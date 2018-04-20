當發現美棠是真糊塗了，便是一種幾十年分離也從未有過的孤獨

文：饒平如

美棠初病時，有時講話前言不著後語，有時則顯得不通情理，性情乖僻。我總以為那是老年人性格上的變化，不足為怪。直到有一天，她躺在床上對我說：「去拿把剪刀來，這被子太大了，我要把它剪小一點。」我方才大吃一驚：她是真的糊塗了。也是那一刹那，我心裡覺得一種幾十年分離也從未有過的孤獨。

又一日，家中只有我與美棠兩人。下午五時許，美棠忽然喊起了舒舒（孫女舒舒此時仍在上班）。我告訴她舒舒去上班了，她並不信，進而起身到一間間屋子找去。找不到，她便坐在客廳沙發上，說我故意把舒舒藏了起來。我登時覺得，美棠恐怕永遠也不可能恢復她的正常思維了。

Photo Credit：時報出版

想到這裡，我不由絕望至極，一面打電話把兒女們都叫回來，一面禁不住坐在地上痛哭。

一天晚上，美棠突然說她想吃杏花樓的馬蹄小蛋糕。家附近沒有，我就騎車去更遠的地方買。趕到店裡已經很晚，幸好還能買到馬蹄蛋糕。可等我終於把蛋糕送到她枕邊時，她又不吃了。我那時年已八十七，兒女們得知此事無不責怪我不該夜裡騎車出去，明知其時母親說話已經糊塗。可我總是不能習慣，她囑我做的事我竟不能依她。

又一次，美棠忽然向我要她的一件黑底紅花旗袍。可是並沒有這樣一件旗袍──又或許多年以前她曾有過，此時忽在陳舊的記憶深流裡「沉渣泛起」。我便找兒女們商量，是否找裁縫找布料重新做一件黑底紅花的旗袍來，兒女們堅決反對。也果如他們所言，未等我放下此事，美棠自己就忘得一乾二淨，再也沒提起過它。

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一日傍晚，我在房裡，她忽然叫我走近前去。我過去，她對我說：「你不要亂吃東西，也不要騎腳踏車了。」那個時候的她，看起來又似往常一樣清明而理智。只是說完不多久，她又昏昏睡去，等再醒來，又是些糊塗話。

二○○八年早春，美棠病情日趨嚴重。終於入院治療，但是當時美棠神志不清，情緒躁動不安，囈語不斷。醫院裡的人說，她一直在唱老歌，一首接一首。醫囑須進行血液透析，但她不肯配合治療，雙腿時時要蹺起來，致血透無法進行。大家想著找個什麼來壓住美棠的腿。女婿張偉德做事認真，他回家去找來一塊上好的紅木板，又把外面以毛巾層層包裹後蓋在美棠膝蓋上，這樣她便也安靜下來。

生老病死，或許在天，雖只是一塊壓腿的木板，我們仍希望它可以傳遞一點吉祥。

美棠病重後，精神很差，終日昏睡，有時醒來，思維也很混亂，會把身上插的針管全都拔掉，非常危險。沒有辦法，我們只好關照看護人員晚間要用紗布把她的手固定在床側的欄杆上。每當我們探視完畢，剛剛離開病房，就聽見美棠的喊聲：「莫綁我呀！莫綁我呀！」聞之心如刀割。

美棠晚年聽力本已減退，平時依靠助聽器，到了病重不再使用助聽器時，我便多用文字與圖畫與她交流。有時她看了以後，似能有所反應。

有一天，正當韻鴻陪在她身邊時，美棠忽然醒來，又好似得了一刻清醒。她對女兒說：「你要好好照顧你爸爸啊！」說罷便昏昏睡去。

二○○八年二月六日，是那一年的除夕。孩子們商量著把母親接回家過春節。順曾提前向醫院裡借了小床。小年夜那天，我們帶她回家。樂曾把小床架在他的大床之上，床側支起衣架和晾衣杆，掛滿了她的針管。夜裡他就睡在母親的病床旁。我們和她一起在家過了春節，她仍是昏睡或是意識不清地吵鬧。情況不好，年初八，也只能把她送回醫院治療。我們曾經一起度過那麼多相聚時圓滿、離別時期待的節日，從未想過會終有一個最後。

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書籍介紹

《平如美棠：我倆的故事》，時報文化出版

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作者：饒平如

海並不深，懷念一個人比海還要深。

最簡單的話、最平凡的故事，却是最真實的情感，跨越年齡、國界，打動無數讀者的六十年愛情書。版權已售美、英、義、法、西班牙、韓國等地！入選「中國最美的書」，豆瓣評分高達9.0分，當當網99.2分累積三萬筆好評！

一生短嗎？對於習慣速食愛情的人們來說，一生太過漫長，怎麼能只愛一個人？一生長嗎？對於饒平如和毛美棠來說，一生實在短暫，還沒有愛夠一個人，一生就過去了。

這是饒平如一生的故事……

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航