範圍了。

這裡特別要強調一件事，很多人以為「迴避設計」是增加另一個要件，就不會侵權，這個觀念其實是錯誤的，切記。

「迴避設計」其實沒有那麼難，弄懂邏輯，侵害的機會肯定會幅降低；至於，「迴避設計」後或「改良」後的結果如果符合「新穎性」、「進步性」，則又另外可以思考提出「專利申請」。

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本文經智由博集授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航