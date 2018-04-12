【插畫】別人的囝死袂了

謝東霖 Hsieh Tung Lin

在許多的社會事件中，我們常能看到事主的親友出面聲援，幫他們解釋，或是要求大眾寬待他們，在外人看起來，就像是一群事不關己的人在鏡頭前面演「聖人」，淨說些事主愛聽的話，不但對事件沒有任何好處，反而更讓事主看不到自己的錯誤。

話說回來，在我們社群媒體的「同溫層」中，也常常看到這樣的聲援現象。小到發討拍文時候的朋友給的溫暖，大到與人筆戰期間側翼的火力支持，事情各有對錯，但若習慣了這樣出於善意的支持，一不小心可能陷入理盲，看不見自己的錯誤，無法及時修正，長遠看來反而得不償失。教育也是類似的概念，家長如果只會一味的呵護，孩子長久下來可能失去判斷是非的能力，在跌倒的時候，不知道如何自己爬起來。

近來，越來越多人提倡要離開同溫層，因為只有少了小圈圈裡眾口鑠金的保護，才能真正看見自己的盲點，讓同樣的錯誤，不會再犯第二次。

►竟然相信中國的農場文，我都不知道要怎麼教小孩了

責任編輯：丁肇九

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