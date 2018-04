【圖表】隱私是什麼？關於它的意義型態與相關法律

文:If Lin|圖:游承穎

台灣時間4月11日凌晨,Facebook創辦人暨執行長馬克祖克伯(Mark Zuckerberg),因為近日劍橋分析公司不當使用臉書用戶的個資事件,出席美國參議院的聽證會。

會中美國民主黨參議員Richard J. Durbin,為了討論關於臉書用戶資料的收集與流向的議題,詢問祖克伯是否願意與大家分享,昨晚是入住哪家酒店,或者這星期與誰有過通訊。

祖克伯回答「不,我不願選擇在此公開回答這個問題。」

“No. I would probably not choose to do that publicly here.”

以下為聽證會時的詢答影片。

參議員這個問題,也點出了人們有權決定與控制自己隱私資料的能力。祖克伯的回答,則顯示出他對自己資訊的控制權,他決定不在這個場所公開回答有關他的私人資訊。

這是隱私所包含的一種型態,讓個人能控制自己私人資訊,是否要透露,或是流向何處。

而隱私還包含哪些型態呢?

根據美國UCLA法學院Jerry Kang教授的分類,隱私的意義包含三種型態,物理空間隱私(個人的空間和領域不受侵擾)、決定權隱私(個人擁有不被干擾的決策自由)、資訊隱私(個人有控制私人資訊流向的能力)。

參議員與祖克柏的問答,便屬於資訊隱私的部分。而資訊隱私,也跟近來許多事件有關,從臉書的劍橋分析事件、中國將人臉辨識技術用於監控人民、設置社會信用系統、台北市教育局人臉辨識技術應用於課堂點名的概念、申請美國簽證需繳交個人社群資料等等。

關於隱私的法律規定

從上面關於隱私的意義型態,可以瞭解隱私涵蓋許多層面。所以,有關隱私的權利,也就散見在不同的法律之中。

下表是與隱私有關的台灣法律。

法條 規範內容 民法第 195 條 規範不法侵害他人的隱私,可以請求賠償。 刑法第 315-1、315-2、315-3 條 規範用工具偷窺、竊聽、竊錄他人隱私,與散佈、播送、販賣這些隱私紀錄,必須受到處罰。 銀行法第 48 條 規範金融單位應該保護顧客的個人金融資料,不能洩漏。 醫療法第 70、72 條 規範醫療機構與人員,要保護病人病情與健康資料,不能洩漏。 通訊保障及監察法 保障人民秘密通訊自由不受非法侵害。 去氧核醣核酸採樣條例 規範特定情形下,才能採集與建立人們的DNA遺傳資料庫。 電腦處理個人資料保護法 確保在資訊快速流通的電腦時代,個人資料可被合理利用的原則。

而台灣的憲法中,雖然本文中沒有明確列出隱私的權利,不過在大法官第585號與第603號的釋憲中,都有提到隱私權是基本權利,受到憲法第22條的保障。

憲法第22條:「凡人民之其他自由及權利,不妨害社會秩序公共利益者,均受憲法之保障。」

而在大法官釋字第631號中還提到,憲法第12條關於人民有秘密通訊的自由,也是屬於隱私權的範圍。

不過,如果這些隱私資訊,可能涉及到社會秩序與公共利益時,可能就不會受到保護。

釋字第603號解釋有提到,「憲法對資訊隱私權之保障並非絕對,國家得於符合憲法第23條規定意旨之範圍內,以法律明確規定對之予以適當之限制。」

憲法第23條提到各項自由權利,如果與防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序,或增進公共利益所必要者有關,便可能用法律限制,不受保護。

公共利益與個人隱私的界線

只是,維護社會秩序與公共利益,跟犧牲個人隱私之間,那條界線在哪裡呢?

這次祖克伯參加聽證會時,他的桌上放有一份書面資料,上面列出許多參考資料與注意項目,用來提醒自己應答時的注意事項。

而有記者拍攝到其中兩頁的照片,並擷取出資料中的文字,公布讓大眾知道。

臉書這次的用戶資料被不當使用事件,可能影響千萬人以上,確實已經跟公共利益有關。但是,將祖克伯用來應答的資料公開,若沒有經過祖克伯的同意,也可能侵犯他的隱私。

另外再看孫安佐的事件,他因為恐嚇槍擊,對公眾可能有危險,而被美國警方羈押,外加他是藝人之子的身份關係,受到台灣媒體與大眾注目。

在那段期間,他的許多個人資訊被報導出來,包含他在台灣學校內的表現如何等等。甚至有謠言指出,在台灣時,他也曾在校內活動中,發表恐嚇言論。最後,有人公布學校內活動的影片,證明他沒有發表恐嚇言論。

雖然發布影片釐清謠言,與公眾有關。但是,在沒有經過他同意的情形下,公布他在校內的影片,也可能已侵犯他的隱私。

從上面兩個例子來看,祖克伯的筆記跟孫安佐的影片,是否仍受到隱私保護呢?或是應該為了公共利益而公諸於世呢?

核稿編輯:楊之瑜