【圖解】政院版「軍人年改」出爐，已退役的那5萬人有何影響？

（中央社）

行政院會今天通過「55+2版」軍人年改草案，樓地板新台幣3萬8990元，服役滿20年起支俸率55%、年增率2%，俸率採計上限，軍官不超過90%、士官不超過95%，預計7/1與公教同步實施。

行政院院會上午通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，身兼國家年金改革委員會執行長的行政院政務委員林萬億在院會後記者會表示，樓地板3萬8990元，服役滿20年起支俸率55%、年增率2%，預計7月1日與公教同步實施。

月退俸計算基準，新法施行後以「現役同官階俸級人員服役最後1/5年資本俸平均數加一倍為基數」；但在施行前，已具備退休俸資格者，維持「最後在職本俸2倍」計算。

俸率採計上限，依服役實際年資計算，軍官最高俸率不超過90%、士官最高俸率不超過95%；18%優惠存款，領月退俸者，分10年調降；優存本金在公布施行後第11年全額歸還。

行政院發言人徐國勇表示，年金改革是社會各界關注的重大議題，軍人年改也遵照總統蔡英文指示，採單獨專案處理，考量國軍服役特性，並且在「長留、久用」、照顧國軍權益的基礎上，讓退撫制度更完善。

對「已經退役」的人有什麼影響？

退輔會副主委呂嘉凱表示，新版本通過後，受影響人數5萬6312人，分別是5050名士官長、4萬9029名校級軍官、2233名將級軍官。

呂嘉凱表示，新版本通過後，受影響人數約5成。5050名士官長、4萬9029名校級軍官、2233名將級軍官受到影響。另外，行政院政委林萬億事後受訪也說，不受影響且領月退俸者有兩類，分別是3萬8990元以下、俸率在55%以下的士官。

退輔會表示，以中校11級、本俸4萬3700元、服役年資21年（舊制15年+新制6年）為例。現行退休所得為6萬3333元、新月退休俸則為4萬9818元，差額為1萬3515元。

以中校12級、本俸4萬4730元、服役年資24年（舊制15年+新制9年）為例。現行退休所得為7萬797元、新月退休俸為5萬6360元，差額為1萬4437元。

以一等士官長20級、本俸3萬8900元、服役年資35年（舊制15年+新制20年）為例，現行退休所得為7萬8983元、新月退休俸為6萬6130元，差額為1萬2853元。

國防部：退伍金200萬不受影響

立法院外交國防委員會邀國防部長嚴德發報告「中共軍機遠海訓練國軍因應作為」，不過，嚴德發到行政院會報告軍人年改方案，改派副部長張冠群出席。

立委馬文君質詢時指出，年改舊制是現金少、月退俸高；新制是現金多，月退俸少，年改後等於是「新新制」，大約有200萬元的退伍金會不會有改變

國防部資源規劃司編纂魏木樹說，依不同階級、不同年資，發給的金額不一樣。馬文君追問，200萬的部分會不會影響，魏木樹說，應有的權益維持不變，「不會受影響。」

國防部官員補充指出，軍人退伍領有退伍金、月退俸，不同軍階，領取金額不同，200萬退伍金大約是中校階級。

馬文君指出，推動年改是因為基金缺口嚴重，但現在看起來改變不大，對現役軍人也有很多福利，「缺的那麼嚴重，又可以給那麼多」，年改的意義在哪？會不會只是緩兵之計，兩年後又有變動？

國防部發言人陳中吉上午受訪指出，國防部或退輔會，不管前任、現任首長，都非常努力為軍人爭取相關權益，因為軍人最了解軍人特性，最後方案行政院會有相關說明。

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核稿編輯：楊之瑜