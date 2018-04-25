孩子最大的危險來源，就是「什麼都要介入」的家長

文：皮諾丘

最近有某藝人的小孩在異鄉闖禍，登上媒體頭條，該名藝人對其孩子的教養方式，也隨著曝光，其中有一些筆者之前在電視節目已經聽過，且是由當事人親口說出，有一部分則是看了媒體報導才知道，該名藝人教養孩子的方式重點摘錄如下：

食：只給愛子吃頂級食材，為了補充他的營養，她買最好的牛排，甚至可以買光店家的肉品全放在自家冷凍庫；有一次兒子到同學家吃稀飯，她嫌寒酸，從此就不准兒子再去同學家玩。 住：為了教育搬到學校附近，覺得孩子自己搭車太危險。 育樂：嚴格把關吃飯、上課、補習班、才藝班時間。 成績：成績要求一定要保持90分以上，還揚言如果低於80就把你屁股打開花，有一次小孩自然科只考了60分，她還親自打給老師問原因。

在這位藝人的眼中，這世界到處充滿了危險，她不放心讓孩子一個人出門，卻放心讓孩子一個人在太平洋對岸的異鄉求學；她說自己出身貧寒，卻嫌同學家吃稀飯太寒酸，從此不准自己的小孩再去同學家玩；她給自己的小孩吃最好的，用最好的，讀最貴的學校，她不允許孩子犯小錯，結果孩子一犯錯就是大錯。

父母疼小孩天經地義，在自己能力範圍內讓小孩享用最好的資源，讀貴族學校從小認識上流社會的朋友，沒事盡量待在無菌室，外頭的空氣骯髒，路邊攤的食物不衛生，台灣的交通有夠亂，出門真的好危險，父母為了孩子殫精竭慮難道錯了嗎？

事實上，我周遭的同事也有這樣的父母，爸爸是醫生媽媽是老師，只要帶孩子出門，不管是用餐或是去百貨公司的遊戲區，一定都要用酒精消毒，孩子跌倒了，不是教他怎麼爬起來，教他下次怎麼走、怎麼跑才不會跌倒，而是父母同時衝過去把小孩扶起來，小孩第一天上幼稚園，就像總統出巡一樣，阿公阿嬤外公外婆爸爸媽媽阿姨共七個人相陪，下課時間小朋友在玩溜滑梯，這七個大人站在象鼻子兩側雙手平舉圍成人龍，怕小朋友從旁邊摔下去，儘管遊戲區地板已經鋪了一大片黑色軟墊，這七個維安特勤小組還是不放心地跟在小金孫旁邊亦步亦趨的深怕他受傷，今年小金孫要上小學，我問同事要讓他讀哪裡？同事回：「xx貴族小學」我問為什麼不讀你家附近的公立小學就好，同事回：「怕被霸凌。」

在台灣，像這樣的家長為數不少，這些口口聲聲說是為了孩子好的家長，難道能24小時陪在孩子身邊嗎？能照顧孩子一輩子嗎？當有一天孩子被迫必須獨自和這個世界拚搏，孩子卻發現，他會說一口流利的多國語言，卻不曉得怎麼跟陌生人打交道交朋友；有一天他摔倒了，卻不知道用什麼姿勢摔倒比較不會痛，沒有父母扶他一把，他甚至不知道該怎麼自己爬起來。

孩子不是父母的資產，孩子是獨立的個體，孩子因緣際會透過父母來到這個世界，每個孩子都有他與生俱來的天賦，他可能很會唱歌，他也許是個天才小畫家，小時候過動的他或許是個運動健將，他也許什麼專長都沒有，可是他很善良，父母能做的就是挖掘孩子的天賦，在能力範圍內給予孩子最大的支持和支援。

Photo Credit：AP/ 達志影像

最後分享筆者教養孩子的經驗談，筆者記得女兒三歲的時候，有一天我在燒開水，女兒好奇的靠近，我跟女兒說：「燙燙喔！要不要摸摸看」，接著我牽著女兒的小手，很快地，能感受到熱度，但不至於燙傷的程度碰了一下壺身，女兒眉頭皺了一下，從此只要有熱湯跟火源的地方，都會特別小心。反之，同樣的情況，那位藝人跟我同事可能會跟孩子說：「很危險離遠一點」，這樣只會激發孩子的好奇心，因為他不知道危險在哪裡？等到有一天你不在孩子的身邊，他一個人玩火，就有可能會引火自焚。

你也是寵愛小孩的父母嗎？你也是給小孩吃最好的用最好的父母嗎？適時的放手吧，小孩沒有你想像的那樣脆弱，這世界也沒有你想像的那樣危險，真要說危險的話，什麼都要介入的家長，才是人間第一凶器，不是嗎？

延伸閱讀

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航