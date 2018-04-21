不知道以後要做什麼？邁向理想人生，有七個階段需要實行

文：豐田祐輔

自我價值一直都在，只是你沒看到

在此，我要先問你一個問題：「你是什麼樣的人？」、「你怎麼看待自己的？」

回答：「我是個○○的人。」

在○○中，請填入你心中浮現的形容詞，不需要思考太多，憑直覺寫就可以了。限制時間是3分鐘。這段時間也是之後閱讀時的重要關鍵，請務必認真思考這個問題。

如果怎麼樣都想不出要寫什麼，請暫且在空格中填上「想不到」，再繼續翻開下一頁。

問題：「你是個什麼樣的人？」→我是個_________________的人。

99％的人不了解自己的價值

「真實的自己是什麼樣子？」突然被問到這個問題，可能很多人在一時之間都不知道該怎麼回答。

其實上一頁的問題，就是要了解你是否認識「真正的自我」？

為什麼大部分的人無法過得隨心所欲？

不知道有多少人在面對這個問題時，能夠立刻泰然自若、堅定不移的回答：「我是個○○的人」？

在剛才的答案欄中，有些讀者可能沒有寫上具體的答案，或是覺得回答得不夠貼切，如果有這樣的情況，請不用擔心。

根據我的實際經驗，99％的人都沒有辦法順利回答這個問題。也就是說，幾乎每個人都沒辦法活得「忠於自我」。

會有這種情況，是因為人際關係對生活具有極大的影響。

人出生後，會與家人一起生活；學生時代則是跟老師、朋友一同度過；出了社會之後，換成跟同事、客戶共同在職場上打拚。不論到哪裡、做什麼，周遭都會有其他人存在，而在這種環境下，人就會不自覺在意他人的眼光。

「不想被別人討厭」、「不想被罵」、「想給人留下好印象」……這些想法，都難以表現自己的實際感受。不知不覺中，與他人相處時，就無法展現出真實的自己，甚至慢慢放棄表達。時間久了，就不了解自己到底是什麼樣的人。

在家裡：「要是考太低分，父母一定會很生氣。」

在學校：「如果在班上特立獨行，搞不好會被同學排擠。」

在職場上：「不想被上司和同事當成沒用的人。」

「想要別人對自己有好印象……不，就算沒有好印象也沒關係，至少不要被別人討厭。」這類想法越是強烈，人們就越容易放下原有的特質，最後甚至迷失自我。

問題在於，你是否能夠察覺到這種狀況？

許多人認為，不論如何都得跟周遭的人和平共處。但即使這樣想，身體跟情感都會發出求救訊號：回到家後，累到動彈不得，心中充滿「明天不想去上班」、「我不想看到那個人」等負面情緒。一旦陷入這樣的狀態，就表示你或多或少抹煞了自己的個性。

我發現30年前與今日的社會相比，人們在生活上選擇實現自我的比例，並沒有太大的變化。無論是過去還是現在，99％的人都沒辦法隨心所欲的生活。唯一的差別是30年前的日本，經濟正處於高度成長，當時的物質生活不虞匱乏，所以比較沒有機會正視自我。

但到了社會結構已漸趨成熟的時代，許多人察覺，單純得到自己想要的東西，人是沒辦法獲得幸福的，因此更加重視精神生活。

再加上LINE、推特（Twitter）、臉書（Facebook）、Instagram（免費提供線上圖片及視訊分享的軟體）等社群網站盛行，人與人之間能輕易產生連結，並形成不同的群體。因此跟30年前相比，大家有更多的機會和時間，面對和經營人際關係。

現在是講求精神富裕、人際關係的時代，因此，對真正的自我缺乏正確認知，就難以面對生活中接踵而來的挑戰。

人害怕改變，但光「知道」無法改變任何事

前面曾提到，很多人都無法按照自己的想法活著，而在這些人當中，又有許多人未能正視自己真正的需求。

了解真實自我的意識與認知，是非常重要的第一步。但光有認知是不夠的，因為人類是一種害怕改變的生物。人具有「從失敗中記取教訓」的能力，且比其他動物有智慧，所以在進化的過程中，人類能夠超越比自己強大的猛獸，在大自然中存活，並建構繁榮、有序的社會，繁衍至今。

但到了現代，這個能力卻造成一些麻煩。因為生物的本能，會使我們避免面對不同的變化及挑戰。只要持續做自己有把握的事，就不用怕失敗。

如果想要從無法面對自己，變成能正視真實的自己，就必須正確引導自身的意識，克服「無從改變的自己」。

「自我價值」究竟是什麼？

說了那麼多，自我價值到底是什麼意思？

其實，你在第一章開頭所寫下的答案——我是個○○的人——就是最接近的回答了。

空白處不要填工作職稱，也不要寫只能展現性格的形容詞，而是更強而有力，能夠表現個人特質的詞語。

簡單來說，所謂的自我價值，就是人的核心。只要能掌握這一點，自己的光芒就不會消失，也能隨時點燃熱情。

也許有人會想問：「究竟該怎麼做才能找出核心？」其實我們不必刻意尋找，因為它早已存在於人們的心中。

有些人可能會認為：「像我這麼普通、隨時能被取代的人，怎麼可能會有價值。」但正如慶伯利岩石中，含有極少量的鑽石，每個人身上一定也存在如此閃耀的部分，但要透過正確的採掘方法，才能夠找到只屬於你的價值。

「自我價值」是人生最可靠的基石

在我舉辦的講座中，我曾經跟前來參加的學員談到一個話題：「邁向理想人生，有七個階段需要實行。」我提出的七大階段如下：

發掘「自我價值」。 找出人生目標。 歸納出真正的理想。 設定目標。 訂定計畫。 付諸行動。 實現理想人生。

如果把這幾點畫成圖表，就會畫出一座金字塔。自我價值是所有階段的基石，想要跳過建設基礎（挖掘價值），輕鬆達成最終的目標（實現理想人生），根本是不可能的事。

Photo Credit: 大是文化提供

即使大家知道基礎非常重要，但人們總是追求顯而易見的成果，例如：

「要怎麼做才能達到真正的理想？」

「如何培養行動力？」

「該怎麼有效率的達成目標？」

「如何有效的管理時間？」

他們只想快點看到成果，卻忽視了最重要的基礎建設，急著尋找各種不同的知識及方法。

要建造穩固的基礎，就必須勇於面對自己。但是，多數人因為不知道適當的方法，或覺得太過麻煩，而不習慣跟自己對話。

相對來說，金字塔的上半部（第4點到第7點）具即效性，在了解相關的知識及方法之後，只要付諸行動，馬上可以看到成果和變化。也正因如此，人們會比較熱衷於尋求知識與經驗上的協助。

但是，即便因此獲得眾人欽羨的成果，如果一開始沒有建立基礎，你的內心仍無法真正滿足。

舉個例子：

在某家公司裡，A先生總是差一步就能跟客戶簽約。他認為，只要解決這個問題，就可以順利成為公司的頂尖業務。因此，他不斷思考該怎麼做，才能夠突破這道瓶頸。 有一天，A先生在書店，偶然發現一本專門教授「成功簽約法」的書籍。書中寫了許多祕訣，能幫助業務順利與客戶簽約，而且每一個方法，看起來都能立刻派上用場。 A先生二話不說買下那本書，並且試著實踐書中的方法。之後他與客戶的簽約率果真大幅提升，自己的業績也在轉眼之間，登上全公司第1名。 一開始，A先生備受同事讚賞，內心因此充滿成就感。但隨著周遭人們的期待與呼聲越來越高，他開始被業績壓力追著跑。 他原本以為只要提升自己的業績，薪水自然也會增加，就可以過上自己想要的生活，但現在的狀況不禁令他深思：「我為什麼選擇這份工作？」、「沒想到會變成現在這樣……。」 一年後，A先生罹患了憂鬱症，並且向公司遞出辭呈。

A先生淪落至此，是因為他希望提升業績的理由（人生目標）不夠明確。在這樣的狀態下一心只想追求成果，就算最後真的能夠達成，也無法滿足自己的內心。

正因如此，最重要的基礎就是了解自我價值。只要確保在任何情況下，基石都能夠穩固，就可以放心建造下一層樓。

乍看之下，這種方式好像繞了遠路。但這才是最踏實、最有效率的方法。

書籍介紹

本文摘錄自《「我不知道以後要做什麼」：人生最重要的質問，激勵專家這樣幫上萬人找到答案》，大是文化出版

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作者：豐田祐輔

譯者：林佑純

你是否也經常說：我不知道以後要做什麼——

這個人生最重要的質問，激勵專家這樣幫上萬人找到答案。

日本激勵專家豐田祐輔認為，99％的人並不了解自己的價值。其實自我價值一直都在，只是你沒看到。怎麼做？很簡單，他在本書中整理出20個問題，只要依序回答，就能找到自己本該綻放的光芒。

自我價值一直都在，只是你沒看到。

99％的人都不了解自己的價值。因為人際關係對生活具有相當大的影響力，很多人為了不被討厭，於是跟著點頭附和、不表達真實感受，最後甚至迷失自我。

每一個回答問題的過程，都是價值的線索，更是今後你行動上的指標。當你在生活中感到煩惱時，就用這20個問題問自己，這些都是為了讓你通往理想的最佳利器。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航